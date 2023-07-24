Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
В конце 19 века Сочи назывался Даховским посадом и состоял лишь из нескольких домов, а жизнь внутри него была серой и однообразной.
Кто бы мог подумать, что годы спустя это место станет крупнейшим курортным городом России! Вы прогуляетесь по парку и набережной и узнаете, как Сочи стал одним из самых притягательных мест для отдыха.
Ближайшие даты:
16 авг
17 авг
18 авг
19 авг
20 авг
21 авг
22 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по дорожкам «Ривьеры»
В парке вы увидите магнолии на Поляне Дружбы, которые в разное время были посажены руками известных политиков. Прикоснётесь к одному из старейших кедров в Сочи и пройдёте лабиринт из роз. Я покажу, где находится дача Хлудова — пионера освоения Черноморского побережья Сочи, и расскажу о других достопримечательностях парка.
Сочи вчера и сегодня
Затем мы отправимся к морю и увидим морские ворота — двухэтажное здание с башней со стальным шпилем. Вы услышите, как мечты меняют города и как это связано с Сочи. Узнаете, какой фильм стал визитной карточкой местного порта. И поймёте, какие кардинальные изменения произошли в городе за последние десятилетия.
Морская прогулка (по желанию)
В завершении по желанию за дополнительную плату вы можете совершить прогулку на яхте и полюбоваться на город с воды.
Организационные детали
Это пешая экскурсия, во время которой мы пройдём около 2 км. Маршрут адаптирован для маломобильных граждан на колясках.
Стоимость водной прогулки зависит от формата, уточняйте на месте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 1041 туриста
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
24 июля 2023
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо Елене за интересный рассказ!
Veronika
23 июля 2023
Спасибо огромное Елене от нас с мамой за замечательную экскурсию по Сочи. Елена знает очень много интересных исторических (и не только) фактов, замечательный рассказчик, которого хочется слушать и слушать 😍. Так как у нас разрядился телефон, гид нас фотографировала на свой.) Елена, желаю Вам успехов в Вашей работе! После такой прогулки остаются только позитивные эмоции 🤗☀️