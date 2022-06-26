Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Программа тура

День первый

Выезд (07:00–09:00) — прибытие в Анапу днем. Это самый длинный путь из всех 3 дней путешествия. Составит порядка 400 км, 100 км из которых горный серпантин.

В Анапе прогуляемся по городу, посетим чудесный песчаный пляж в поселке Джемете. Песчаные барханы, очень маленькое количество отдыхающих на этом пляже и чистота вас порадуют. Гарантируем.

Выезд в город–герой Новороссийск. Насладимся прогулкой, посетим морской порт — крупнейший порт Черного моря и России. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км и состоит из 88 причалов различного назначения.

Также считаем обязательным к посещению мемориал «Малая земля».

День второй

Абрау-Дюрсо — услада для глаз и вкусовых сосочков. Посетим арт-парк и пресное озеро. Предварительно можем забронировать экскурсию в Исторический комплекс Абрау-Дюрсо, где ознакомимся с процессом производства и хранения вин, а также продегустируем различные сорта шампанского.

После отправляемся в Геленджик. Прогуляемся по набережной и в центре города. По желанию, заканчиваем наш тур активной вечерней программой.

День третий

Просыпаемся, завтракаем, собираемся и возвращаемся в Сочи.

Протяжённость маршрута более 1000 км. Даты свободные, под каждого клиента индивидуально.