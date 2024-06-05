Экскурсии у реки Мзымта в Сочи

Найдено 23 экскурсии в категории «Мзымта» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Вы проникнетесь удивительной атмосферой древней стоянки, полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами, а также увидите Скайпарк — один из самых длинных подвесных мостов в мире»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
День развлечений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Форелевое хозяйство и бурная Мзымта»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Фотопрогулка
4.5 часа
2 отзыва
Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память
«Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 5 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Мистический Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Мистический Сочи
Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар...
«» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Здесь открывается панорама ущелья реки Мзымта с бассейнами форелевого хозяйства и нарядные белые скалы»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
«над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо»
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Водопады, живописное ущелье, невероятный вид на долину реки Начинаем наш маршрут с чашечки горячего кофе в живописном Ахштырском ущелье на берегу горной реки Мзымта»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
«Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка»
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы
Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей
«С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Рафтинг по реке Мзымта
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта
Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором
Начало: От ж/д вокзала Адлера
«Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 800 за человека
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
Вдохновиться тихими уголками природы и получить атмосферные профессиональные снимки
Начало: На остановке Чвижепсе по дороге в Красную Поляну
«Мы также пройдем вдоль русла реки Мзымта, чтобы поближе полюбоваться её бирюзовой водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Русская Швейцария: к горам Красной Поляны
    Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
    читать дальше

    и т. д. Побывали на источнике Нарзана, насладились видами гор, поднялись на Роза Пик… Мы задержались и Светлана с пониманием отнеслась к нам, т. к. мы были впервые в Сочи. Светлана легкая в общении, отлично владеет автомобилем, время в поездке пролетело незаметно за интересными рассказами и мы остались довольны! Мы благодарны Светлане за приятно проведанное время и хорошие впечатления! Рекомендую Светлану всем путешественникам, кто любит индивидуальные экскурсии или в кругу семьи, в кругу друзей.

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
    читать дальше

    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
    читать дальше

    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
    читать дальше

    разных объектах. За время экскурсии Сергей рекомендовал и подсказывал на что обратить внимание и что пользуется спросом у посетителей. Большое спасибо. Рекомендую организатора.

    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Гид Яков просто рожден быть гидом!
  • К
    Кэрри
    24 мая 2024
    Велотреккинг в сочинских горах
    Супер 👍
  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
  • С
    Сергей
    13 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Были на экскурсии с супругой. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Сергей увлекательно рассказал о Сочи и всем регионе -
    читать дальше

    про архитектуру, историю, геологию, вплоть до топонимики. Видно, что человек любит свой край. Организация отличная - Сергей спланировал поездку с учетом погоды, наших пожеланий и интересов. В итоге получился яркий запоминающийся день!

  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мзымта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
  2. Олимпийское наследие Сочи
  3. Велотреккинг в сочинских горах
  4. Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
  5. День развлечений в окрестностях Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мзымта" можно забронировать 23 экскурсии от 450 до 17 500 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 975 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 23 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Мзымта», 975 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам