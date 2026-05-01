Позавтракаем и отправимся смотреть на уникальный Волконский дольмен. Это единственный в мире дольмен-монолит, высеченный в скале через крошечное отверстие. Учёные полагают, что ему 4-5 тысяч лет!

Величественный валун находится в живописном ущелье. Здесь полюбуемся реликтовыми деревьями и гигантскими глыбами песчаника весом более 50 тысяч тонн, попробуем минеральную воду из родника.

Посетим два других монолита поблизости. Поговорим об их назначении, времени создания и строителях. Осмотрим сероводородный источник, который, предположительно, использовался в работах, а также места древних погребений.

После обеда — отъезд по домам.