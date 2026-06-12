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Парадный Сочи: прогулка с фотографом

Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Представьте себе прогулку по живописным улицам Сочи, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды.

Ваш личный гид-фотограф проведет вас через самые красивые и фотогеничные места города: от праздничной улицы
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до тропического парка и морского порта с белоснежными яхтами.

Вас ждет не только увлекательное путешествие по историческим и современным местам Сочи, но и возможность получить более 50 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем приключении

5
252 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🏙 Уникальные локации для съемок
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🎉 Прогулка по центральным улицам Сочи
  • 🕵️‍♂️ Секретные места города
  • 🌴 Тропический парк и морской порт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июл
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сен
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Лучшее время для фото-прогулки в Сочи - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода обычно тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут, так как в это время туристов меньше, а природа радует яркими красками. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, прогулка всё равно может быть приятной, если правильно подобрать одежду и время для съёмки.
Сейчас август — это идеальное время.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Парадный Сочи: прогулка с фотографом

Что можно увидеть

  • Дворец-вокзал
  • Улица Навагинская
  • Тропический парк
  • Морской порт
  • Белоснежные яхты
  • Дольмены

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи

Наш маршрут построен вокруг фотогеничной Навагинской улицы: здесь вы погуляете, любуясь нарядными зданиями, парками и морем. Пройдете по уютным переулкам и заглянете в пару секретных мест. Вас ждут остановки для фотосессий: наш профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит съемку в городское приключение.

Сочи вчера, сегодня, завтра

За час вы также проникнете в тайны города-курорта. Гид увлечет вас историей — об истоках Сочи, о древних горцах и их религии, которая оставила после себя дольмены по всему городу. О царях и о Сталине, который дал начало современному Сочи. О мистике, которая всегда сопровождала этот город. И конечно, о новейшей биографии Сочи, Олимпиаде и тенденциях в развитии.

Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.

Организационные детали

  • Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки
  • Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
  • Также можно увеличить число участников, доплата составит 1360 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 1000 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов
  • В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62476 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
239
4
10
3
3
2
1
Анастасия
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
Это было великолепно. Екатерина профессионал
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Олеся
были на экскурсии в мае, нам очень понравилось! легко, интересно и фото просто супер получились!
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Елена
Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои ожидания! Накануне съемки фотограф Екатерина связалась со мной через мессенджер, обговорили точное время и
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удобное место встречи. Прогулка прошла в очень дружественной, непринужденной атмосфере. Екатерина приветливая и милая девушка, рассказала основные факты из истории города и морпорта, подсказывала удачные ракурсы для позирования, за 2 минуты нашла общий язык с моим сыном-подростком, было ощущение, что мы знакомы с ней уже очень давно! После съемки Екатерина поделилась списком интересных мест, рекомендованных к посещению в городе. Фотографии, как и было обещано, были готовы ровно через неделю и вызвали у меня неподдельный восторг! Это, пожалуй, одна из лучших фотосессий, на которых мне доводилось бывать! От души рекомендую Екатерину и желаю ей дальнейших творческих успехов!

Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои
Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои
Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои
Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои
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Эльвина
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень интересный собеседник, просто приятно ее слушать, такая милая девушка. Рассказала нам про многие факты,
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о которых мы даже не знали хотя приезжаем в Сочи уже в 5ый раз. Было интересно взрослым и детям. Мы гуляли, удивлялись и фотографировались! Так быстро пролетело время, а хотелось бы ещё дальше гулять и гулять. Но Екатерина дала нам рекомендации куда ещё можно сходить самостоятельно, рядом с той прогулочной зоной где мы были. И мы конечно же продолжили нашу прогулку и тоже узнали много нового. Так же она прислала нам чек-лист по Сочи, что-то вроде путеводителя по самым лучшим и вкусным местам. И вот спустя 7 дней, как и договаривались, мы получили наши фотографии. На сколько же они получились красивыми и семейными, как я и хотела. Такая память на всю жизнь! Спасибо, Екатерина! В самое ❤️

13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень
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Ольга
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения и Ольги, совместно с фотографом прогуляться по городу. Екатерина превосходно реализовала мою мечту -
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множество фото в разных красивых локациях 👍 Обработанные фотографии мы получили быстро (на третий день). Поэтому, могу смело рекомендовать данную экскурсию, особенно Екатерину, которая является не только классным фотографом, но ещё интересным собеседником и грамотныи гидом.
Катя, ты лучшая 🫶 огромное спасибо за превосходные кадры, и я бы с удовольствием полетела с тобой на Сахалин за необычной фотосессией 😉

На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения
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Светлана
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Профессионал.
Фото еще не готовы, но уверена, что они будут великолепными.
Всегда интересно посмотреть на себя глазами другого человека, художника и фотографа в одном лице.
Фотографии это всегда
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осязаемые моменты, запечатленные на фото.

Екатерина потрясающе интересно рассказывала об истории города. Его необычных местах, о которых мало, кто знает, но обязательно стоит посетить.
Непременно!!!!
Благодарю за совместное творчество, желаю успеха в работе и огромного семейного счастья!!!

Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек.
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