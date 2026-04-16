Мои заказы

Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун

Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Давайте отправимся в мини-путешествие по самым знаменитым туристическим локациям города Сочи.

Сначала мы полюбуемся панорамой горных вершин Кавказского хребта и поговорим о тайнах смотровой башни на горе Ахун.

А затем спустимся в Агурское ущелье, где погуляем вдоль каскада водопадов и услышим легенду о таинственной Чёртовой купели.
4.8
5 отзывов
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун

Описание экскурсии

Смотровая площадка

Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На её вершине расположена историческая смотровая башня, с которой открывается незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему всё-таки отсюда не виден турецкий берег.

В настоящее время башня находится на реконструкции. После внешнего осмотра достопримечательности у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг, купить сувениры и подняться на колесе обозрения, расположенном неподалёку.

Агурские водопады

Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • На башне бывает прохладно, возьмите с собой лёгкий свитер или кофту
  • Мы забираем вас от места проживания в Сочи или Адлере и привозим обратно
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Сочинский национальный парк — 2 раза по 300 ₽/чел. (дети до 18 лет бесплатно)
  • За дополнительную плату можем забрать вас из Красной Поляны — стоимость уточняйте в переписке (от 4000 ₽ в зависимости от количества участников)
  • Продление экскурсии для группы до 3 человек — 2000 ₽/час
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральном р-не Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3538 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
С
Анна внимательный, добрый и заботливый гид. Рассказывает интересно, отвечает на вопросы по любой теме. Имеет хорошее чувство юмора)) Желаем успехов и развития в экскурсоведении.
Анна внимательный, добрый и заботливый гид. Рассказывает интересно, отвечает на вопросы по любой теме. Имеет хорошее
Анна внимательный, добрый и заботливый гид. Рассказывает интересно, отвечает на вопросы по любой теме. Имеет хорошее
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо. Ждём на другие экскурсии и трекинги
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Анна
Анна
Ответ организатора:
Вам спасибо за интересный заказ - расширение программы дополнительным объектом "Дачей Сталина"
Вам был полезен этот отзыв?
Вячеслав
Ездили на Ахун гору и водопады в ущелье. Всё прошло очень здорово. На Ахун горе шикарные виды Кавказских гор. Спасибо Анне за интересную экскурсию.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Вячеслав, спасибо за отзыв и высокую оценку экскурсии. Было приятно с Вами работать.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для фото, лучше взять купальник-можно искупаться или помочить ножки, можно принять грязевые лечебные ванны, есть
читать дальшеуменьшить

душ, великолепная природа, запах деревьев, цветов и кустарников, горы, колесо обозрения (советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр), рядом с колесом парковая зона, дольмен, фото зоны, там же музеи микроминиатюр - советую посетить, стоимость 300р дет. до 12л, 400р взр,на территории горы Ахун есть туалеты (бесплатный был закрыт, возможно летом откроют, есть платные), есть кафе, сувенирные лавки, на машине комфортно, не слишком тяжело и не слишком долго (это плюс для тех, кто с детьми или пожилых), с экскурсоводом интереснее и познавательнее, чем самим, рассказы ведет даже в машине, в дороге, не только о местах экскурсии, но и о истории Сочи, о быте и проч, о чем интересно Вам о том и расскажет. Экскурсовод был Сергей. Спасибо за экскурсию.

Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, интересно и детям и взрослым. Агурские Водопады, очень красивые виды для
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
первая экскурсия в Сочи была с Анной, были с мамой и сестрой, нам всё очень понравилось, подъём к Агурским водопадом был комфортным, никто не торопился и мы всё успевали разглядеть по сторонам, также Анна прекрасно рассказывала о Сочи
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун»

Красота и легенды близлежащих гор
На машине
5 часов
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
Съездите в Агурское ущелье и на Ахун: лесные тропы, водопады и панорамы с вершины в одном маршруте
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Тот же фокус: Ахун + Агура, прогулка по природе и виды. Отлично подходит, если хотите похожий маршрут в другом исполнении
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Визитная карточка Сочи
Пешая
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Визитная карточка Сочи
Посетите Агурские водопады и Орлиные скалы, а при желании поднимитесь и на Ахун - маршрут из самых узнаваемых локаций Сочи
Начало: На остановке «Спутник»
Те же «визитные карточки» природы Сочи: Агурские водопады и видовые точки, с возможностью добавить Ахун
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
4 часа
231 отзыв
Индивидуальная
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Совместите Агурское ущелье и Орлиные скалы: водопады, скалы, лес и панорамы - красивый день вне городской суеты
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Очень похожий характер: природный маршрут по Агуре с водопадами и видовыми точками, но без акцента на Ахун
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности
На автобусе
6.5 часов
9 отзывов
Групповая
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности
Увидьте Морской порт и Зимний театр, а затем отправляйтесь в Агурское ущелье и на дачу Сталина - город и природа в одной поездке
Начало: У КПП крупных отелей или ближайших остановок
Тоже сочетает ключевые места Сочи с выездом в Агурское ущелье - формат «главное за день» с природной частью
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
15 авг в 12:30
1350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 16 000 ₽ за экскурсию