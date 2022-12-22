Давайте отправимся в мини-путешествие по самый знаменитым туристическим локациям города Сочи. Сначала мы полюбуемся панорамой горных вершин Кавказского хребта и поговорим о тайнах смотровой башни на горе Ахун. А затем спустимся в Агурское ущелье, где погуляем вдоль каскада водопадов и услышим легенду о таинственной Чёртовой купели.

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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка

Мы отправимся в одно из самых любимых мест сочинских путешественников — знаменитую гору Ахун. На ее вершине расположена историческая смотровая башня, где вам откроется незабываемый вид на панораму Главного Кавказского хребта, города Сочи и мыса Адлер. В ходе нашего путешествия я расскажу о тайнах постройки башни и объясню, почему все-таки отсюда не виден турецкий берег.

После посещения смотровой площадки у вас будет свободное время, чтобы погулять вокруг и купить сувениры.

Агурские водопады

Затем мы спустимся в сказочное Агурское ущелье. Здесь проходит историческая тропа 1911 года — это старейший экскурсионный маршрут Сочи. По пути вы посетите водоскат Чёртова купель и услышите легенду о несчастном Чёрте. Прогуляетесь до первого водопада (высотой 27 метров) и откроете для себя мир сочинских джунглей. А еще увидите первую виа-феррату в России.

Организационные детали

На башне бывает прохладно, возьмите с собой лёгкий свитер или кофту

Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды

Мы забираем вас от места проживания в Сочи или Адлере и привозим обратно

Дополнительные расходы