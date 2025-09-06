Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять тёплые вещи, так как погода в горах резко меняется. Также не забудьте удобную обувь и одежду для прогулок и купальные принадлежности.
Как доехать:
Из аэропорта можно добраться на электропоезде до станции Якорная Щель, время в пути — около 1,5 часов.
От станций Лоо или Лазаревская — 20-30 минут.
Программа тура по дням
Долина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекю
Встретим вас на ж/д станции и отправимся в долину реки Шахе, в тихое место в 2 километрах от Чёрного моря и в окружении леса.
Сначала побываем у местной достопримечательности — тюльпанного дерева, названного так за похожие на тюльпаны соцветия. Оно достигает высоты более 25 метров, а диаметр его ствола превышает 2,5 метров. Затем посетим чайную плантацию, проедем по долине в горы через живописные смотровые точки и доберёмся до ущелья урочища Джегош, которое ещё называют «33 водопада». Ручей, берущий начало на вершине горы, образует тут сеть водопадов, некоторым из которых местные жители приписывают волшебные свойства. Полюбуемся пейзажами и искупаемся в чистой и тёплой горной реке.
Нагулявшись, вернёмся и проведём вечер за ужином-барбекю.
Дольмены и отдых у моря
Позавтракав, отправимся ещё к одной местной достопримечательности — Волконскому дольмену. Это единственный найденный в мире дольмен-монолит: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет.
Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и 2 других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений.
Оставшуюся часть дня можно провести у моря, а вечером снова соберёмся за ужином.
Прогулка по лесу
Сегодня доедем до живописного ущелья реки Хаджипсе и неспешно прогуляемся вглубь тенистого леса (2,5 км). Вы увидите крутые скальные обрывы, покрытые папоротником, мхом и лишайниками, по которым струится вода. Подойдёте к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой — можно будет окунуться.
Вы узнаете историю этих мест и об их особенностях, уникальном климате и рельефе, о лекарственных свойствах растений, которые встретятся на пути. Попробуете пообщаться с древним духом леса, который, по легенде, говорит голосом ручья, давая возможность услышать каждому ответы на свои вопросы.
После возвращения можно насладиться отдыхом у моря или полюбоваться горами.
Прогулки и пикник
Этот день проведём спокойно и размеренно. Подведём итоги, посетим реку, море, лес. Попрощаемся с духом моря Хы и обязательно бросим монетку, чтобы ещё раз вернуться. Подойдём к реке и к деревьям-великанам и поблагодарим богиню рек и бога леса.
Прогуляемся и устроим пикник в окрестностях долины реки Шахе — вас ждёт вкусный обед на природе и прощальная фотосессия. Остаток дня вы можете провести на море или в долине реки.
Вечером — ужин.
Отъезд
Встретим последнее утро нашей перезагрузки вкусным завтраком и полюбуемся видом за кружечкой кофе. Выезд до 12:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Трансферы по программе
- Работа гида и повара
Что не входит в цену
- Билеты до ж/д станции Лазаревская/Лоо или аэропорта Сочи и обратно в ваш город
- Билеты на электропоезд до станции Якорная Щель и обратно в Сочи или на станцию Лазаревская
- Проживание
- Сбор нацпарка за посещение водопадов - 300 ₽ за человека
Тур подарил возможность отключиться от городской суеты и восстановить силы: неспешное созерцание потрясающей природы, уединение
Дом находится в тихом и уютном месте на высоте, что не мало