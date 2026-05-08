Мацеста – это уникальный бальнеологический комплекс. Экскурсию начнём с подъема на знаменитую гору Ахун.
Отсюда вы увидите все районы Сочи: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский, а также захватывающую морскую панораму, кавказский хребет и Абхазию. После по аллее Челтенхема отправимся высоко в горы, где растет самый северный в мире чай.
Отсюда вы увидите все районы Сочи: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский, а также захватывающую морскую панораму, кавказский хребет и Абхазию. После по аллее Челтенхема отправимся высоко в горы, где растет самый северный в мире чай.
Описание экскурсииС высоты Ахуна к истокам Мацесты Наше приключение стартует с головокружительного восхождения на гору Ахун (высота 11 км. над уровнем моря — это высота самой горы, подъём по серпантину составляет около 5 км). С ее знаменитой смотровой башни вам откроется грандиозная, как на ладони, панорама всего Большого Сочи: вы сможете наглядно разглядеть все его крупнейшие районы — от Адлера до Лазаревского. В ясную погоду взору открывается бескрайняя гладь моря, величественный Главный Кавказский хребет и даже далекие очертания Абхазии. Далее мы отправимся по живописной аллее Челтенхема вглубь гор. Дорога поведет нас в удивительное место — на самые северные в мире чайные плантации. Здесь, в уникальном микроклимате, вопреки всем канонам, выращивают знаменитый краснодарский чай. Вы узнаете историю его появления и сможете прочувствовать атмосферу этого зеленого оазиса. Кульминацией экскурсии станет посещение места, которое подарило Сочи славу главной бальнеологической здравницы страны — легендарной Мацесты. Именно здесь находится уникальный комплекс, где рождается знаменитая целебная вода. Вы узнаете историю освоения этих источников, услышите древние легенды и современные научные факты о свойствах сероводородных вод, сделавших Мацесту настоящей визитной карточной города-курорта.
Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мацеста
- Гора Ахун
- Аллея Челтенхема
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше местоположение
Завершение: Войкова 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Курорт Мацеста - визитная карточка Сочи»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на пешеходной экскурсии
Начало: От парка «Ривьера»
Завтра в 08:00
10 мая в 08:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заброшенный Сочи: курорт, который мы потеряли
Погрузитесь в историю Сочи, исследуя заброшенные объекты и старинные постройки. Узнайте, как город стал популярным курортом, и насладитесь видами с горы Ахун
14 мая в 10:00
16 мая в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗолотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
14 085 ₽
15 650 ₽ за всё до 6 чел.
15 000 ₽ за экскурсию