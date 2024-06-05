1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500₽ за человека
Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААня2 июня 2024Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
- ЕЕвгения30 мая 2024Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
- ААнна28 мая 2024Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
- ККсения24 мая 2024Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
- ААлина18 мая 2024Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
- ДДарья18 мая 2024Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
- ТТаис16 мая 2024Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
- ЕЕвгений14 мая 2024Отличная Экскурсия. Все очень понравилось.
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хоста»
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