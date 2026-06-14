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Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта

Узнать, как и почему изменился город, на пешеходной экскурсии
В конце 19 века Сочи назывался Даховским посадом и состоял лишь из нескольких домов, а жизнь внутри него была серой и однообразной.

Кто бы мог подумать, что годы спустя это место станет крупнейшим курортным городом России! Вы прогуляетесь по парку и набережной и узнаете, как Сочи стал одним из самых притягательных мест для отдыха.
5
7 отзывов
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта

Описание экскурсии

Прогулка по дорожкам «Ривьеры»

В парке вы увидите магнолии на Поляне Дружбы, которые в разное время были посажены руками известных политиков. Прикоснётесь к одному из старейших кедров в Сочи и пройдёте лабиринт из роз. Я покажу, где находится дача Хлудова — пионера освоения Черноморского побережья Сочи, и расскажу о других достопримечательностях парка.

Сочи вчера и сегодня

Затем мы отправимся к морю и увидим морские ворота — двухэтажное здание с башней со стальным шпилем. Вы услышите, как мечты меняют города и как это связано с Сочи. Узнаете, какой фильм стал визитной карточкой местного порта. И поймёте, какие кардинальные изменения произошли в городе за последние десятилетия.

Морская прогулка (по желанию)

В завершении по желанию за дополнительную плату вы можете совершить прогулку на яхте и полюбоваться на город с воды.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия, во время которой мы пройдём около 2 км. Маршрут адаптирован для маломобильных граждан на колясках.
  • Стоимость водной прогулки зависит от формата, уточняйте на месте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От парка «Ривьера»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1547 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему
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новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Добрый день! Сходили на экскурсию с Еленой. Сразу ей написала, что хотела бы гулять в свое удовольствие … останавливаться там, где захочется, выпить кофе, сделать фото… она поддержала и ответила
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нам полным пониманием!
Грамотная, спокойная (для меня это очень важно), красивая женщина, отлично преподносила материал,мы узнали много нового и интересных фактов! Было жаль, что экскурсия закончилась, хотелось и дальше сесть где-то и поболтать))))
Мы были с ребенком 10 лет, материал был и ему интересен и понятен.
Общение было максимально комфортным!
Благодарим! ❤️

Елена
Елена
Ответ организатора:
Софья, большое спасибо за такой чудесный отзыв. Всегда буду рада встретится вновь и поболтать)))👌😉
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Veronika
Спасибо огромное Елене от нас с мамой за замечательную экскурсию по Сочи. Елена знает очень много интересных исторических (и не только) фактов, замечательный рассказчик, которого хочется слушать и слушать 😍. Так как у нас разрядился телефон, гид нас фотографировала на свой.) Елена, желаю Вам успехов в Вашей работе! После такой прогулки остаются только позитивные эмоции 🤗☀️
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А
Я посетил с сыном 2 экскурсии Елены: эту и ещё одну ровно год назад. Тот факт, что мы снова обратились к Елене говорит о том, что она - замечательный гид.
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Мы получили массу интересной информации об истории Сочи, увидели красивые места города и сравнили с тем, какой был Сочи много лет назад.
Время пролетело незаметно, и мы получили удовольствие от экскурсии. Рекомендую!)

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А
Елена прекрасный гид, очень интересно и увлекательно рассказывает. У Елены обширные знания и по истории, и по природе, и по самым интересным местам города Сочи Общаться с этой милой, приятной женщиной одно удовольствие Спасибо Елене большое
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В
Экскурсия очень понравилась. Интересные факты, душевная подача. Маршрут подойдёт для всех, без ограничений возраста и состояния здоровья. Закат у старого морвокзала был самым зрелищным завершением прогулки)
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М
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию!
Время прошло незаметно.
Советуем посетить всем, кому интересна настоящая история города.
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Входит в следующие категории Сочи

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