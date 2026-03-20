Узнать о столичном купечестве, стоявшем у истоков курорта
О Сочи говорят как о райском местечке на берегу моря, которое всегда привлекало богатых людей. Мы погуляем по центру старого Сочи, но обязательно заглянем и в нетуристические места курорта. Я покажу, как из непригодных для жизни земель курорт стал таким, каким мы знаем его сейчас.
Какие богатые купеческие семейства первыми рассмотрели потенциал в Сочи? И почему в 19 веке Сочи был местом ссылки и каторги, а в начале 20 стал мировым курортом? Приглашаю отправиться на пешую прогулку по городу, чтобы разобрать его непростую, но интересную историю. И отследить, как из гиблого места Сочи превратился в процветающий курорт с роскошными дачами аристократов царской России, дворцами советских рабочих и дачами творческой богемы.
Маршрут прогулки
Особняк Фронштейнов — зачинщиков революций в Италии и Франции
Дачи «на мужских слезах»
Уцелевший корпус одной из самых дорогих дореволюционных гостиниц, где ограбили премьер-министра
Дом управляющего царским имением
Скромная дача тех самых Юсуповых
Дача Мамонтовых: вспомним Веру Мамонтову — ту самую девочку с персиками
Остатки древней военной крепости
Первый телеграф, который строился под руководством того самого Сименса
По желанию можем продлить прогулку до усадьбы купца Хлудова, похожую на русский терем. Узнаем, почему полиция разместилась в здании бани, а бассейн — в помещении электростанции. Увидим остатки санатория, где в 1909 году швейцары говорили на 5 языках, а за завтраком и обедом играл живой оркестр.
Организационные детали
Наденьте удобную обувь, не забудьте головной убор и воду. Дополнительных расходов на маршруте нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Летний театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Сочи и люблю путешествовать. Считаю, что лучший способ познакомиться с городом — это не найти и сфотографироваться с растиражироваными достопримечательностями, а узнать об истории читать дальшеуменьшить
местности, о том, чем живут коренные жители, об их быте, любимых местах, блюдах. Я не просто показываю достопримечательности, но и делюсь историями о жизни сочинцев, об Олимпиаде, о лучших санаториях и отелях, о реакции жителей на разные события. А также показываю хорошим людям самые секретные и уютные дворики города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Потрясающая экскурсия с интересными локациями и нестандартными фактами, пропущенными через личное видение автора. Живое общение, пытливый ум и лёгкий юмор Ирины создают неповторимый вайб Сочи. Остались в полном восторге. Огромное спасибо!
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Ерёмина
Ирина!!!! Супер👍 легко, весело и душевно ❤️
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А
Алексей
Познавательная пешая экскурсия по городу. Множество интересных мест, с историей которые рядом с привычными маршрутами, о которых ничего ранее не знали. Поможет больше узнать об истории города.