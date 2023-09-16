Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Гости Сочи познакомятся с его удивительным уголком — горным кластером и тремя горнолыжными курортами, на которых разворачивались яркие события Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Я расскажу, на каком из курортов проходили те или иные соревнования, и покажу лучшие горные виды.
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Описание
Что вас ожидает
- Путь в горы пройдёт по старому Краснополянскому шоссе. Мы остановимся у смотровых площадок с видами на Ахштырский каньон и горное ущелье Ахцу. В долине реки Чвижепсе сможем попробовать целебный нарзан, а в Красной Поляне продегустировать редкие сорта мёда.
- Посетим смотровую площадку у комплекса трамплинов «Русские горки», откуда полюбуемся панорамой Красной Поляны. Более детально осмотрим Розу Хутор: пройдём по набережной, сфотографируемся у легендарной Ратуши и совершим подъём по канатной дороге на Роза Пик.
- Осмотрим Олимпийскую деревню и Аллею флагов. На площадках курорта доступны аттракционы: скоростные сани Родельбан, высотные качели, подвесной мост над пропастью и многое другое.
- В завершение вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Лаура Газпром».
- Обратный путь к морскому побережью пройдёт по новой Олимпийской трассе, построенной к 2014 году. По желанию группы мы объедем вокруг Олимпийского парка и познакомимся с прибрежным кластером Олимпиады 2014.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном 8-местном минивэне с кондиционером.
- Посещение вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке не предусмотрено. После экскурсии вы можете остаться на шоу — вас высадят у отеля «Богатырь».
- Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет. Льгот на детский билет нет.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога на Роза Хутор (2250 руб. /взрослый, 1350 руб. /льготный для детей 7-14 лет, 1800 руб. /льготный для граждан 60-69 лет, инвалидов 2 и 3 групп, ветеранов боевых действий; точную стоимость уточняйте в переписке, так как цены меняются в зависимости от сезона).
- Нарзанный источник «Медвежий угол» по желанию (200 руб. /чел., детям до 10 лет бесплатно).
- Дегустация мёда и блюд кавказской кухни.
- Путешествие длится 8 часов. Дополнительное время оплачивается из расчёта 1000 руб. /час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вокзала Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 1608 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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