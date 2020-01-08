8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Вперед и вверх, а там…»

Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк. Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем. Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке.

«Лучше гор могут быть только горы»

Мы побываем на обзорной площадке у «Русских горок» — комплекса трамплинов, где во время Зимних Олимпийских игр проходили соревнования по прыжкам, а также лыжное двоеборье. Змеистый серпантин приведет нас к грандиозному горному кластеру: горам Аибга, Чугуш и Ачишхо.

«Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»

На курорте Роза Хутор мы поднимемся на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетим самую высокую смотровую площадку Большого Сочи. Во время подъема на 2320 метровую высоту вы заметите Олимпийскую деревню, трассы, где проходили соревнования, а вершина подарит виды на Фишт, Оштен, Пшехо-Су. Я проведу вас с гондольной канатной дороги к новому парку водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады».

«До будущей горы!»

Последней мы возьмем «космическую» высоту — панорамную площадку на крыше центра «Галактика». Перед вами вырастут вершины Большой и Малый Чугуш, а с другой стороны — пятиглавая красавица Аибга.