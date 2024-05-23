Джип-туры на квадроциклах

Найдено 8 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Сочи, цены от 3 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«за квадроциклДорога очень живописна и местами проходит практически по краю пропасти, а запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Драйв на квадроциклах по Сочи
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Драйв на квадроциклах по Сочи
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж. Д вокзал, отели
«На квадроцикле можно ехать вдвоем, по одному или с инструктором»
Расписание: Ежедневно в любую погоду 9.30, 12.30, 14.30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 4 000 за человека
Туры на самых быстрых квадроциклах по заповедным местам Сочи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Увлекательные туры на квадроциклах по живописным местам Сочи
Почувствуйте адреналин и насладитесь красотами Сочи, управляя квадроциклом по горным тропам. Подходит как новичкам, так и опытным путешественникам
Начало: По договоренности
«Что вас ждет: Если вы хотите ощутить природный драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — не слишком впечатляющим, то выбирайте тур на квадроцикле»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 33 чел.
Квадроциклы по горам
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
23 отзыва
Квадроциклы по горам
Начало: Центральный район Сочи
«Прогулка на квадроциклах по бездорожью»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 14:30,
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 000 за человека
Царский каньон на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
2 отзыва
Царский каньон на квадроциклах
Начало: С. Монастырь, ул. Партизанская, д. 15
«Сделаем фото на память, сидя на квадроциклах, и насладимся видами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за человека
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
Получить драйв за рулём багги и прокатиться по полудиким уголкам южной природы
Начало: От Адлера или посёлка Сириус
«Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:30 и 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
4 000 за человека
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Квадроциклы (Старое Краснополянское шоссе)
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
«На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе В данной программе есть 3 маршрута: 1- Старое краснополянское шоссе»
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00,
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Квест
2 часа
Популярное предложение
Сокровища Боспора: квест на квадроциклах
Начало: Адлерский район, п. Чвижепсе, ул. Нарзанная, 5
«Увидеть своими глазами разрушенные памятники архитектуры и попробовать себя в роли искателей древнего клада позволит вам наш квест на квадроциклах»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варфоломеева
    23 мая 2024
    Квадроциклы по горам
    Отлично покатались
  • д
    дмитрий
    12 мая 2024
    Драйв на квадроциклах по Сочи
    очень круто, много эмоций!!
  • E
    Egor
    29 апреля 2024
    Туры на самых быстрых квадроциклах по заповедным местам Сочи
    Все было супер. Отличный инструктор (спасибо ему) и прекрасный маршрут!!! Всего понравилось
  • А
    Ангелина
    24 апреля 2024
    Туры на самых быстрых квадроциклах по заповедным местам Сочи
    Все было отлично! Забрали и привезли обратно в отель. Подробно рассказали, как пользоваться техникой и на протяжение всей трассы подсказывали,
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    как лучше проехать. Мы с мужем остались довольны и обязательно обратимся еще раз, но уже для прохождения более сложной трассы. Всем рекомендую данную организацию

  • H
    Hi+79212
    21 апреля 2024
    Драйв на квадроциклах по Сочи
    Все организованно,интересно, захватывает дыхание! Советую испытать это)
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2024
    Квадроциклы по горам
    Масса положительных эмоций, адреналин, отличные виды, захватывающая поездка) Сама управляла квадроциклом (хоть я не вожу), но было не страшно, т. к. со мной ехал опытный инструктор Сергей, подстраховывал. Рекомендую!
  • С
    Смирнова
    19 апреля 2024
    Туры на самых быстрых квадроциклах по заповедным местам Сочи
    Отличная поездка, хорошие квадрики, команда работает слаженно. Впечатлений море!!!
  • А
    Александр
    8 апреля 2024
    На квадроциклах по горам Сочи в мини-группе
    Отличный опыт! Поездка по ручью 🔥 Рекомендую
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
    Организация тура все отлично. Встретили,покатали,накормили. Всем рекомендую
  • В
    Валентина
    4 января 2024
    Царский каньон на квадроциклах
    Сначала думала, что погода не радует, с ночи шел дождь, но настрой был, как и план, зато потом оценила подгон
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    природы. Во первых, я была одна, поэтому получился индивидуальный тур. Ехала в своем темпе, никто не торопил. Во вторых, слякоть, лужи, грязь вместо дорог, просто ужас какой-то)) Резиновый комбез керхером потом чистили, забавные ощущения. Маршрут интересный, виды красивые, было весело. В общем Большое Спасибо, зарядом адреналина и впечатлениями обеспечили на долгое время))

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На квадроциклах»

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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На квадроциклах" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 999 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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