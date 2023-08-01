Вас ждет индивидуальное путешествие по живописным окрестностям Сочи. На ферме "Экзархо" можно покормить животных и попробовать местные сыры. Винодельня "Бабушкина хата" расскажет историю возрождения семейного гнезда, а также предложит домашнее вино. Форелевое хозяйство в Адлере порадует рыбными деликатесами. Завершает тур посещение уникального питомника обезьян, где обитают более 5000 приматов. Это возможность увидеть редкие виды и узнать о научных исследованиях

Описание экскурсии

Ферма «Экзархо»

Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря. Вы увидите аккуратные и чистые конюшни, комплексы, где содержатся парнокопытные животные, ухоженные фруктовые сады. После экскурсии по территории комплекса сможете покормить козочек молочком из бутылки, лошадей — морковкой. Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров.

Винодельня «Бабушкина хата»

В этом гостеприимном месте вас ждет не просто дегустационный зал, это целый музей с интересной историей. Я расскажу о прабабушке хозяина дома, о том, как выделенные ей 36 соток стали родовым гнездом семьи, как хату в 2007 году спасали от разрушения и как собирали мебель по аукционам. Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости — а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок), а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа.

Форелевое хозяйство в Адлере

На одном из самых крупных предприятий России вы сможете посмотреть, как выращивают форель, узнаете историю создания и развития хозяйства, покормите рыб и загадаете желание. Так же познакомитесь с семейством осетровых — белугами. После экскурсии по желанию в дегустационном зале вы сможете купить бутерброды с местной икрой, форель, а в магазине предприятия прикупить местных рыбных деликатесов.

В гости к обезьянам

В заключение я отвезу вас не просто в питомник, а в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Это единственный в России обезьяний питомник, в котором обитают более 5000 обезьян! Вы услышите о жизни, повадках и среде обитания разных видов приматов. Сможете покормить животных. И узнаете об обширной деятельности учреждения, где проводятся исследования с 1927 года.

Организационные детали