Перезагрузка в горах и на море в мини-группе

Отдохнуть в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Пора отдохнуть от городской суеты и позаботиться о себе — приглашаем в Краснодарский край, в зелёный и тихий уголок между Чёрным морем и лесистыми горами. Представьте, вы сидите с кружечкой
травяного чая, любуетесь вершинами и слушаете птиц.

Каждый день будете проводить на природе — гулять вдоль водоёмов, наслаждаться свежестью водопадов и купаться в горных реках и чистом море. Увидите дольмены, послушаете рассказ о жившем здесь когда-то народе и ощутите магию мест.

5
6 отзывов
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Перезагрузка в горах и на море в мини-группеФото из отзыва от Вера
Перезагрузка в горах и на море в мини-группеФото из отзыва от Вера

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять тёплые вещи, так как погода в горах резко меняется. Также не забудьте удобную обувь и одежду для прогулок и купальные принадлежности.

Как доехать:
Из аэропорта можно добраться на электропоезде до станции Якорная Щель, время в пути — около 1,5 часов.
От станций Лоо или Лазаревская — 20-30 минут.

Программа тура по дням

1 день

Долина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекю

Встретим вас на ж/д станции и отправимся в долину реки Шахе, в тихое место в 2 километрах от Чёрного моря и в окружении леса.

Сначала побываем у местной достопримечательности — тюльпанного дерева, названного так за похожие на тюльпаны соцветия. Оно достигает высоты более 25 метров, а диаметр его ствола превышает 2,5 метров. Затем посетим чайную плантацию, проедем по долине в горы через живописные смотровые точки и доберёмся до ущелья урочища Джегош, которое ещё называют «33 водопада». Ручей, берущий начало на вершине горы, образует тут сеть водопадов, некоторым из которых местные жители приписывают волшебные свойства. Полюбуемся пейзажами и искупаемся в чистой и тёплой горной реке.

Нагулявшись, вернёмся и проведём вечер за ужином-барбекю.

Долина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекюДолина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекюДолина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекюДолина реки Шахе, «33 водопада» и вечер за ужином-барбекю
2 день

Дольмены и отдых у моря

Позавтракав, отправимся ещё к одной местной достопримечательности — Волконскому дольмену. Это единственный найденный в мире дольмен-монолит: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет.

Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и 2 других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений.

Оставшуюся часть дня можно провести у моря, а вечером снова соберёмся за ужином.

Дольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моря
3 день

Прогулка по лесу

Сегодня доедем до живописного ущелья реки Хаджипсе и неспешно прогуляемся вглубь тенистого леса (2,5 км). Вы увидите крутые скальные обрывы, покрытые папоротником, мхом и лишайниками, по которым струится вода. Подойдёте к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой — можно будет окунуться.

Вы узнаете историю этих мест и об их особенностях, уникальном климате и рельефе, о лекарственных свойствах растений, которые встретятся на пути. Попробуете пообщаться с древним духом леса, который, по легенде, говорит голосом ручья, давая возможность услышать каждому ответы на свои вопросы.

После возвращения можно насладиться отдыхом у моря или полюбоваться горами.

Прогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесу
4 день

Прогулки и пикник

Этот день проведём спокойно и размеренно. Подведём итоги, посетим реку, море, лес. Попрощаемся с духом моря Хы и обязательно бросим монетку, чтобы ещё раз вернуться. Подойдём к реке и к деревьям-великанам и поблагодарим богиню рек и бога леса.

Прогуляемся и устроим пикник в окрестностях долины реки Шахе — вас ждёт вкусный обед на природе и прощальная фотосессия. Остаток дня вы можете провести на море или в долине реки.

Вечером — ужин.

Прогулки и пикникПрогулки и пикникПрогулки и пикникПрогулки и пикникПрогулки и пикникПрогулки и пикникПрогулки и пикник
5 день

Отъезд

Встретим последнее утро нашей перезагрузки вкусным завтраком и полюбуемся видом за кружечкой кофе. Выезд до 12:00.

ОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансферы по программе
  • Работа гида и повара
Что не входит в цену
  • Билеты до ж/д станции Лазаревская/Лоо или аэропорта Сочи и обратно в ваш город
  • Билеты на электропоезд до станции Якорная Щель и обратно в Сочи или на станцию Лазаревская
  • Проживание
  • Сбор нацпарка за посещение водопадов - 300 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно заехать без дополнительной оплаты накануне старта после 14:00
Завершение: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Маша
Маша — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 532 туристов
Здравствуйте. Уже много лет наша команда гидов профессионально проводит увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) в Лазаревском районе города Сочи. Наши экскурсии безопасны, сбалансированы по длительности и информационной
насыщенности, наиболее приемлемы по стоимости. На каждой экскурсии мы помогаем экскурсантам глубоко изучить природу Западного Кавказа — от времен пещерных людей и по сей день. Наиболее интересно для нас обозначить, как жизнь коренных народов связана с окружающей природой. А также мы разбираем, как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности — темами, которые интересны желающим разобраться в своем внутреннем мире и обрести гармонию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
5
6
4
3
2
1
Вера
Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!

