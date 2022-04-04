Парадный Сочи: прогулка с фотографом

Увидеть сердце города, узнать о нем самое интересное и сохранить эмоции на художественных снимках

5
12 отзывов
Для красивых фото
Дворец-вокзал, праздничная улица, чашечка кофе в лучшей кофейне города, тропический парк, морской порт с белоснежными яхтами, секреты и легенды Сочи — это только часть того, что мы для вас приготовили! Вы отправитесь в фото-приключение по центру курорта и разберетесь в его прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи

Наш маршрут построен вокруг фотогеничной улицы Навагинская: здесь вы погуляете, любуясь нарядными зданиями, парками и морем. Пройдете по уютным переулкам и заглянете в пару секретных мест. Вас ждут остановки для фотосессий: наш профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит съемку в городское приключение.

Сочи вчера, сегодня, завтра

За час вы также проникнете в тайны города-курорта. Гид увлечет вас историей — об истоках Сочи, о древних горцах и их религии, которая оставила после себя дольмены по всему городу. О царях и о Сталине, который дал начало современному Сочи. О мистике, которая всегда сопровождала этот город. И конечно, о новейшей биографии Сочи, Олимпиаде и тенденциях в развитии.

Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.

Организационные детали

  • Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение семи дней после прогулки
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 1000 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 800 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного вокзала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
Nataliya
4 апр 2022
Светлана - молодой фотограф, приятная вежливая девушка. Фото пока не получила.
Оценить профессионализм не могу.
Л
3 апр 2022
Увлекательная прогулка по центру Сочи, жд вокзал, Навагинская и морской порт! Экскурсовод и фотограф Светлана рассказывала историю города, посоветовала, что мне ещё посетить. А фото с прогулки просто чудесны, я в восторге!!! С удовольствием пересматриваю, возвращаясь в мыслях в цветущий весенний Сочи! Однозначно рекомендую, впечатления 🔥🔥🔥
О
3 апр 2022
Прекрасная фотопрогулка! Прекрасные фото! Прекрасное настроение! Спасибо Светлане!
Светлана
2 апр 2022
Замечаиельная прогулка! С нами ее проводила Светлана. Отличный собеседник и человек, знающий город. Светлана нашла подход и к самой младшей участнице нашей прогулки. Отличные локации для фото, ненапрягающая информация об истории Сочи. Как будто прогулялись с хорошим другом! Ждем фото, но то, что уже увидели, очень порадовало. Рекомендую, особенно семьям с детьми
Нонна
31 мар 2022
Сегодня замечательно провела время в Сочи в компании милой девушки - фотографа Светланы. В ходе прогулки Светлана рассказала об архитектуре железнодорожного и морского вокзалов. Было интересно послушать как 100 лет назад в этих местах боролись с малярией. И всё это время Светлана ещё фотографировала, помогая и подсказывая как лучше позировать.
Для меня такая прогулка по Сочи - просто находка, так как я приехала одна, а сделать на память фотографии очень хотелось. Спасибо Светлане и всем организаторам экскурсии такого формата.
Т
31 мар 2022
Прогулка очень понравилась! Светлана, большое спасибо, за экскурсию, за чудесные фотографии. Всем рекомендую! Мы остались в восторге!!!
Прогулка очень понравилась! Светлана, большое спасибо, за экскурсию, за чудесные фотографии. Всем рекомендую! Мы остались в восторге!!!Прогулка очень понравилась! Светлана, большое спасибо, за экскурсию, за чудесные фотографии. Всем рекомендую! Мы остались в восторге!!!Прогулка очень понравилась! Светлана, большое спасибо, за экскурсию, за чудесные фотографии. Всем рекомендую! Мы остались в восторге!!!
Ю
28 мар 2022
Огромное спасибо Светлане за такой душевный и профессиональный подход! Всем рекомендую!
Екатерина
27 мар 2022
Очень хороший формат прогулки и первого знакомства с городом, особенно когда путешествуешь один)
Маршрут был скорректирован по моим пожеланиям, в итоге получила много фото и рекомендаций по городу)
Светлана во время рассказов о достопримечательностях и улицах города ещё и подсказывала как себя вести перед камерой, всем рекомендую!
О
25 мар 2022
Это была скорее фотопрогулка, место можно выбрать то, которое нравится. Мы гуляли по парку Южные культуры, как раз цвела магнолия. Фото получились отличные, помимо фото узнали много интересного о самом парке.
Анна
18 мар 2022
Отличная экскурсия, что то новое для меня и необычное, это просто находка, я путешествую одна и не всегда можно попросить помощи сфотографировать себя издалека, а здесь кроме информации, поддержки, получила профессиональные фото, супер, Светлана подстраивается под гостя и даёт советы как лучше держаться перед камерой, почувствовала себя звездой или моделью ☺️☺️❤️Спасибо 🙏
D
17 мар 2022
Это лучшая экскурсия по Сочи! дружелюбие, подача материала и, конечно, фотографии - потрясающе! Задало настроение всему нашему путешествию. Чудесная прогулка с беседой, локациями, аккуратно спрятанными от глаз туристов.
Светлана, еще раз хочу вас поблагодарить за прекрасный день в вашей компании.
Очень жду нашей встречи снова!
Антонина
17 мар 2022
Моя прогулка по центру Сочи прошла с прелестной Светой. Атмосфера была очень дружеской! Подача материала интересная, простая, я узнала много интересный историй о городе и получала ответы на все возникающие вопросы! Гид так непринужденно и легко рассказывала обо всем, что 1 часа показалось мало!!! Хотелось ещё)))
Фотографии получила сразу на следующий день, в бОльшем количестве чем было заявлено в экскурсии!
Фото супер, прогулка супер, всем советую)

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