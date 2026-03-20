О Сочи говорят как о райском местечке на берегу моря, которое всегда привлекало богатых людей. Мы погуляем по центру старого Сочи, но обязательно заглянем и в нетуристические места курорта. Я покажу, как из непригодных для жизни земель курорт стал таким, каким мы знаем его сейчас.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великолепный век

Какие богатые купеческие семейства первыми рассмотрели потенциал в Сочи? И почему в 19 веке Сочи был местом ссылки и каторги, а в начале 20 стал мировым курортом? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из гиблого места Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными дачами аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.

Маршрут прогулки

Особняк Фронштейнов — зачинщиков революций в Италии и Франции

Дачи «на мужских слезах»

Уцелевший корпус одной из самых дорогих дореволюционных гостиниц, где ограбили премьер-министра

Дом управляющего царским имением

Скромная дача тех самых Юсуповых

Дача Мамонтовых: вспомним Веру Мамонтову — ту самую девочку с персиками

Остатки древней военной крепости

Первый телеграф, который строился под руководством того самого Сименса

По желанию можем продлить прогулку до усадьбы купца Хлудова, похожую на русский терем. Узнаем, почему полиция разместилась в здании бани, а бассейн — в помещении электростанции. Увидим остатки санатория, где в 1909 году швейцары говорили на 5 языках, а за завтраком и обедом играл живой оркестр.

Организационные детали

Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.