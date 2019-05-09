2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водопад и древняя пещера

Маршрут пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Пасека и форелевое хозяйство

Мы отправимся на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете 6-8 сортов мёда, угоститесь медовухой и сможете купить медовую косметику. Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Монастырь и Скайпарк

Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров. По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

По желанию возможно посещение шоу стеклодувов и ужин в колоритном ресторане армянской или абхазской кухни.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).