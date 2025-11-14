Хотите увидеть Сочи с высоты птичьего полёта? Тогда едем на гору Ахун с нами! Извилистый серпантин, панорамный вид на побережье и Кавказские горы, Башня высотой с семиэтажный дом — все это на самой высокой точке побережья!
Описание экскурсии
Хотите увидеть Сочи с высоты птичьего полёта? Тогда едем на гору Ахун с нами! Гора Ахун — самая высокая точка побережья, где вас ждёт легендарная смотровая башня 1936 года, взмывающая в небо, как семиэтажный исполин! Башня в романском стиле — словно декорация из средневековой сказки, а колесо обозрения дарит моменты, которые останутся в памяти навсегда. Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! С высоты колеса обозрения перед вами развернётся панорама Кавказских вершин и бескрайней морской глади — дух захватывает! Захватывающее приключение на мотоциклах Дорога на гору — впечатляющий серпантин сквозь густой лес, где за каждым поворотом — новые живописные виды. Это не просто поездка, это путешествие в сердце природы! Мотоциклы с удобным креслом и крутой музыкой созданы для вашего комфорта, а опытные водители обеспечат вам приятное, безопасное путешествие без пробок! С мотоциклетного кресла вам откроется вид на 360, это не просто поездка, а настоящее приключение и свобода с невероятными эмоциями! Перед поездкой проводник-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле. Маршрут путешествия:
- Заберем вас по вашему адресу и прокатимся по побережью, вдоль моря.
- В районе Хосты свернем в горы, преодолеем серпантинную дорогу и окажемся на месте, около Башни.
- Пофотографируемся, при желании можно подняться на колесе обозрения, откуда открывается панорамный вид на все побережье и Кавказские горы.
- Заедем в заброшенный ресторан — очень красивое архитектурное место с мистической атмосферой.
Отправимся в обратный путь, остановимся в Хостинском районе на смотровой площадке с видом на море. Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важная информация:.
- Поездка доступна для детей от 10 лет в сопровождении родителя.
- 1 пассажир на 1 мотоцикле. Ограничение по весу пассажира — 100 кг.
- Гибкий тайминг, можем ускориться, можем немного задерживаться на локациях при возможности. Мы делаем остановки там, где захотите, можем по вашему желанию изменить маршрут в процессе экскурсии.
- Все мотоциклы абсолютно исправны и вовремя проходят ТО. Необходимую экипировку выдаем.
- Перед поездкой проводник-водитель проинструктирует вас о том, как вести себя в кресле.
Точное время выезда согласовывается после бронирования
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка на мотоцикле
- Экипировка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас по вашему адресу
Завершение: Там же, где и начало, - или, по желанию экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время выезда согласовывается после бронирования
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
