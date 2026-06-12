Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Представьте себе прогулку по живописным улицам Сочи, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды.
Ваш личный гид-фотограф проведет вас через самые красивые и фотогеничные места города: от праздничной улицы читать дальшеуменьшить
до тропического парка и морского порта с белоснежными яхтами.
Вас ждет не только увлекательное путешествие по историческим и современным местам Сочи, но и возможность получить более 50 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем приключении
Лучшее время для фото-прогулки в Сочи - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода обычно тёплая и солнечная, что создаёт идеальные условия для фотосессий на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут, так как в это время туристов меньше, а природа радует яркими красками. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, прогулка всё равно может быть приятной, если правильно подобрать одежду и время для съёмки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец-вокзал
Улица Навагинская
Тропический парк
Морской порт
Белоснежные яхты
Дольмены
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи
Наш маршрут построен вокруг фотогеничной Навагинской улицы: здесь вы погуляете, любуясь нарядными зданиями, парками и морем. Пройдете по уютным переулкам и заглянете в пару секретных мест. Вас ждут остановки для фотосессий: наш профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит съемку в городское приключение.
Сочи вчера, сегодня, завтра
За час вы также проникнете в тайны города-курорта. Гид увлечет вас историей — об истоках Сочи, о древних горцах и их религии, которая оставила после себя дольмены по всему городу. О царях и о Сталине, который дал начало современному Сочи. О мистике, которая всегда сопровождала этот город. И конечно, о новейшей биографии Сочи, Олимпиаде и тенденциях в развитии.
Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.
Организационные детали
Вы получите 50+ обработанных фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки
Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
По вашему желанию можно изменить программу — провести съемку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации
Также можно увеличить число участников, доплата составит 1360 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 1000 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов
В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62476 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальшеуменьшить
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
239
4
10
3
3
2
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1
–
Анастасия
Это было великолепно. Екатерина профессионал
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Олеся
были на экскурсии в мае, нам очень понравилось! легко, интересно и фото просто супер получились!
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Елена
Сделала себе подарок на день рождения и заказала фотопрогулку по центру Сочи. Результат превзошел все мои ожидания! Накануне съемки фотограф Екатерина связалась со мной через мессенджер, обговорили точное время и читать дальшеуменьшить
удобное место встречи. Прогулка прошла в очень дружественной, непринужденной атмосфере. Екатерина приветливая и милая девушка, рассказала основные факты из истории города и морпорта, подсказывала удачные ракурсы для позирования, за 2 минуты нашла общий язык с моим сыном-подростком, было ощущение, что мы знакомы с ней уже очень давно! После съемки Екатерина поделилась списком интересных мест, рекомендованных к посещению в городе. Фотографии, как и было обещано, были готовы ровно через неделю и вызвали у меня неподдельный восторг! Это, пожалуй, одна из лучших фотосессий, на которых мне доводилось бывать! От души рекомендую Екатерину и желаю ей дальнейших творческих успехов!
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Эльвина
13.06.25 состоялась наша прогулка по Сочи с фотографом Екатериной. Нам очень понравилась, всем рекомендую! Екатерина очень интересный собеседник, просто приятно ее слушать, такая милая девушка. Рассказала нам про многие факты, читать дальшеуменьшить
о которых мы даже не знали хотя приезжаем в Сочи уже в 5ый раз. Было интересно взрослым и детям. Мы гуляли, удивлялись и фотографировались! Так быстро пролетело время, а хотелось бы ещё дальше гулять и гулять. Но Екатерина дала нам рекомендации куда ещё можно сходить самостоятельно, рядом с той прогулочной зоной где мы были. И мы конечно же продолжили нашу прогулку и тоже узнали много нового. Так же она прислала нам чек-лист по Сочи, что-то вроде путеводителя по самым лучшим и вкусным местам. И вот спустя 7 дней, как и договаривались, мы получили наши фотографии. На сколько же они получились красивыми и семейными, как я и хотела. Такая память на всю жизнь! Спасибо, Екатерина! В самое ❤️
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Ольга
На свой День Рождения я решила устроить себе фотосессию. Лучшим решением было - воспользоваться предложением Арсения и Ольги, совместно с фотографом прогуляться по городу. Екатерина превосходно реализовала мою мечту - читать дальшеуменьшить
множество фото в разных красивых локациях 👍 Обработанные фотографии мы получили быстро (на третий день). Поэтому, могу смело рекомендовать данную экскурсию, особенно Екатерину, которая является не только классным фотографом, но ещё интересным собеседником и грамотныи гидом. Катя, ты лучшая 🫶 огромное спасибо за превосходные кадры, и я бы с удовольствием полетела с тобой на Сахалин за необычной фотосессией 😉
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Светлана
Екатерина- мой фотограф, совершенно очаровательный человек. Профессионал. Фото еще не готовы, но уверена, что они будут великолепными. Всегда интересно посмотреть на себя глазами другого человека, художника и фотографа в одном лице. Фотографии это всегда читать дальшеуменьшить
осязаемые моменты, запечатленные на фото.
Екатерина потрясающе интересно рассказывала об истории города. Его необычных местах, о которых мало, кто знает, но обязательно стоит посетить. Непременно!!!! Благодарю за совместное творчество, желаю успеха в работе и огромного семейного счастья!!!
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