Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи

Погрузитесь в атмосферу Сочи: отведайте крафтовый сыр, посетите винодельню и крупнейший питомник обезьян в России. Уникальные впечатления ждут вас
Вас ждет индивидуальное путешествие по живописным окрестностям Сочи. На ферме "Экзархо" можно покормить животных и попробовать местные сыры.

Винодельня "Бабушкина хата" расскажет историю возрождения семейного гнезда, а также предложит домашнее вино. Форелевое хозяйство в Адлере порадует рыбными деликатесами. Завершает тур посещение уникального питомника обезьян, где обитают более 5000 приматов. Это возможность увидеть редкие виды и узнать о научных исследованиях
4.83
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐐 Общение с животными на ферме
  • 🍷 Дегустация вина и сыров
  • 🐟 Посещение форелевого хозяйства
  • 🐒 Уникальный питомник обезьян
  • 🏞 Живописные виды Сочи
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Ближайшие даты:
18
дек20
дек22
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дек27
дек28
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Ферма «Экзархо»
  • Винодельня «Бабушкина хата»
  • Форелевое хозяйство в Адлере
  • НИИ медицинской приматологии

Описание экскурсии

Ферма «Экзархо»

Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря. Вы увидите аккуратные и чистые конюшни, комплексы, где содержатся парнокопытные животные, ухоженные фруктовые сады. После экскурсии по территории комплекса сможете покормить козочек молочком из бутылки, лошадей — морковкой. Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров.

Винодельня «Бабушкина хата»

В этом гостеприимном месте вас ждет не просто дегустационный зал, это целый музей с интересной историей. Я расскажу о прабабушке хозяина дома, о том, как выделенные ей 36 соток стали родовым гнездом семьи, как хату в 2007 году спасали от разрушения и как собирали мебель по аукционам. Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости — а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок), а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа.

Форелевое хозяйство в Адлере

На одном из самых крупных предприятий России вы сможете посмотреть, как выращивают форель, узнаете историю создания и развития хозяйства, покормите рыб и загадаете желание. Так же познакомитесь с семейством осетровых — белугами. После экскурсии по желанию в дегустационном зале вы сможете купить бутерброды с местной икрой, форель, а в магазине предприятия прикупить местных рыбных деликатесов.

В гости к обезьянам

В заключение я отвезу вас не просто в питомник, а в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Это единственный в России обезьяний питомник, в котором обитают более 5000 обезьян! Вы услышите о жизни, повадках и среде обитания разных видов приматов. Сможете покормить животных. И узнаете об обширной деятельности учреждения, где проводятся исследования с 1927 года.

Организационные детали

  • Оплачивается отдельно: посещение фермы «Экзархо» — 500 руб. /человека; форелевое хозяйство — 300 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка 7-14 лет, до 7 лет — бесплатно; дегустация в «Бабушкиной хате» — 500 руб. /человека, вход в музей — 100 руб. /человека; посещение обезьяньего питомника — 700 руб. /человека.
  • Можете взять с собой бананы, если хотите угостить обезьян

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
2
1
Н
1 авг 2023
Спасибо за экскурсию!
Людмила
5 ноя 2022
Сам Владислав-ПРЕКРАСЕН! Ответсвенный, что очень важно для семей с детьми! Привезёт, отвезёт, проследит, сопровадит, ответит на любые вопросы. Доброжелательный человек!!! И ответственный водитель!!! О плюсах не буду писать. Бабушкина хата
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это ни о чёи(к Владиславу не имеет отношения) помните наши дачи. Помните наше старое радио, а мишек на стене…. так вам хозяева ничего не расскажут, ну может дети подростки с недовольным лицом расскажут о трудностдигустации вина около фермы,мы разочарованы. Обдираловка с малолетства Хата как хата, пусть будет, но только проснусшаяся дочь хозяина которая не знает истории отца трудно назвать гидом! Хоткла фото приложить, но оказываеься не делали фото. Да и встресали нас долго, сп
али.

А
29 окт 2022
Чудесная прогулка в чудесный день! Выбрали экскурсию "Вино, форель и обезьяны…", но "братьев меньших" поменяли по нашему желанию на смотровую башню на горе Ахун, с которой открываются потрясающей красоты виды.
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Очень удивило и порадовало форелевое хозяйство, колоссальный труд и соответствующие результаты. Ферма Экзархо оставляет впечатления для всех, от мала до велика, с тактильным эффектом, нельзя не умилиться лощадкам, козочкам, борашкам, коровкам и прочей живности. Спасибо Владу, открытый человечек! Рекомендую.

М
11 авг 2022
Все отлично
Т
3 июл 2022
В Сочи отдыхаем не первый раз, на экскурсию ездили с дочерью 10 лет и мамой. Выбирала специально неутомительную и развлекательную экскурсионную программу. Накануне гид позвонил, подробно рассказал план экскурсии, особенности,
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уточнил наши пожелания. Экскурсионная программа соответствует описанию на сайте, кроме ловли форели)) рыбалка в программу не входит. Но об этом гид предупредил заранее. Было достаточно времени для неспешной прогулки, понравились все объекты экскурсии. Мы отлично провели день. Рекомендую этот тур! Особенно он понравится детям))

Е
2 мая 2022
Очень интересный тур, мы были с детьми 11 и 13 лет, им было очень весело наблюдать за обезьянами и кормить форель. На ферме отличный ресторан и красивая большая территория. Рекомендуем тур семьям с детьми особенно!

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