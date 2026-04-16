Давайте отправимся в мини-путешествие по самым знаменитым туристическим локациям города Сочи. Сначала мы полюбуемся панорамой горных вершин Кавказского хребта и поговорим о тайнах смотровой башни на горе Ахун. А затем спустимся в Агурское ущелье, где погуляем вдоль каскада водопадов и услышим легенду о таинственной Чёртовой купели.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Смотровая площадка

Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На её вершине расположена историческая смотровая башня, с которой открывается незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему всё-таки отсюда не виден турецкий берег.

В настоящее время башня находится на реконструкции. После внешнего осмотра достопримечательности у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг, купить сувениры и подняться на колесе обозрения, расположенном неподалёку.

Агурские водопады

Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

На башне бывает прохладно, возьмите с собой лёгкий свитер или кофту

Мы забираем вас от места проживания в Сочи или Адлере и привозим обратно

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительные расходы