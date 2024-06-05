Экскурсии в Хосте

Найдено 15 экскурсий в категории «Хоста» в Сочи, цены от 2 100 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивное ущелье реки Хоста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Сочи на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
29 отзывов
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Загадки древней Хосты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Загадки древней Хосты
Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения
Начало: У автобусной остановки «Хоста-мост»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 800 за всё до 2 чел.
Конные прогулки в Сочи
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
64 отзыва
Конные прогулки в Сочи
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 100 за человека
Конная прогулка на смотровую площадку
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Конная прогулка на смотровую площадку
Начало: Место сбора остановка «Хоста мост»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за человека
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за человека
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
50 отзывов
Групповая экскурсия на сап-бордах по каньону Хосты: приключение для всей семьи
Проведите 2 часа, плывя среди величественных скал каньона Хосты на сап-борде. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений и красивых фотографий
Начало: в Сочи, Хосте
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:15
9 июня в 13:30
3 985 за человека
Сочи: символы православия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Сочи: символы православия
Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за человека
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900 за человека
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
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    И дальше мы целый день в своё удовольствие любовались красотами окрестностей Сочи. Роман не ограничивал нас во времени ни в одной из локации, мы гуляли и смотрели в свое удовольствие. Хочется подчеркнуть, как прекрасно прокатиться по такой очень красивой дороге, любуясь этими пейзажами… Во время такой индивидуальной экскурсии можно в любой момент остановиться, пофотографировать окружающую нас местность… Конечно фотокамера телефона не способна передать всех тех эмоций, которые нас переполняли… Мы сделали много красивых фотографий, выпили очень вкусный кофе в кафе ahun на одноименной горе Ахун)) рекомендую взять с собой легкий перекус или голодным дотерпеть именно до этого кафе и не есть в кафе у водопадов (не очень понравилось) Могу подытожить: осталось масса положительных эмоций и классных общих фотографий. Спасибо за это Роману!

  • А
    Аня
    2 июня 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Удивительные окрестности Сочи на авто
    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как ребёнок перенесёт дорогу (ведь
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    дороги в окрестностях Сочи очень непростые!), но поездка для дочки оказалась очень комфортной и интересной, Роман за рулём настоящий профи, а машина - просто зверь! Все прошло в комфортном для нас темпе, очень ненапряжно и в дружеской атмосфере. Ну и локации, конечно, очень красивые, особенно впечатлили Чайные плантации! Ну и ещё, как многие здесь отмечают, Роман - фотограф от бога, у нас с дочкой теперь есть много отличных совместных фото в красивейших местах и с необычных ракурсов! И самое главное, ради чего мы и приехали - у дочки просто масса ярких впечатлений от этой поездки!

    Мы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, какМы с дочкой 7 лет были на экскурсии с Романом 19 мая. Я очень переживала, как
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место потрясающее, остались под впечатлением. Думаю мероприятие подойдет абсолютно для всех) Советую👍🏽🌞
    Евгений классный инструктор👍🏽Позитивный молодой человек, с первой минуты располагает. Все доходчиво рассказал и показал. Само место
  • А
    Алина
    18 мая 2024
    Дивное ущелье реки Хоста
    Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
    Спасибо огромное Анне за интересную экскурсию!
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Прогулка длилась около часа, красивых мест вы не увидите, потому что прогулка по сути по деревне. Лошади ухоженные, чистые, запаха почти нет. Рекомендую надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать в грязи
  • Т
    Таис
    16 мая 2024
    Конные прогулки в Сочи
    Всё отлично. С погодой повезло. До места встречи добраться надо было самостоятельно. Ехала автобусом 88. Там встретил трансфер. (Стоимость 500р).
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    Довезли с комфортом. Водитель внимательный. Приехали в горы. Там конюшня. Провели инструктаж. Дали гида. Отличный парень! Все объяснил. Показал. Природа очень красивая. Лошадки спокойные и послушные. Я первый раз. Устала немного. Маршрут для новичков но дольше и не надо! Начинают болеть ноги. А так всё супер!

  • Е
    Евгений
    14 мая 2024
    Дивное ущелье реки Хоста
    Отличная Экскурсия. Все очень понравилось.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
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    организованные экскурсии в горы по точкам продаж вина и мёда. Потрясающие виды гор, водопадов и чуток экстрима сделают день похода незабываемым.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Хоста»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Дивное ущелье реки Хоста
  2. Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
  3. Удивительные окрестности Сочи на авто
  4. Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
  5. Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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