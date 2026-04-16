Сначала мы полюбуемся панорамой горных вершин Кавказского хребта и поговорим о тайнах смотровой башни на горе Ахун.
А затем спустимся в Агурское ущелье, где погуляем вдоль каскада водопадов и услышим легенду о таинственной Чёртовой купели.
Описание экскурсии
Смотровая площадка
Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На её вершине расположена историческая смотровая башня, с которой открывается незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему всё-таки отсюда не виден турецкий берег.
В настоящее время башня находится на реконструкции. После внешнего осмотра достопримечательности у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг, купить сувениры и подняться на колесе обозрения, расположенном неподалёку.
Агурские водопады
Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии
- На башне бывает прохладно, возьмите с собой лёгкий свитер или кофту
- Мы забираем вас от места проживания в Сочи или Адлере и привозим обратно
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
- Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Сочинский национальный парк — 2 раза по 300 ₽/чел. (дети до 18 лет бесплатно)
- За дополнительную плату можем забрать вас из Красной Поляны — стоимость уточняйте в переписке (от 4000 ₽ в зависимости от количества участников)
- Продление экскурсии для группы до 3 человек — 2000 ₽/час
- Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.