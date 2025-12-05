Покорите дикую Мзымту на новом квадроцикле CF Moto — мощном, манёвренном и созданном для бездорожья! Вы будете ехать прямо по руслу горной реки, прорываться через грязевые участки, проходить лесные тропы, наслаждаться видами Красной Поляны и реликтовых лесов. Это чистый экстрим, море эмоций и незабываемые впечатления!
Описание экскурсии
Новые квадроциклы CF Moto CForce 500 EFI 2024 года — надёжная техника для максимального контроля и безопасности.
Полный комплект экипировки (грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и очки) — берите с собой только сменные носки и отличное настроение.
Путешествие по Мзымте — вас ждёт off-road экспедиция прямо по руслу горной реки.
Узкие лесные тропы и реликтовые леса — проберёмся сквозь заросли, посетим Сухой каньон и высокогорное село Аибга и насладимся видами, недоступными пешим туристам.
Каскады и ущелья — ощущение дикой природы вокруг.
Панорамы Красной Поляны и горных хребтов — смотровые площадки для впечатляющих кадров и отдыха.
Организационные детали
- К управлению допускаются лица от 18 лет при наличии действующего водительского удостоверения категории «В» (легковые автомобили) или «А1» (тракторные права). Пассажирами могут быть дети от 7 лет в сопровождении родителей
- В стоимость включено: аренда техники, инструктаж, полный комплект снаряжения, вода на маршруте
- Возьмите паспорт или водительские права для оформления договора аренды
- С вами поеду я или другой опытный инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Краснофлотской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваша команда гидов в Сочи
Проводим экстремальные экскурсии на квадроциклах с 2018 года. Мы подобрали оптимальные маршруты, на которых соблюдается 100% безопасности — при этом экстрим присутствует также на 100%!
