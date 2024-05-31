А Анастасия Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))

Т Таис На гору Ахун - на мотоцикле Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.

А Александра Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах читать дальше адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!! Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,

О Олеся На гору Ахун - на мотоцикле читать дальше всего знает про Сочи,слушала бы и слушала) В общем,эмоции,которые я получила от поездки не описать словами! Однозначно рекомендую! P.S:девчонки,когда поедете,заплетайте косичку,а иначе волосы потом не расчешете😉 Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет! Прогулку проводил Захар,он столько

Е Евгений Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!

Е Елена На кабриолете по Олимпийскому парку Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.

О Ольга На гору Ахун - на мотоцикле читать дальше Показал интересные маршруты, где туристов не водят, рассказал много интересных фактов о посещаемых местах!! Обязательно напрошусь на экскурсию и в следующий раз👍 Незабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно и спокойно на любой скорости👍

К Кристина Мотопутешествие в горный Солох-Аул Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!

Е Елена На круизном мотоцикле - на гору Ахун Отличная экскурсия, я в восторге!!! Обязательно ещё вернусь в Сочи и прокачусь с ветерком. При этом все было безопасно, уверенный и общительный Захар сделал незабываемым это путешествие!!!