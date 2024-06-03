Экстремальные экскурсии Сочи

Найдено 17 экскурсий в категории «Экстрим» в Сочи, цены от 590 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700 за человека
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека
Катание на гидроцикле в Сочи
На гидроцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
35%
Индивидуальная
30 минут
Катание на гидроцикле в Сочи
Добавить драйва в путешествие - прокатиться по морским волнам на водном мотоцикле
Начало: В яхт клубе Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
66704 336 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    3 июня 2024
    Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
    Годно, что говорить… =)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
    читать дальше

    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
    читать дальше

    разных объектах. За время экскурсии Сергей рекомендовал и подсказывал на что обратить внимание и что пользуется спросом у посетителей. Большое спасибо. Рекомендую организатора.

    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Были на экскурсии с супругой. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сергей увлекательно рассказал о Сочи и всем регионе -
    читать дальше

    про архитектуру, историю, геологию, вплоть до топонимики. Видно, что человек любит свой край. Организация отличная - Сергей спланировал поездку с учетом погоды, наших пожеланий и интересов. В итоге получился яркий запоминающийся день!

  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Все очень понравилось, спасибо большое Петру за увлекательную экскурсию
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Хорошая и познавательная экскурсия. Вежливый и опытный гид
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Прекрасная экскурсия по потрясающим местам! Ян- житель города Сочи, знает все уголки,живописные пейзажи. Очень приятный молодой человек, любящий свой край.
    читать дальше

    Получила огромное удовольствие от экскурсии! Отдельное спасибо за обед! Обалденно вкусно и очень не дорого. В следующий раз посетим с Яном другие локации. Рекомендую!!!

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    Были на экскурсии с семьёй. Нам всё понравилось, очень красиво и с комфортом.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Экстрим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
  4. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
  5. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Экстрим" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 590 до 16 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 670 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Экстрим», 670 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам