Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На ее вершине расположена историческая смотровая башня, где вам откроется незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему все-таки отсюда не виден турецкий берег.
После посещения смотровой площадки у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг и купить сувениры.
Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.