Тур подарил возможность отключиться от городской суеты и восстановить силы: неспешное созерцание потрясающей природы, уединение
и минимум людей вокруг.

При этом каждый день был насыщен: поездки, походы, купание в море, горных реках и водопадах. Всё это сопровождалось обилием информации о местности, растениях, животных, истории не только этих мест, но и всего мира.

Отдельный восторг - вкуснейшая еда, блюда на костре, фрукты, мёд и вино!
Жаль, видео сюда нельзя загрузить)

Огромная благодарность организаторам - Мадину и Марии - за невероятную атмосферу, внимательность, душевность и заботу. Это была настоящая перезагрузка для тела, души и ума!

Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!Я очень рада, что выбрала этот тур, для меня это был идеальный баланс спокойствия и активности!
И
Очень долго искала для себя тур, где можно спокойно отдохнуть одной не переживая ни о чём. Случайно наткнулась на этот, и ни разу не пожалела. Мария и Мадин встретили с
такой теплотой, как будто я приехала к старым друзьям. Отдых получился не забываемым, Мария создаёт все условия для комфорта, Мадин - это человек который очень много знает о своём народе и очень приятный собеседник, и в горах и на море было очень комфортно и спокойно. Завтраки на террасе, ужины у мангала с домашним вином это что-то… а какая у них собака.., добрее и умнее я не встречала. Уезжать совсем не хотелось. Спасибо большое за такой чудесный отдых, побольше бы таких людей и мест. Если вы ищете спокойный отдых, и боитесь отправится куда-то в одного то рекомендую.

Виолетта
Прекрасный, продуманный, вариант отдыха! Гостеприимство, забота впечатляют! Познавательно!
Мария
Абсолютно случайно нашла этот тур, пока искала для себя какой-нибудь оптимальный вариант на отпуск от своей городской жизни. Очень хотелось погулять на природе, но при этом спать в комфорте. И
не хотелось больших групп и спешки, чтобы спокойно насладиться созерцанием весенней природы.
Данный тур оптимально мне подошёл.
Если вы ищете того же, очень рекомендую.
Места волшебные, а по весне особенно хороши за счёт разнообразного цветения.
Мария и Мадин очень постарались сделать такую программу, чтобы всё успеть, но не бежать. Я немного переживала, что еду в одиночку к незнакомым людям, но всё сомнения развеялись в первый же день - мне было уютно и душевно, как будто я приехала погостить к своим друзьям или родственникам. И при этом было достаточно времени побыть наедине с собой и восстановить силы.

К
Нам всё очень понравилось! Спасибо огромное!
Иван
Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.

Дом находится в тихом и уютном месте на высоте, что не мало
важно - потопы никак не страшны, нет городской суеты. Рядом горная река, купаться в которой приятнее, чем в самом море, раз попробуешь и уже идти на пляж не хочется. Пляжи также не настолько заполнены, как в том же Лазаревском. Все рядом. Если не на машине, то остановка прям под домом.

По поводу экскурсий то тут тоже все супер пушка😊хозяин дома Мадин возил нас по местам, которые не столь популярны туристическими массами, отчего получаешь еще больше удовольствия. Красивые водопады, леса и природа края. Супер.
Ужины на мангале отдельная история, под домашнее вино. Ммм супер. В довесок хозяин еще и с собой дал этого домашнего напитка. Класс.
Сам домик очень уютный, все свежее, находиться приятно. Интернет, сплит (подогрев работает отлично, что выручало холодными вечерами), телевизор, если вдруг кому-то он нужен, открытая терраса с видом на горы. Парковка внутри двора.

Можно рассказывать на самом деле очень долго. Понравилось, а это самое главное. Огромное спасибо Марии и Мадину за гостеприимство и организацию.

P.S. Собака хозяина безумно кайфовая и добрая. Тискать эту колбасу огромное удовольствие🤣как сказал Мадин: «она бархатная (чистая правда, бархатная, как те самые тяги 🐕‍🦺) и добрая».

Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.

Похожие туры на «Перезагрузка в горах и на море в мини-группе»

Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
5 дней
9 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
4 мая в 08:00
18 мая в 08:00
35 000 ₽ за человека
Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, пикник, наблюдение за звёздами и фотосессия
На машине
3 дня
3 отзыва
Трансформация в горах Сочи: практики с психологом, пикник, наблюдение за звёздами и фотосессия
Погрузиться в свой внутренний мир, смыть негативную энергию в бане и побывать на чайной церемонии
Начало: Сочи, заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, ...
1 мая в 08:00
8 мая в 08:00
64 000 ₽ за человека
Восхождение на вершину Ачишхо
Пешая
3 дня
2 отзыва
Восхождение на вершину Ачишхо
Начало: Г. Адлер
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 18 300 ₽ за человека
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна
SUP-прогулки
7 дней
Фитнес, море и горы! Фитнес-тур в Сочи/Красная Поляна
Мы будем встречать рассвет на сапах с дельфинами
3 сен в 10:00
10 авг в 10:00
от 81 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
20 500 ₽ за человека