2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Многие путешественники, отправляясь в Красную поляну из Адлера или Сочи, стремятся увидеть олимпийские объекты.
Но в долине Мзымты интересных мест не меньше! Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад, монастырь, пасека и форелевое хозяйство. А также по желанию — проход по подвесному мосту в Скайпарке.
Но в долине Мзымты интересных мест не меньше! Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад, монастырь, пасека и форелевое хозяйство. А также по желанию — проход по подвесному мосту в Скайпарке.
Описание экскурсии
Эта поездка посвящена самым ярким местам в долине горной реки Мзымта — от древних тайн до современных чудес.
Форелевое хозяйство
Кормление форели и рассказ о её разведении на фоне живописных видов Ахштырского ущелья. Дегустация продукции.
Ахштырская пещера
Прогулка к знаменитой пещере, где была стоянка первобытного человека. По пути — панорамные виды долины.
Троице-Георгиевский монастырь
Знакомство с историей обители и дегустация монастырской выпечки.
Скайпарк (опционально)
Возможность посетить высотный парк и оценить выбор экстремальных развлечений:
- прогулка по самому длинному подвесному мосту в мире
- полёт на троллее над ущельем
- банджи-джампинг
Медвежий угол: нарзан и водопад
Отдых у нарзанного источника (дегустация целебной воды Чвижепсе) и осмотр живописного водопада.
Пасека (опционально)
Рассказ о пчеловодстве от опытных хозяев. Дегустация разных сортов мёда и медовых напитков.
Ужин в ресторане (опционально)
Завершение дня блюдами местной кухни в уютном ресторане.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билеты в Скайпарк: взрослые — 2500 ₽, подростки — 1500 ₽, дети — 1000 ₽
- Посещение форелевого хозяйства: 500 ₽ — взрослые, 300 ₽ — дети (дегустация оплачивается отдельно, по желанию)
- Вход в пещеру — 500 ₽
- Покупки на пасеке — по желанию, но если не планируете покупки, то пасеку мы не посещаем
- Расходы в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1325 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Профессионально, со знанием дела была проведена экскурсия, в ходе которой узнали много интересных фактов из истории и увидели красивые места! Огромное спасибо Екатерине! Душевно, с юмором и грамотно были выстроены рассказы, без навязывания всяких доп. опций. Большая благодарность за не зря прошедший день! Здоровья и процветания Екатерине! Рекомендуем всем!!!
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Недавно была на экскурсии с Екатериной, хочу оставить положительный отзыв! Екатерина интересно рассказывает, выбирает хороший увлекательный маршрут, а так же может сделать красивые фотографии) Я могу смело рекомендовать путешествовать с ней, осталась довольна проведенным днем
+1
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А
Отличная экскурсия!
В долине реки Мзымта сохранились красивейшие, чудесные уголки живой природы.
Екатерина - замечательный экскурсовод, чуткий и внимательный человек, грамотный специалист своего дела!
В долине реки Мзымта сохранились красивейшие, чудесные уголки живой природы.
Екатерина - замечательный экскурсовод, чуткий и внимательный человек, грамотный специалист своего дела!
+2
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Потрясающая экскурсия. Очень рады, что выбрали именно Екатерину в качестве гида. Всё организовано на 5+: начиная с того, что для нашей семьи нужно было подобрать комфортный автомобиль - отдельное спасибо; вовремя забрали из отеля; проехали по самым интересным местам, узнали много нового, обсудили историю. Дети в восторге. Очень рекомендуем данную экскурсию!!!!
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Т
Просто чудесно провела время на экскурсии с Екатериной! Какие-то места, скрытые от глаз массового туриста, аутентичные ресторанчики и, конечно, Скай-парк- все это создало прекрасное настроение! Очень понравилось, что с самого
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Екатерина - очень интересный собеседник, а главное - гибкий. Подстраивается под туриста и слышит все пожелания, внятно рассказывает, очень терпеливая, отзывается на любую просьбу. Экскурсия по реке Мзымта, Ахштырской пещере, ущелье Ахцу, Троице-Георгиевский женский монастырь - всё было прекрасно и запомнится навсегда.
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