Описание Фото Ответы на вопросы Мацеста – это уникальный бальнеологический комплекс. Экскурсию начнём с подъема на знаменитую гору Ахун.



Отсюда вы увидите все районы Сочи: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский, а также захватывающую морскую панораму, кавказский хребет и Абхазию. После по аллее Челтенхема отправимся высоко в горы, где растет самый северный в мире чай.

Олег Ваш гид в Сочи Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-8 человек На автомобиле

Описание экскурсии С высоты Ахуна к истокам Мацесты Наше приключение стартует с головокружительного восхождения на гору Ахун (высота 11 км. над уровнем моря — это высота самой горы, подъём по серпантину составляет около 5 км). С ее знаменитой смотровой башни вам откроется грандиозная, как на ладони, панорама всего Большого Сочи: вы сможете наглядно разглядеть все его крупнейшие районы — от Адлера до Лазаревского. В ясную погоду взору открывается бескрайняя гладь моря, величественный Главный Кавказский хребет и даже далекие очертания Абхазии. Далее мы отправимся по живописной аллее Челтенхема вглубь гор. Дорога поведет нас в удивительное место — на самые северные в мире чайные плантации. Здесь, в уникальном микроклимате, вопреки всем канонам, выращивают знаменитый краснодарский чай. Вы узнаете историю его появления и сможете прочувствовать атмосферу этого зеленого оазиса. Кульминацией экскурсии станет посещение места, которое подарило Сочи славу главной бальнеологической здравницы страны — легендарной Мацесты. Именно здесь находится уникальный комплекс, где рождается знаменитая целебная вода. Вы узнаете историю освоения этих источников, услышите древние легенды и современные научные факты о свойствах сероводородных вод, сделавших Мацесту настоящей визитной карточной города-курорта.

Ежедневно с 8:00 до 12:00. Выбрать дату