2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Е Елена Профессионально, со знанием дела была проведена экскурсия, в ходе которой узнали много интересных фактов из истории и увидели красивые места! Огромное спасибо Екатерине! Душевно, с юмором и грамотно были выстроены рассказы, без навязывания всяких доп. опций. Большая благодарность за не зря прошедший день! Здоровья и процветания Екатерине! Рекомендуем всем!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Недавно была на экскурсии с Екатериной, хочу оставить положительный отзыв! Екатерина интересно рассказывает, выбирает хороший увлекательный маршрут, а так же может сделать красивые фотографии) Я могу смело рекомендовать путешествовать с ней, осталась довольна проведенным днем +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей Отличная экскурсия!

В долине реки Мзымта сохранились красивейшие, чудесные уголки живой природы.

Екатерина - замечательный экскурсовод, чуткий и внимательный человек, грамотный специалист своего дела! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Потрясающая экскурсия. Очень рады, что выбрали именно Екатерину в качестве гида. Всё организовано на 5+: начиная с того, что для нашей семьи нужно было подобрать комфортный автомобиль - отдельное спасибо; вовремя забрали из отеля; проехали по самым интересным местам, узнали много нового, обсудили историю. Дети в восторге. Очень рекомендуем данную экскурсию!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна читать дальше уменьшить начала Катя не стала настаивать на заявленных заранее объектах, а с учетом моих желаний перестроилась, насколько возможно, и отдельное спасибо за советы, как провести оставшееся время на Красной Поляне! В результате, и следующий день получился очень ярким! Всем советую Просто чудесно провела время на экскурсии с Екатериной! Какие-то места, скрытые от глаз массового туриста, аутентичные ресторанчики и, конечно, Скай-парк- все это создало прекрасное настроение! Очень понравилось, что с самого Вам был полезен этот отзыв? Да Нет