Гости Сочи познакомятся с его удивительным уголком — горным кластером и тремя горнолыжными курортами, на которых разворачивались яркие события Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Я расскажу, на каком из курортов проходили те или иные соревнования, и покажу лучшие горные виды.
Описание экскурсии
- Путь в горы пройдёт по старому Краснополянскому шоссе. Мы остановимся у смотровой площадки с видами на горное ущелье Ахцу.
- Посетим высотную смотровую площадку у комплекса трамплинов «Русские горки», откуда полюбуемся панорамой Красной Поляны. Более детально осмотрим «Розу Хутор»: пройдём по набережной и сфотографируемся у легендарной Ратуши.
- Вы совершите подъём по канатной дороге на Роза Пик (2320 м). На первом уровне вы увидите горную Олимпийскую деревню и Аллею флагов. На площадках курорта доступны аттракционы: скоростные сани Родельбан, высотные качели, подвесной мост над пропастью, парк альпак и многое другое. По желанию можно подняться по другой канатной дороге на «Красной Поляне» (2200 м), где тоже есть масса интересных локаций и прекрасные панорамные виды.
- В завершение вас ждёт обзорное знакомство с горнолыжным курортом «Газпром Поляна» в долине реки Лаура.
- Обратный путь к морскому побережью пройдёт по новой Олимпийской трассе, построенной к 2014 году. По вашему желанию мы объедем вокруг Олимпийского парка и обзорно познакомимся с прибрежным кластером Олимпиады 2014.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест.
- Посещение вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке не предусмотрено. После экскурсии вы можете остаться на шоу — вас высадят у отеля «Богатырь».
- Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет. Льгот на детский билет нет.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога на курортах «Роза Хутор» или «Красная Поляна»: 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/дети 7-14 лет, 2360 ₽/льготный. Точную стоимость уточняйте в переписке, цены зависят от сезона.
- Отдельно оплачивается вход в национальный парк (от первого уровня канатной дороги) — 300 ₽, дети до 18 лет и льготники — бесплатно.
- Путешествие длится 8 часов. Дополнительное время оплачивается из расчёта 2000 ₽/час.
- Начало экскурсии из Адлера +1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии от п. Дагомыс до центра Сочи, из Адлера/Сириуса дополнительно 1 тыс. руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2567 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень хорошо спланированная экскурсия,информативно наполненная,достаточно свободного времени чтобы подняться на самый высокий уровень канатки в Роза Хуторе и даже прокатиться на дополнительной канатке. Мы еще успели на канатку Волчья Скала.
Вам был полезен этот отзыв?
Съездили на экскурсию с Сергеем на Рождество. Это был прекрасный подарок нам. Комфортабельный новый автомобиль, очень понятная подача материала. Заехали по пути на Красную поляну в Олимпийский парк, Сергей рассказал много интересного про него и сделал с нами прекрасные фото)) Спасибо за поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательно проведенное время в компании с Сергеем! Очень эрудированный, общительный человек, мастер своего дела. Узнали много об истории края, Олимпиаде 2014, ну и, конечно, о Красной поляне и Роза Хутор. Спокойное и комфортное вождение. Отличная организация путешествия. Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это была чудесная поездка! Были вдвоем с подругой, все очень понравилось. Экскурсия с Сергеем превзошла все ожидания. Ехали на новой просторной комфортной машине, Сергей отличный водитель. Учел все пожелания, скорректировал
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за отзыв и теплые слова! До новых встреч в Сочи!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Сергею за экскурсию - она оправдала и превзошла наши ожидания. Сергей — отличный и организатор, и рассказчик, его профессионализму 5+. Отдельно порадовал комфортный, чистый автомобиль. Всё прошло легко и интересно!
Сергей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за отзыв и добрые слова! Буду рад новой встрече с вами на других интересных маршрутах!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергею, спасибо за проведенную экскурсию. Сергей обладает знаниями истории и географии, интересно подает информацию. Пунктуален. Олимпийские обьекты, Кавказские горы, современный Сочи и курорты Красной Поляны впечатляют. А сколько в горах
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Магия гор: "Красная Поляна" и "Роза Хутор"»
-
50%
Групповая
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Съездите в горный кластер: курорты Красной Поляны, олимпийские объекты и панорамы - формат «за день увидеть главное»
Начало: Зависит от места вашего проживания
Очень близкий замысел: горы Красной Поляны, олимпийское наследие и знакомство с курортами в одном маршруте
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
350 ₽
700 ₽ за человека
Групповая
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
Посмотрите три курорта Красной Поляны и Олимпийский парк за одну поездку - удобно, когда хочется максимум за день
Начало: У вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Максимально похожий набор тем: курорты, канатка на выбор и олимпийские локации - практически тот же фокус
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
500 ₽ за человека
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Совместите курорты Красной Поляны, подъём по канатной дороге и финал в Олимпийском парке - насыщенный формат без лишней логистики
Начало: Сбор по Мамайке, по Сочи, Адлеру, Сириусу
Те же ключевые точки горного кластера + олимпийская тема; похожая динамика и «визитные карточки» маршрута
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
500 ₽ за человека
Групповая
3 курорта с подъёмом на вершину + шоу фонтанов (все уровни канатных дорог включены)
Проедьте по трём курортам Красной Поляны, оцените виды со смотровых и олимпийские места - один из самых популярных дневных форматов
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Похожая цель: увидеть курорты и панорамы за день, с акцентом на горный кластер и олимпийские локации
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
3000 ₽ за человека
от 15 500 ₽ за экскурсию