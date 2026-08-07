8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи

Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Подобно чемпионам, вы будете брать все новые высоты.

Посетите знаменитый Скайпарк, которому в России нет аналогов, высокогорный трамплинный комплекс, смотровые площадки курорта «Роза Хутор» и культурного центра «Галактика». Вы ощутите себя героем приключенческого фильма, когда Сочи окажется у ваших ног. Здесь стоит побывать каждому путешественнику!
4.9
221 отзыв
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи

Описание экскурсии

«Вперед и вверх, а там…»

Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк. Изюминка Скайпарка — самый протяженный в России пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем. Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и стадион «Фишт» в Олимпийском парке.

«Лучше гор могут быть только горы»

Вы побываете на обзорной площадке у «Русских горок» — комплекса трамплинов, где во время Зимних Олимпийских игр проходили соревнования по прыжкам, а также лыжное двоеборье. Змеистый серпантин приведёт вас к грандиозному горному кластеру, окруженному горами Аибга, Чугуш и Ачишхо.

«Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»

На курорте «Роза Хутор» вы самостоятельно подниметесь на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетите самую высокую смотровую площадку Большого Сочи. Во время подъема на 2320 метровую высоту вы заметите Олимпийскую деревню, трассы, где проходили соревнования, а вершина подарит виды на Фишт, Оштен, Пшехо-Су. По желанию вы можете посетить парк водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады».

«До будущей горы!»

Последней вы возьмёте «космическую» высоту — панорамную площадку на крыше центра «Галактика». Перед вами вырастут вершины Розы Хутор Большой и Малый Чугуш, а с другой стороны — пятиглавая красавица Аибга.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс (из Адлера, Сириуса и Хосты дополнительно + 1000 ₽)
  • Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
  • Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон и в хорошую погоду
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Дополнительные расходы

  • Посещение «Скайпарка» — 2800 ₽/взрослые, 1200 ₽/дети 7–13 лет, 1600 ₽/подростки 14–17 лет, 2000 ₽/льготники (стоимость зависит от сезона)
  • Канатная дорога на «Роза Хутор»— 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/дети 7–14 лет, 2360 ₽/льготники (точную стоимость уточняйте в переписке, зависит от сезона)
  • Вход в национальный парк для всех посетителей канатной дороги (оплата в отдельной кассе) — 300 ₽/взрослый, дети до 18 лет и льготники — бесплатно.

Дополнительные опции

  • В районе горной Олимпийской деревни (1-й подъём на канатной дороге) можно прокатиться на «летних санках» по монорельсовой железной дороге (аттракцион «Родельбан»). Вас ждёт захватывающий спуск с виражами, крутыми поворотами и изгибами. По желанию можно посетить парк альпак «Пача Мама». Общение с перуанскими милашками придётся по душе и взрослым, и детям. По возвращении вы сможете погулять по набережной и сделать фотографии на мостах через бурную Мзымту.
  • Возможно увеличить продолжительность экскурсии. Доплата — 2000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2584 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002
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года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 221 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
218
4
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3
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2
1
Н
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы были вшестером, экскурсию Сергей проводил на своем новеньком комфортабельном автомобиле, 3х зонный климат -
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контроль! Сергей очень грамотный, эрудированный рассказчик, настоящий профессионал своего дела, с высшим профильным образованием. Знает про историю Сочи и края все и даже больше! 😊 Моему капризному татарскому мужу и взрослым детям понравилось очень!!!! Спасибо Сергею!!!! ❤️ В следующий раз - экскурсия только с Сергеем!

7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы+2
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
7 августа посетили экскурсию с гидом Сергеем. Все прошло отлично! Лучше, чем мы могли предположить! Мы
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О
Самый лучший день в горах! Полный восторг, море эмоций и безупречный комфорт!
Хочу выразить бесконечную благодарность нашему потрясающему гиду Сергею за этот абсолютно незабываемый, сказочный день!
Мы проехали по мега-крутому маршруту: Сочи
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— Скайпарк — Красная Поляна — Эстосадок — Роза Хутор. Эмоции просто переполняют до сих пор!
Сергей — это не просто гид, это невероятно харизматичный, эрудированный и душевный человек! Он рассказал очень много интереснейших исторических данных и уникальных фактов о регионе. Всё это с такой легкой, живой и позитивной подачей, что и я, и мои родители слушали на одном дыхании! Мы посетили смотровую площадку на «Газпроме» с фантастическими видами, в Скайпарке над рекой Мзымта получили адреналиновую встряску на прозрачном мосту и полюбовались красотами горных курортов!
Логистика идеальная, Сергей показал нам самые топовые локации для нереально красивых фото!
Я путешествовала со своими родителями в возрасте 70+. Огромный плюс — сервис «от двери до двери»: Сергей забрал нас прямо из отеля и в конце дня привез обратно к самому входу.
Машина — просто сказка: отличная, просторная, супер-комфортабельная, в салоне идеальная чистота, кондиционер. Родители перенесли все горные дороги абсолютно легко и без малейшей усталости! А за мега-безопасное и аккуратное вождение Сергею отдельное огромное спасибо!
Это был не просто тур, а настоящий семейный праздник. Огромное спасибо Сергею за безупречный сервис, душевность и эти яркие эмоции!
Рекомендую Сергея на все 1000%!

