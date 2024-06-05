1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Вы проникнетесь удивительной атмосферой древней стоянки, полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами, а также увидите Скайпарк — один из самых длинных подвесных мостов в мире»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Форелевое хозяйство и бурная Мзымта»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4.5 часа
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
«Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Здесь открывается панорама ущелья реки Мзымта с бассейнами форелевого хозяйства и нарядные белые скалы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
«над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо»
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Водопады, живописное ущелье, невероятный вид на долину реки Начинаем наш маршрут с чашечки горячего кофе в живописном Ахштырском ущелье на берегу горной реки Мзымта»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
«Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка»
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
«Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
«Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
- ЛЛидия29 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
- ААндрей29 мая 2024Гид Яков просто рожден быть гидом!
- ККэрри24 мая 2024Супер 👍
- ААдель15 мая 2024Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
- ССергей13 мая 2024Были на экскурсии с супругой. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сергей увлекательно рассказал о Сочи и всем регионе -
- ААлександр11 мая 2024Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мзымта»
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