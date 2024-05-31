1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250₽ за экскурсию
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
На мотоцикле по всему Сочи
Промчаться по «царской» дороге и Олимпийскому парку и подняться на высоту 1170 метров по серпантину
Начало: В ПГТ «Сириус» или Адлере
Завтра в 08:00
9 июня в 12:00
2000018 000₽ за экскурсию
Круиз
3 часа
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
По Сочи с ветерком! Обзорная экскурсия на максискутере
Прокатиться от Розы Ветров до Олимпийского парка, прогуляться к водопаду и ощутить ритм города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мотопутешествие в горный Солох-Аул
Подняться по серпантину в горы Сочи, устроить чаепитие на природе и искупаться в источнике
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
10 500₽ за человека
Круиз
30 минут
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500₽ за человека
скидка
35%
Индивидуальная
30 минут
Катание на гидроцикле в Сочи
Добавить драйва в путешествие - прокатиться по морским волнам на водном мотоцикле
Начало: В яхт клубе Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
66704 336₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур в Абхазию
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
30 минут
Аренда гидроцикла: увлекательное приключение на воде
Начало: Сочи, яхт клуб
Расписание: Каждый день с 9:30 до 19.00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ТТаис29 мая 2024Всё отлично! Организация чёткая. Учитывают пожелания. Опытный водитель. Места красивые! Море впечатлений. Сама поездка комфортная и безопасная.
- ААлександра23 мая 2024Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
- ООлеся23 мая 2024Экскурсия огонь! Сначала,было немного страшно,но потом… Скорость,драйв! Заезжали на очень живописные дороги,куда автомобиль проехать не сможет! Прогулку проводил Захар,он столько
- ЕЕвгений23 мая 2024Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
- ЕЕлена29 апреля 2024Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
- ООльга18 апреля 2024Незабываемо!!! Море впечатлений от поездки: красота природы, скорость, динамичность. Захар-огонь🔥 с ним чувствуешь себя уверенно и спокойно на любой скорости👍
- ККристина7 апреля 2024Супер крутое путешествие в приятной компании! Поездка была безопасной, по красивейшим местам и познавательной. Илья, спасибо за поездку и успехов во всех сферах жизни!
- ЕЕлена12 марта 2024Отличная экскурсия, я в восторге!!! Обязательно ещё вернусь в Сочи и прокачусь с ветерком. При этом все было безопасно, уверенный и общительный Захар сделал незабываемым это путешествие!!!
- ЕЕвгения3 марта 2024Отличная экскурсия с адреналином и массой замечательных впечатлений! Илья прекрасный водитель, было очень комфортно и в тоже время с "огоньком". Интересный разговор за чаем со вкуснейшими блинами прилагается! Я в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На мотоцикле»
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