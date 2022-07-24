От места ссылки до популярного курорта

Увидеть, где выживали царские каторжники и отдыхали советские труженики

5
1 отзыв
О Сочи говорят как о райском местечке на берегу моря. Но всего пару столетий назад сюда отправляли неугодных на верную смерть.

Мы погуляем по нетуристическим местам города, и я покажу, как из непригодных для жизни земель курорт становился таким, каким мы знаем его сейчас.
От места ссылки до популярного курорта
От места ссылки до популярного курорта
От места ссылки до популярного курорта
От места ссылки до популярного курорта
От места ссылки до популярного курорта
От места ссылки до популярного курорта
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Описание

Что вас ожидает

Великолепный век

Когда в этих краях процветала работорговля? Кто много лет соревновался за владение южными землями? И почему тогда в царские времена они стали местом для тихой ссылки неугодных? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из места для смертельной ссылки Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными особняками аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.

Маршрут прогулки

  • Особняк Фронштейнов — зачинщиков революций в Италии и Франции
  • Дачи «на мужских слезах»
  • Уцелевший корпус одной из самых дорогих дореволюционных гостиниц
  • Дома управляющего царским имением
  • Дача тех самых Юсуповых
  • Дача Мамонтовых: вспомним Веру Мамонтову — ту самую девочку с персиками

Организационные детали

Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у арт-галереи «Форт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
А
24 июля 2022
Познавательная пешая экскурсия по городу. Множество интересных мест, с историей которые рядом с привычными маршрутами, о которых ничего ранее не знали. Поможет больше узнать об истории города.

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