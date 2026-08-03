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Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"

Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Гости Сочи познакомятся с его удивительным уголком — горным кластером и тремя горнолыжными курортами, на которых разворачивались яркие события Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Я расскажу, на каком из курортов проходили те или иные соревнования, и покажу лучшие горные виды.
5
24 отзыва
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"
Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"

Описание экскурсии

  • Путь в горы пройдёт по старому Краснополянскому шоссе. Мы остановимся у смотровой площадки с видами на горное ущелье Ахцу.
  • Посетим высотную смотровую площадку у комплекса трамплинов «Русские горки», откуда полюбуемся панорамой Красной Поляны. Более детально осмотрим «Розу Хутор»: пройдём по набережной и сфотографируемся у легендарной Ратуши.
  • Вы совершите подъём по канатной дороге на Роза Пик (2320 м). На первом уровне вы увидите горную Олимпийскую деревню и Аллею флагов. На площадках курорта доступны аттракционы: скоростные сани Родельбан, высотные качели, подвесной мост над пропастью, парк альпак и многое другое. По желанию можно подняться по другой канатной дороге на «Красной Поляне» (2200 м), где тоже есть масса интересных локаций и прекрасные панорамные виды.
  • В завершение вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Газпром Поляна» в долине реки Лаура.
  • Обратный путь к морскому побережью пройдёт по новой Олимпийской трассе, построенной к 2014 году. По вашему желанию мы объедем вокруг Олимпийского парка и обзорно познакомимся с прибрежным кластером Олимпиады 2014.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест.
  • Посещение вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке не предусмотрено. После экскурсии вы можете остаться на шоу — вас высадят у отеля «Богатырь».
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет. Льгот на детский билет нет.

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога на курортах «Роза Хутор» или «Красная Поляна»: 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/дети 7-14 лет, 2360 ₽/льготный. Точную стоимость уточняйте в переписке, цены зависят от сезона.
  • Отдельно оплачивается вход в национальный парк (от первого уровня канатной дороги) — 300 ₽, дети до 18 лет и льготники — бесплатно.
  • Путешествие длится 8 часов. Дополнительное время оплачивается из расчёта 2000 ₽/час.
  • Начало экскурсии из Адлера +1000 ₽.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/Сириуса дополнительно 1 тыс. руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2567 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002
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года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Е
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза Хуторе и даже прокатиться на дополнительной канатке. Мы еще успели на канатку Волчья Скала.
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Сергей очень пунктуален,прибыл к месту сбора вовремя,по маршруту много рассказывал об истории посещаемых мест. Для нас даже был бонус с заездом в Олимпийский парк и на большой трамплин.
Конечно,в данной экскурсии очень важна хорошая погода,нам повезло!)

Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза
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Екатерина
Съездили на экскурсию с Сергеем на Рождество. Это был прекрасный подарок нам. Комфортабельный новый автомобиль, очень понятная подача материала. Заехали по пути на Красную поляну в Олимпийский парк, Сергей рассказал много интересного про него и сделал с нами прекрасные фото)) Спасибо за поездку!
Съездили на экскурсию с Сергеем на Рождество. Это был прекрасный подарок нам. Комфортабельный новый автомобиль, очень
Съездили на экскурсию с Сергеем на Рождество. Это был прекрасный подарок нам. Комфортабельный новый автомобиль, очень
Съездили на экскурсию с Сергеем на Рождество. Это был прекрасный подарок нам. Комфортабельный новый автомобиль, очень
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Е
Замечательно проведенное время в компании с Сергеем! Очень эрудированный, общительный человек, мастер своего дела. Узнали много об истории края, Олимпиаде 2014, ну и, конечно, о Красной поляне и Роза Хутор. Спокойное и комфортное вождение. Отличная организация путешествия. Рекомендуем!!!
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А
Это была чудесная поездка! Были вдвоем с подругой, все очень понравилось. Экскурсия с Сергеем превзошла все ожидания. Ехали на новой просторной комфортной машине, Сергей отличный водитель. Учел все пожелания, скорректировал
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маршрут с учетом наших пожеланий. Дал много полезных рекомендаций для посещения других интересных мест, весь маршрут делился интересными историческими фактами и историями. На обратном пути провез по городу другим маршрутом, чтобы показать достопримечательности города. В следующий раз обязательно обратимся только к Сергею и будем рекомендовать знакомым!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за отзыв и теплые слова! До новых встреч в Сочи!
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Н
Спасибо Сергею за экскурсию - она оправдала и превзошла наши ожидания. Сергей — отличный и организатор, и рассказчик, его профессионализму 5+. Отдельно порадовал комфортный, чистый автомобиль. Всё прошло легко и интересно!
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за отзыв и добрые слова! Буду рад новой встрече с вами на других интересных маршрутах!
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Елена
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские обьекты, Кавказские горы, современный Сочи и курорты Красной Поляны впечатляют. А сколько в горах
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всего хочется посетить. 8 часов мало, но для обзорной экскурсии на курорты и в горы рекомендую данную экскурсию. Заказывая экскурсию, сразу определитесь в локациях, если не готовились, то пусть Сергей Вам расскажет по дороге, чтобы не терять время по изучению карт на банерах. Связи в горах почти нет. В Сочи могут быть пробки, обговорите этот вопрос с гидом, включено или нет во временной период проведения экскурсии. Мы успели обзорно осмотреть прибрежные олимпийские обьекты, остановились около трамплинов, поднялись на самый высокий пик Роза Пик, причем не выходили и не гуляли на площадках, а там есть куда сходить, на пике погуляли, я прошлась по подвесному мосту (еще остается молодой задор риска), прокатились на открытой канатки до водопадов, там в кафе с видом на водопад попили кофейку, дальше на водопады не пошли и назад. Потом бегом посетили парк Моя Россия, а там можно зависнуть надолго, но время. Проехали в Газпром Поляна, поднялись на скоростном лифте на смотровую и в обратный путь. Экскурсия получилась ни на 8, а на 10 часов. Сергей с удовольствием фотографирует. По канатке вы поедите сами и там на выходах будете разбираться сами.

Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские+1
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские
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