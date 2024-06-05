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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 187 отзывов Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика» Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ... «Вам откроется вид на долину полноводной реки Мзымта, Старое Краснополянское шоссе, петляющее по горно-лесистой местности, и ледовый дворец в Олимпийском парке» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 69 отзывов Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат «На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Велотреккинг в сочинских горах Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны «Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта» от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 55% скидка Групповая 9 часов 198 отзывов Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня Начало: Зависит от места вашего проживания «Вы проникнетесь удивительной атмосферой древней стоянки, полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами, а также увидите Скайпарк — один из самых длинных подвесных мостов в мире» Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00 1100 495 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов День развлечений в окрестностях Сочи Увлекательное путешествие для взрослых и детей Начало: Ж/д вокзал г. Адлера «Форелевое хозяйство и бурная Мзымта» 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 4 отзыва Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое «По пути вы посетите Ахштырский каньон и смотровую площадку «Гнездо Совы» (под Скайпарком, возле реки Мзымта), куда часто приезжают молодожены на фотосессию» Расписание: ежедневно в 10:00 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 261 отзыв Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,... «Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов» Расписание: ежедневно в 09:15 900 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Чудеса долины реки Мзымта Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны Начало: В вашем отеле «Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта» 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4.5 часа 2 отзыва Привет из 60-х! Фотоэкскурсия по Сочи на ретроавтомобиле Прокатиться на «Волге» 1966 года по живописному ущелью и сделать яркие кадры на память «Спустимся в низовье реки Мзымта, чтобы полюбоваться первозданной природой» 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 26 отзывов Красная Поляна. История и современность (из Сочи) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи «Петляя вдоль русла Мзымты в окружении высоких скал и современных тоннелей, мы перемещаемся из теплого тропического климата в более суровый высокогорный смешанный лес» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Сочи: удивись перед отъездом Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки Начало: ж/д Сочи или Адлер «Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Мистический Сочи Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам Начало: На Курортном проспекте, у остановки «Санаторий Зар... «» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 32 отзыва По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры Начало: Ваш отель «Здесь открывается панорама ущелья реки Мзымта с бассейнами форелевого хозяйства и нарядные белые скалы» Расписание: Ежедневно по договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Затерянный мир в долине Мзымты Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк Начало: В вашем отеле «Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи Начало: Место вашего проживания «Маршрут проходит по очень красивым местам реки Мзымта на Красную поляну, где для Олимпиады были сооружены 4 канатные дороги» Расписание: В любой день, в любое время 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Билеты 10 часов 12 отзывов Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель «над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо» Расписание: в любой день в 12:00 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

11% скидка Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре Начало: Заберу на авто «Водопады, живописное ущелье, невероятный вид на долину реки Начинаем наш маршрут с чашечки горячего кофе в живописном Ахштырском ущелье на берегу горной реки Мзымта» Расписание: ежедневно,время договорное 17500 15 575 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Достопримечательности Сочи: полное погружение Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта «Но не все бывают внизу, у реки Мзымта, откуда открывается отличный вид на подвесной мост и каньон» 16 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Русская Швейцария: к горам Красной Поляны Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик «Внизу бушует река Мзымта, с этой отметки начинается рафтинг» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 1.5 часа 52 отзыва Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе) Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка «На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка» Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00, от 3 999 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Шесть чудес Сочи за день: водопады, пещеры, древние храмы Увидеть дно доисторического океана, искупаться в подземной реке и пройти по следам древних людей «С пещеры открывается отличный вид на ущелье реки Мзымта и окрестности» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Рафтинг по реке Мзымта Сплавиться по бурным водам у подножия гор - в группе с инструктором Начало: От ж/д вокзала Адлера «Сплав по реке Мзымта безопасен даже для детей старше 7 лет (они садятся в середину плота)» Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00 2 800 ₽ за человека