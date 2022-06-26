Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мототур по черноморскому побережью

Формула счастливого и запоминающегося лета проста и подходит практически каждому. Она упакована

Формула счастливого и запоминающегося лета проста и подходит практически каждому. Она упакована в наш жаркий тур по Черноморскому побережью. Каждый новый день — это новый город и новые впечатления. Если вам по душе такой насыщенный отдых, тогда вы точно по адресу!
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью

Описание

Программа тура

День первый

Выезд (07:00–09:00) — прибытие в Анапу днем. Это самый длинный путь из всех 3 дней путешествия. Составит порядка 400 км, 100 км из которых горный серпантин.
В Анапе прогуляемся по городу, посетим чудесный песчаный пляж в поселке Джемете. Песчаные барханы, очень маленькое количество отдыхающих на этом пляже и чистота вас порадуют. Гарантируем.
Выезд в город–герой Новороссийск. Насладимся прогулкой, посетим морской порт — крупнейший порт Черного моря и России. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км и состоит из 88 причалов различного назначения.
Также считаем обязательным к посещению мемориал «Малая земля».

День второй

Абрау-Дюрсо — услада для глаз и вкусовых сосочков. Посетим арт-парк и пресное озеро. Предварительно можем забронировать экскурсию в Исторический комплекс Абрау-Дюрсо, где ознакомимся с процессом производства и хранения вин, а также продегустируем различные сорта шампанского.
После отправляемся в Геленджик. Прогуляемся по набережной и в центре города. По желанию, заканчиваем наш тур активной вечерней программой.

День третий

Просыпаемся, завтракаем, собираемся и возвращаемся в Сочи.
Протяжённость маршрута более 1000 км. Даты свободные, под каждого клиента индивидуально.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги пилота-экскурсовода
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
  • Вход на винную экскурсию
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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