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всего хочется посетить. 8 часов мало, но для обзорной экскурсии на курорты и в горы рекомендую данную экскурсию. Заказывая экскурсию, сразу определитесь в локациях, если не готовились, то пусть Сергей Вам расскажет по дороге, чтобы не терять время по изучению карт на банерах. Связи в горах почти нет. В Сочи могут быть пробки, обговорите этот вопрос с гидом, включено или нет во временной период проведения экскурсии. Мы успели обзорно осмотреть прибрежные олимпийские обьекты, остановились около трамплинов, поднялись на самый высокий пик Роза Пик, причем не выходили и не гуляли на площадках, а там есть куда сходить, на пике погуляли, я прошлась по подвесному мосту (еще остается молодой задор риска), прокатились на открытой канатки до водопадов, там в кафе с видом на водопад попили кофейку, дальше на водопады не пошли и назад. Потом бегом посетили парк Моя Россия, а там можно зависнуть надолго, но время. Проехали в Газпром Поляна, поднялись на скоростном лифте на смотровую и в обратный путь. Экскурсия получилась ни на 8, а на 10 часов. Сергей с удовольствием фотографирует. По канатке вы поедите сами и там на выходах будете разбираться сами.