Что вас ожидает

Фотопрогулка по лучшим локациям Сочи

Наш маршрут построен вокруг фотогеничной улицы Навагинская: здесь вы погуляете, любуясь нарядными зданиями, парками и морем. Пройдете по уютным переулкам и заглянете в пару секретных мест. Вас ждут остановки для фотосессий: наш профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит съемку в городское приключение.

Сочи вчера, сегодня, завтра

За час вы также проникнете в тайны города-курорта. Гид увлечет вас историей — об истоках Сочи, о древних горцах и их религии, которая оставила после себя дольмены по всему городу. О царях и о Сталине, который дал начало современному Сочи. О мистике, которая всегда сопровождала этот город. И конечно, о новейшей биографии Сочи, Олимпиаде и тенденциях в развитии.

Все фотографии в описании сделаны нашими фотографами.

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