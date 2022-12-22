Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун

Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей

Давайте отправимся в мини-путешествие по самый знаменитым туристическим локациям города Сочи.

Сначала мы полюбуемся панорамой горных вершин Кавказского хребта и поговорим о тайнах смотровой башни на горе Ахун.

А затем спустимся в Агурское ущелье, где погуляем вдоль каскада водопадов и услышим легенду о таинственной Чёртовой купели.
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка

Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На ее вершине расположена историческая смотровая башня, где вам откроется незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему все-таки отсюда не виден турецкий берег.
После посещения смотровой площадки у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг и купить сувениры.

Агурские водопады

Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.

Организационные детали

  • На башне бывает прохладно, возьмите с собой лёгкий свитер или кофту
  • Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
  • Мы забираем вас от места проживания в Сочи или Адлере и привозим обратно

Дополнительные расходы

  • Аренда транспорта для 1-3 человек — 2500 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 7500 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 10400 руб.
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк — 2 раза по 200 руб. /чел. (дети до 10 лет бесплатно)
  • За дополнительную плату можем забрать вас из Красной Поляны — стоимость уточняйте в переписке (от 2000 руб. в зависимости от количества участников)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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