8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге

Сергей
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Сергей – ваш гид
Подобно чемпионам, мы будем брать все новые высоты.

Вы посетите Скайпарк, которому в России нет аналогов, высокогорный трамплинный комплекс, смотровые площадки курорта Роза Хутор и культурного центра «Галактика».

Вы ощутите себя героем приключенческого фильма, когда Сочи окажется у ваших ног.

Здесь стоит побывать каждому путешественнику!
8700 ₽
7830 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до Адлера
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи

Что вас ожидает

«Вперед и вверх, а там…»
Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк. Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем. Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке.

«Лучше гор могут быть только горы»
Мы побываем на обзорной площадке у «Русских горок» — комплекса трамплинов, где во время Зимних Олимпийских игр проходили соревнования по прыжкам, а также лыжное двоеборье. Змеистый серпантин приведет нас к грандиозному горному кластеру: горам Аибга, Чугуш и Ачишхо.

«Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»
На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи. Во время подъема на 2320 метровую высоту вы заметите Олимпийскую деревню, трассы, где проходили соревнования, а вершина подарит виды на Фишт, Оштен, Пшехо-Су. Я проведу вас с гондольной канатной дороги к новому парку водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады».

«До будущей горы!»
Последней мы возьмем «космическую» высоту — панорамную площадку на крыше центра «Галактика». Перед вами вырастут вершины Большой и Малый Чугуш, а с другой стороны — пятиглавая красавица Аибга.

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Адлера и Хосты (1 тыс. рублей).
  • Дополнительные расходы: посещение объектов Сочинского национального парка (посещение «Скайпарка» — 1500 руб. (дети 7-15 лет — 800 руб), билеты на канатную дорогу Роза Хутор и парк «Менделиха» — 1590 руб. (дети 7-14 лет и льготные категории граждан — 950 руб.).
  • В районе горной Олимпийской деревни есть возможность прокатиться на «летних санках» по монорельсовой железной дороге. Захватывающий спуск с виражами, крутыми поворотами и изгибами придется по душе всем любителям аттракционов. По возвращении вы сможете погулять по набережной и сделать интересные фотографии на мостах через бурную Мзымту.
  • По желанию посещение минерального нарзанного источника Чвижепсе по дороге в Красную Поляну, бесплатная дегустация разных сортов горного меда и пчелопродукции, обед в поселке Красная Поляна.
  • Желательно взять с собой на маршрут удобную одежду и обувь.
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до Адлера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Выражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию! Сергей приехал во время, большой комфортный автомобиль, в салоне чисто, не прокурено, есть детское кресло. Просила добавить еще место посещения, Сергей сам обзванивал, узнавал что и как. Экскурсия прошла легко и непринужденно, нагулялись, накатались. Рекомендую!
13 декабря 2019
Как приятно, когда получаешь услугу где "все включено". Комфортный автомобиль, в котором не укачивает, комфортная езда, прекрасное сопровождение в течении всей дороги, интересные рассказы, желание, чтобы гостям действительно понравилось. Все это чувствуется и особенно заметно в сравнении. Мы получили огромное удовольствие, все-таки индивидуальный гид, это фокус внимания только на вас со всеми вытекающими отсюда приятностями)). Спасибо, Сергей, за наш прекрасный путь к вершинам, он останется в памяти... и вы тоже!
31 октября 2019
Лучшие панорамные виды Сочи от лучшего экскурсовода!
Если вы еще находитесь в состоянии выбора экскурсии и экскурсовода, то можете смело останавливать свой выбор на Сергее. Через час знакомства он станет Вам лучшим учителем, другом, отцом. Глубокие знания истории, географии, культуры своего региона, уважение и любовь ко всем народностям и национальностям, проживающим рядом, знание их языков. При своей разносторонности и начитанности, Сергей не ставит себя выше или умнее остальных. Находит общий язык и проявляет интерес к любому человеку, будь то дипломат или электрик. Даже для детей у него есть захватывающие легенды, и вопросы по рассказанному материалу, которые помогают малышам получше запомнить информацию.
Грамотная речь, четкая дикция, громкий летящий голос и приятный тембр. Доброжелательность ко всем вокруг и эмоциональная устойчивость за рулем немаловажный момент. Чувствуешь себя абсолютно уверенно и защищенно с таким надежным водителем. Постоянная связь перед экскурсией, оговаривается любая мелочь и учитывается малейшее пожелание. Пунктуальность, несмотря на пробки и раннее начало экскурсий. Стоит отметить комфортабельнейшую машину в которую поместилась наша огромная компания.
Без сомнения советую и буду советовать Сергея всем своим знакомым.
Незабываемый день! Незабываемые виды! Незабываемый человек!
14 октября 2019
Были семьей 5 человек, взрослые и ребёнок 9 лет. Большая удобная машина, Сергей много рассказывает интересного про достопримечательности, места, историю, события, в том числе Олимпиаду. Панорамные виды действительно потрясающие, от Скайпарка отказались, а от Красной поляны в восторге, подъемники того стоят. По дороге в Красную поляну заехали попробовать мёд и остались на обед, цены кусаются, средний чек в районе 1500-2000 на человека, но порции очень большие и вкусно. Однако в самой Красной поляне очень много различных бургерных, атмосферных кафе и просто приятных мест и для плотного обеда и для перекуса. Прокатиться на летних санках по монорельсу в Олимпийской деревне стоит 780 за одного и 1150 на двоих в одних санях на один круг, ребёнку очень понравилось, ещё просился. В общем нагулялись, насмотрелись, ну и денег соответственно улетело прилично.
10 октября 2019
Экскурсия нам понравилась, поездка была насыщена и грамотно организована, начиная от момента встречи до ее завершения. Так как мы в Сочи первый раз, узнали много нового. Сергей интересный и не навязчивый рассказчик. На локациях экскурсии не подгоняет и не ограничивает во времени. Автомобиль, на котором передвигались, чистый и комфортный, а Сергей аккуратный и уверенный водитель. Мы чувствовали себя в полной безопасности на протяжении всей поездки.
Несмотря на то, что наше путешествие затянулось более, чем на час от запланированного времени, это не повлекло ни дополнительных расходов, ни нареканий. В целом экскурсией остались довольны. Получили море положительных эмоций и впечатлений. Рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода!!!
Юлия
23 августа 2019
Очень добрый и располагающий к себе человек, очень много знающий и уверенный гид) интересно было узнать исторические факты о возникновении города, о людях его населявших! Отдельное спасибо, что Вы подстроились под наш нестандартный маршрут экскурсии!
30 июля 2019
Сергей провел экскурсию как действительно профессиональный гид. На комфортабельной машине мы проехали по горному району Сочи/Адлера. Узнали много интересного об истории края. Побывали на самой высокой вершине курорта Роза Хутор. Сергей помог нам разобраться в паутине канатной дороги на разных спусках Розы Хутор
Поездка была комфортной и познавательной.
Будем рекомендовать знакомым.
30 июля 2019
25 июля 2019 года были с Сергеем на экскурсии. Остались только приятные впечатления, несмотря на то, что под конец экскурсии пошел дождь. Сергей хороший рассказчик, даже по пути в Скай Парк, проезжая по Сочи, мы услышали много интересного про город. Сергей чутко реагирует на пожелания экскурсантов, там где нам было интереснее и хотелось задержаться подольше, он предоставлял такую возможность и рассказывал дополнительные факты. Необходимо отметить также комфортабельный минивэн с кондиционером, который с удобством вместил нашу компанию из шести человек, включая трехлетнего ребенка. Большое спасибо Сергею за экскурсию, можно рекомендовать ее другим.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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