2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чудеса долины реки Мзымта

Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Многие путешественники, отправляясь в Красную поляну из Адлера или Сочи, стремятся увидеть в первую очередь олимпийские объекты.

Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта.

Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство.

А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке.
4900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта

Что вас ожидает

Водопад и древняя пещера
Маршрут пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Пасека и форелевое хозяйство
Мы отправимся на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете 6-8 сортов мёда, угоститесь медовухой и сможете купить медовую косметику. Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Монастырь и Скайпарк
Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров. По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

По желанию возможно посещение шоу стеклодувов и ужин в колоритном ресторане армянской или абхазской кухни.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается в Красной поляне. Возможно начало в Адлере (доплата 1500 руб.) или в Сочи (доплата 2000 руб.). Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билеты в Скайпарк (взрослые — 1250 руб., дети (6-12 лет — 600 руб.); аттракционы в Скайпарке (по желанию; цены периодически меняются); шоу стеклодувов — 300 руб; питание
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта
Чудеса долины реки Мзымта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 мая 2019
Экскурсия для тех, кто поленился съездить в форелевое хозяйство и Скайпарк самостоятельно. По сути все заявленные объекты можно посмотреть самим и без экскурсии.
29 сентября 2018
Очень красивая экскурсия!!! Екатерина смогла показать самые красивые места, виды... И, несмотря на продолжительность, совсем неутомительна.

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