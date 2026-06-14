В конце 19 века Сочи назывался Даховским посадом и состоял лишь из нескольких домов, а жизнь внутри него была серой и однообразной. Кто бы мог подумать, что годы спустя это место станет крупнейшим курортным городом России! Вы прогуляетесь по парку и набережной и узнаете, как Сочи стал одним из самых притягательных мест для отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по дорожкам «Ривьеры»

В парке вы увидите магнолии на Поляне Дружбы, которые в разное время были посажены руками известных политиков. Прикоснётесь к одному из старейших кедров в Сочи и пройдёте лабиринт из роз. Я покажу, где находится дача Хлудова — пионера освоения Черноморского побережья Сочи, и расскажу о других достопримечательностях парка.

Сочи вчера и сегодня

Затем мы отправимся к морю и увидим морские ворота — двухэтажное здание с башней со стальным шпилем. Вы услышите, как мечты меняют города и как это связано с Сочи. Узнаете, какой фильм стал визитной карточкой местного порта. И поймёте, какие кардинальные изменения произошли в городе за последние десятилетия.

Морская прогулка (по желанию)

В завершении по желанию за дополнительную плату вы можете совершить прогулку на яхте и полюбоваться на город с воды.

Организационные детали