1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«за квадроциклДорога очень живописна и местами проходит практически по краю пропасти, а запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
«На квадроцикле можно ехать вдвоем, по одному или с инструктором»
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательные туры на квадроциклах по живописным местам Сочи
Почувствуйте адреналин и насладитесь красотами Сочи, управляя квадроциклом по горным тропам. Подходит как новичкам, так и опытным путешественникам
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 33 чел.
Групповая
4 часа
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
«Прогулка на квадроциклах по бездорожью»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Царский каньон на квадроциклах
Начало: С. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15
«Сделаем фото на память, сидя на квадроциклах, и насладимся видами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Получить драйв за рулём багги и прокатиться по полудиким уголкам южной природы
Начало: От Адлера или посёлка Сириус
«Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе В данной программе есть 3 маршрута: 1- Старое краснополянское шоссе»
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада позволит вам наш квест на квадроциклах»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарфоломеева23 мая 2024Отлично покатались
- ддмитрий12 мая 2024очень круто, много эмоций!!
- EEgor29 апреля 2024Все было супер. Отличный инструктор (спасибо ему) и прекрасный маршрут!!! Всего понравилось
- ААнгелина24 апреля 2024Все было отлично! Забрали и привезли обратно в отель. Подробно рассказали, как пользоваться техникой и на протяжение всей трассы подсказывали,
- HHi+7921221 апреля 2024Все организованно,интересно, захватывает дыхание! Советую испытать это)
- ЮЮлия20 апреля 2024Масса положительных эмоций, адреналин, отличные виды, захватывающая поездка) Сама управляла квадроциклом (хоть я не вожу), но было не страшно, т. к. со мной ехал опытный инструктор Сергей, подстраховывал. Рекомендую!
- ССмирнова19 апреля 2024Отличная поездка, хорошие квадрики, команда работает слаженно. Впечатлений море!!!
- ААлександр8 апреля 2024Отличный опыт! Поездка по ручью 🔥 Рекомендую
- ЕЕвгений3 апреля 2024Организация тура все отлично. Встретили,покатали,накормили. Всем рекомендую
- ВВалентина4 января 2024Сначала думала, что погода не радует, с ночи шел дождь, но настрой был, как и план, зато потом оценила подгон
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На квадроциклах»
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