читать дальше природы. Во первых, я была одна, поэтому получился индивидуальный тур. Ехала в своем темпе, никто не торопил. Во вторых, слякоть, лужи, грязь вместо дорог, просто ужас какой-то)) Резиновый комбез керхером потом чистили, забавные ощущения. Маршрут интересный, виды красивые, было весело. В общем Большое Спасибо, зарядом адреналина и впечатлениями обеспечили на долгое время))

Сначала думала, что погода не радует, с ночи шел дождь, но настрой был, как и план, зато потом оценила подгон