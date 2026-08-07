8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Подобно чемпионам, вы будете брать все новые высоты. Посетите знаменитый Скайпарк, которому в России нет аналогов, высокогорный трамплинный комплекс, смотровые площадки курорта «Роза Хутор» и культурного центра «Галактика». Вы ощутите себя героем приключенческого фильма, когда Сочи окажется у ваших ног. Здесь стоит побывать каждому путешественнику!

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Описание экскурсии

«Вперед и вверх, а там…»

Несколько лет назад в Сочи открылся экстрим-парк. Изюминка Скайпарка — самый протяженный в России пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем. Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и стадион «Фишт» в Олимпийском парке.

«Лучше гор могут быть только горы»

Вы побываете на обзорной площадке у «Русских горок» — комплекса трамплинов, где во время Зимних Олимпийских игр проходили соревнования по прыжкам, а также лыжное двоеборье. Змеистый серпантин приведёт вас к грандиозному горному кластеру, окруженному горами Аибга, Чугуш и Ачишхо.

«Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»

На курорте «Роза Хутор» вы самостоятельно подниметесь на один из пиков хребта Аибга по скоростной гондольной канатной дороге и посетите самую высокую смотровую площадку Большого Сочи. Во время подъема на 2320 метровую высоту вы заметите Олимпийскую деревню, трассы, где проходили соревнования, а вершина подарит виды на Фишт, Оштен, Пшехо-Су. По желанию вы можете посетить парк водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады».

«До будущей горы!»

Последней вы возьмёте «космическую» высоту — панорамную площадку на крыше центра «Галактика». Перед вами вырастут вершины Розы Хутор Большой и Малый Чугуш, а с другой стороны — пятиглавая красавица Аибга.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс (из Адлера, Сириуса и Хосты дополнительно + 1000 ₽)

Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест

Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон и в хорошую погоду

Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Дополнительные расходы

Посещение «Скайпарка» — 2800 ₽/взрослые, 1200 ₽/дети 7–13 лет, 1600 ₽/подростки 14–17 лет, 2000 ₽/льготники (стоимость зависит от сезона)

Канатная дорога на «Роза Хутор»— 2950 ₽/взрослый, 1800 ₽/дети 7–14 лет, 2360 ₽/льготники (точную стоимость уточняйте в переписке, зависит от сезона)

Вход в национальный парк для всех посетителей канатной дороги (оплата в отдельной кассе) — 300 ₽/взрослый, дети до 18 лет и льготники — бесплатно.

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