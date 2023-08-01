Винодельня "Бабушкина хата" расскажет историю возрождения семейного гнезда, а также предложит домашнее вино. Форелевое хозяйство в Адлере порадует рыбными деликатесами. Завершает тур посещение уникального питомника обезьян, где обитают более 5000 приматов. Это возможность увидеть редкие виды и узнать о научных исследованиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🐐 Общение с животными на ферме
- 🍷 Дегустация вина и сыров
- 🐟 Посещение форелевого хозяйства
- 🐒 Уникальный питомник обезьян
- 🏞 Живописные виды Сочи
Что можно увидеть
- Ферма «Экзархо»
- Винодельня «Бабушкина хата»
- Форелевое хозяйство в Адлере
- НИИ медицинской приматологии
Описание экскурсии
Ферма «Экзархо»
Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря. Вы увидите аккуратные и чистые конюшни, комплексы, где содержатся парнокопытные животные, ухоженные фруктовые сады. После экскурсии по территории комплекса сможете покормить козочек молочком из бутылки, лошадей — морковкой. Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров.
Винодельня «Бабушкина хата»
В этом гостеприимном месте вас ждет не просто дегустационный зал, это целый музей с интересной историей. Я расскажу о прабабушке хозяина дома, о том, как выделенные ей 36 соток стали родовым гнездом семьи, как хату в 2007 году спасали от разрушения и как собирали мебель по аукционам. Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости — а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок), а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа.
Форелевое хозяйство в Адлере
На одном из самых крупных предприятий России вы сможете посмотреть, как выращивают форель, узнаете историю создания и развития хозяйства, покормите рыб и загадаете желание. Так же познакомитесь с семейством осетровых — белугами. После экскурсии по желанию в дегустационном зале вы сможете купить бутерброды с местной икрой, форель, а в магазине предприятия прикупить местных рыбных деликатесов.
В гости к обезьянам
В заключение я отвезу вас не просто в питомник, а в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Это единственный в России обезьяний питомник, в котором обитают более 5000 обезьян! Вы услышите о жизни, повадках и среде обитания разных видов приматов. Сможете покормить животных. И узнаете об обширной деятельности учреждения, где проводятся исследования с 1927 года.
Организационные детали
- Оплачивается отдельно: посещение фермы «Экзархо» — 500 руб. /человека; форелевое хозяйство — 300 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка 7-14 лет, до 7 лет — бесплатно; дегустация в «Бабушкиной хате» — 500 руб. /человека, вход в музей — 100 руб. /человека; посещение обезьяньего питомника — 700 руб. /человека.
- Можете взять с собой бананы, если хотите угостить обезьян