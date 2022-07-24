О Сочи говорят как о райском местечке на берегу моря. Но всего пару столетий назад сюда отправляли неугодных на верную смерть. Мы погуляем по нетуристическим местам города, и я покажу, как из непригодных для жизни земель курорт становился таким, каким мы знаем его сейчас.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великолепный век

Когда в этих краях процветала работорговля? Кто много лет соревновался за владение южными землями? И почему тогда в царские времена они стали местом для тихой ссылки неугодных? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из места для смертельной ссылки Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными особняками аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.

Маршрут прогулки

Особняк Фронштейнов — зачинщиков революций в Италии и Франции

Дачи «на мужских слезах»

Уцелевший корпус одной из самых дорогих дореволюционных гостиниц

Дома управляющего царским имением

Дача тех самых Юсуповых

Дача Мамонтовых: вспомним Веру Мамонтову — ту самую девочку с персиками

Организационные детали

Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.