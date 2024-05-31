Экскурсии на мотоцикле в Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «На мотоцикле» в Сочи, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350 за человека
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250 за экскурсию
На мотоцикле по всему Сочи
🏍 На мотоцикле
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000 за экскурсию
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за человека
На кабриолете по Олимпийскому парку
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800 за всё до 3 чел.
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
🏍 На мотоцикле
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500 за человека
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Круиз
30 минут
4 отзыва
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500 за человека
Катание на гидроцикле в Сочи
На гидроцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
35%
Индивидуальная
30 минут
Катание на гидроцикле в Сочи
Добавить драйва в путешествие - прокатиться по морским волнам на водном мотоцикле
Начало: В яхт клубе Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
66704 336 за всё до 10 чел.
Мототур в Абхазию
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за человека
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
🏍 На мотоцикле
На гидроцикле
Мини-группа
30 минут
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Начало: Сочи, яхт клуб
Расписание: Каждый день с 9:30 до 19.00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • Т
    Таис
    29 мая 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • О
    Олеся
    23 мая 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет! Прогулку проводил Захар,он столько
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    всего знает про Сочи,слушала бы и слушала) В общем,эмоции,которые я получила от поездки не описать словами! Однозначно рекомендую! P.S:девчонки,когда поедете,заплетайте косичку,а иначе волосы потом не расчешете😉

    Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет!Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет!
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
  • О
    Ольга
    18 апреля 2024
    На гору Ахун - на мотоцикле
    Незабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно и спокойно на любой скорости👍
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    Показал интересные маршруты, где туристов не водят, рассказал много интересных фактов о посещаемых местах!! Обязательно напрошусь на экскурсию и в следующий раз👍

    Незабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно иНезабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно иНезабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно иНезабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно и
  • К
    Кристина
    7 апреля 2024
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    На круизном мотоцикле - на гору Ахун
    Отличная экскурсия, я в восторге!!! Обязательно ещё вернусь в Сочи и прокачусь с ветерком. При этом все было безопасно, уверенный и общительный Захар сделал незабываемым это путешествие!!!
  • Е
    Евгения
    3 марта 2024
    Мотопутешествие в горный Солох-Аул
    Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в тоже время с "огоньком". Интересный разговор за чаем со вкуснейшими блинами прилагается! Я в восторге!
    Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На мотоцикле»

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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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