В гости к друиду: выходные в горной долине Шахе (мини-группа)

Посетить места силы, дольмены, источники, узнать о целебных и съедобных дикоросах, отдохнуть у моря
Долина реки Шахе — место с особой энергетикой, привлекающее людей с глубокой древности.

Здесь природа раскрывается в полную силу, а прикоснуться к первозданной магии вам поможет коренной житель-друид.

Он приведёт к священным
деревьям, тысячелетним дольменам и погребениям, познакомит с целебными растениями и съедобными дикоросами.

Покажет уголки, таящиеся в лесной чаще: ручьи и источники, заросли трав и цветов, гигантские каменные глыбы, видовые площадки.

Прогулки по горам дополнят отдых на черноморском побережье и простые домашние блюда из натуральных продуктов.

Описание тура

Организационные детали

Подберите удобную обувь.
Станции «Головинка/«Якорная Щель» находятся в 1,5 часа на «Ласточке» от аэропорта Адлера.

Программа тура по дням

1 день

Места силы Шахе, отдых на побережье

Завтракаем и отправляемся по местам силы долины Шахе. Увидим вековые деревья, вдохнём ароматы трав и цветов, послушаем умиротворяющее журчание ручьёв, оценим ландшафты со смотровых. Вы узнаете о целебных свойствах местных растений и научитесь находить съедобные дикоросы.

После обеда прогуляемся у моря, а вечером поужинаем у очага мясными и рыбными блюдами, приготовленными на огне.

2 день

Дольмены, источники

Позавтракаем и отправимся смотреть на уникальный Волконский дольмен. Это единственный в мире дольмен-монолит, высеченный в скале через крошечное отверстие. Учёные полагают, что ему 4-5 тысяч лет!

Величественный валун находится в живописном ущелье. Здесь полюбуемся реликтовыми деревьями и гигантскими глыбами песчаника весом более 50 тысяч тонн, попробуем минеральную воду из родника.

Посетим два других монолита поблизости. Поговорим об их назначении, времени создания и строителях. Осмотрим сероводородный источник, который, предположительно, использовался в работах, а также места древних погребений.

После обеда — отъезд по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и друидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Сочи и обратно в ваш город
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ж/д станция "Головинка/"Якорная Щель"/"Лазаревская", до 8:30
Завершение: Сочи, ж/д станция "Головинка/"Якорная Щель"/"Лазаревская", после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша
Маша — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 541 туриста
Уже много лет я провожу природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) в Лазаревском районе Сочи. Мои маршруты безопасны, комфортны по продолжительности и насыщены интересной информацией, при этом остаются доступными по
стоимости. На экскурсиях мы подробно знакомимся с природой Западного Кавказа — от времён пещерных людей до наших дней. Особое внимание я уделяю тому, как жизнь коренных народов была связана с окружающей природой. Мы говорим о традициях, этикете и мировоззрении адыгов, а также о том, как формировались такие качества, как мужественность, честь, уважение и эмпатия. Для меня это не только экскурсии о природе и истории, но и возможность вместе поразмышлять о внутренней гармонии, человеческих ценностях и связи человека с окружающим миром.

Тур входит в следующие категории Сочи

