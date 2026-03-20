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Сочи - город миллионеров и революционеров

Узнать о столичном купечестве, стоявшем у истоков курорта
О Сочи говорят как о райском местечке на берегу моря, которое всегда привлекало богатых людей. Мы погуляем по центру старого Сочи, но обязательно заглянем и в нетуристические места курорта. Я покажу, как из непригодных для жизни земель курорт стал таким, каким мы знаем его сейчас.
5
4 отзыва
Сочи - город миллионеров и революционеров
Сочи - город миллионеров и революционеров
Сочи - город миллионеров и революционеров

Описание экскурсии

Великолепный век

Какие богатые купеческие семейства первыми рассмотрели потенциал в Сочи? И почему в 19 веке Сочи был местом ссылки и каторги, а в начале 20 стал мировым курортом? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из гиблого места Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными дачами аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.

Маршрут прогулки

  • Особняк Фронштейнов — зачинщиков революций в Италии и Франции
  • Дачи «на мужских слезах»
  • Уцелевший корпус одной из самых дорогих дореволюционных гостиниц, где ограбили премьер-министра
  • Дом управляющего царским имением
  • Скромная дача тех самых Юсуповых
  • Дача Мамонтовых: вспомним Веру Мамонтову — ту самую девочку с персиками
  • Остатки древней военной крепости
  • Первый телеграф, который строился под руководством того самого Сименса

По желанию можем продлить прогулку до усадьбы купца Хлудова, похожую на русский терем. Узнаем, почему полиция разместилась в здании бани, а бассейн — в помещении электростанции. Увидим остатки санатория, где в 1909 году швейцары говорили на 5 языках, а за завтраком и обедом играл живой оркестр.

Организационные детали

Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Летний театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Сочи и люблю путешествовать. Считаю, что лучший способ познакомиться с городом — это не найти и сфотографироваться с растиражироваными достопримечательностями, а узнать об истории
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местности, о том, чем живут коренные жители, об их быте, любимых местах, блюдах. Я не просто показываю достопримечательности, но и делюсь историями о жизни сочинцев, об Олимпиаде, о лучших санаториях и отелях, о реакции жителей на разные события. А также показываю хорошим людям самые секретные и уютные дворики города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Светлана
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый ум и лёгкий юмор Ирины создают неповторимый вайб Сочи. Остались в полном восторге. Огромное спасибо!
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый
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Ерёмина
Ирина!!!! Супер👍 легко, весело и душевно ❤️
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А
Познавательная пешая экскурсия по городу. Множество интересных мест, с историей которые рядом с привычными маршрутами, о которых ничего ранее не знали. Поможет больше узнать об истории города.
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Е
Легко, познавательно, приятно. Прогулка получилась отличная! Спасибо, Ирина.
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