Самый лучший день в горах! Полный восторг, море эмоций и безупречный комфорт!
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М
Прекрасные впечатления от проведенного дня. Сергей приятный человек и квалифицированный экскурсовод.
Прекрасные впечатления от проведенного дня. Сергей приятный человек и квалифицированный экскурсовод.
Прекрасные впечатления от проведенного дня. Сергей приятный человек и квалифицированный экскурсовод.
Прекрасные впечатления от проведенного дня. Сергей приятный человек и квалифицированный экскурсовод.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Мария, спасибо огромное за отзыв и добрые слова! До новых встреч в Сочи!
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Ольга
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за незабываемую экскурсию по Красной Поляне и курорту Роза Хутор!
Что особенно понравилось:
✅ Профессионализм: Сергей отлично знает местность, историю курорта и все интересные места.
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Рассказывал увлекательно, с юмором и интересными фактами.
✅ Индивидуальный подход: Сергей учитывал наши пожелания, подстраивал маршрут под наш темп и интересы. Не торопил, давал время насладиться видами и сделать фотографии.
✅ Полезные советы: Сергей поделился множеством ценных рекомендаций — где лучше поесть, какие маршруты выбрать для прогулок, как избежать очередей на подъемниках, какие скрытые локации посетить.
✅ Организованность: Все было четко спланировано — трансфер, билеты на канатные дороги, оптимальный маршрут. Нам не пришлось ни о чем беспокоиться.
✅ Дружелюбие: С Сергеем было очень комфортно общаться, он создал приятную атмосферу, отвечал на все вопросы терпеливо и подробно.
Благодаря Сергею наша поездка стала по-настоящему особенной! Мы увидели то, что сами бы никогда не нашли, узнали много интересного об истории курорта и получили массу положительных эмоций.
Рекомендую всем, кто планирует поездку в Красную Поляну — обращайтесь к Сергею, не пожалеете! Это настоящий профессионал своего дела.
Спасибо еще раз за прекрасный день!

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Екатерина
Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем,он встретил нас на вокзале в Дагомысе. Нас было 5 человек из нас два пожилых человека. Все с комфортом разместились в его минивене,машина новая,с климатом
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и всеми удобствами! Возил нас по Сочи и в Розу хутор в горы. Сергей очень эрудированный экскурсовод,сразу видно что профи с многолетним стажем с которым реально интересно,хорошо знает историю своего края и с удовольствием рассказывает и отвечает на любые вопросы. Вежливый,доброжелательный и пунктуальный. Заряжает позитивом! Рекомендуем обращаться к нему,не пожалеете!

Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем,он встретил нас на вокзале в Дагомысе. Нас было 5 человек
Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем,он встретил нас на вокзале в Дагомысе. Нас было 5 человек
Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем,он встретил нас на вокзале в Дагомысе. Нас было 5 человек
Сегодня ездили на экскурсию с Сергеем,он встретил нас на вокзале в Дагомысе. Нас было 5 человек
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В
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к каждому члену семьи. Мы путешествовали с ребенком 3-х лет, и на всех этапах поездки
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не возникало никаких проблем – всё было продумано до мелочей. Маршрут был насыщенным и интересным, а каждый рассказ гида увлекал с первых минут. Благодаря его энциклопедическим знаниям об истории и природе Сочи, мы открыли для себя много нового даже в хорошо известных местах.

Отдельно хочу отметить комфорт поездки – новый, чистый и просторный автомобиль, плавная езда без малейших неудобств, что особенно важно в поездке с маленьким ребенком.

Гид учел все наши пожелания, легко вносил изменения в маршрут и всегда был внимателен к нашим запросам. Его дружелюбие, эрудиция и чувство юмора сделали поездку незабываемой. Рекомендуем этого гида всем, кто хочет узнать Сочи с самой интересной и душевной стороны!

Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к+1
Наша экскурсия по Сочи превзошла все ожидания! Гид оказался настоящим профессионалом, который находит индивидуальный подход к
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