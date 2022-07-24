Когда в этих краях процветала работорговля? Кто много лет соревновался за владение южными землями? И почему тогда в царские времена они стали местом для тихой ссылки неугодных? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из места для смертельной ссылки Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными особняками аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.
Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.