Поехали с нами в захватывающее приключение в окрестностях села Ахштырь.
Только представьте: под вами ревёт мотор квадроцикла, мимо проносятся высокие вершины, цветущие луга и шумная Мзымта. И всё это в лучах заходящего солнца!
Только представьте: под вами ревёт мотор квадроцикла, мимо проносятся высокие вершины, цветущие луга и шумная Мзымта. И всё это в лучах заходящего солнца!
Описание экскурсии
- Заберём вас и отправимся на базу.
- Перед заездом старший инструктор расскажет о технике безопасности, проведёт инструктаж и тест-драйв (пробный круг).
- Вы получите экипировку: куртку, брюки, сапоги и шлем.
- Отправитесь в путь по лесным тропам, мимо бурных рек и вершин.
Организационные детали
- Экипировка входит в стоимость.
- Можем забрать вас из Сочи, Адлера или Сириуса.
- На маршруте группу сопровождает инструктор. Если вы хотите поехать вместе с ним пассажиром, сообщите об этом заранее при бронировании.
- К самостоятельному управлению допускаются только совершеннолетние участники с водительскими правами категории B. Ехать с пассажиром за рулём может только мужчина.
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Навстречу закату на квадроциклах»
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Сочи)
Путешествие в мир горных ущелий и курортов Сочи за один день. Откройте для себя дольмены и узнайте больше о древних жителях Черноморского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
Вечерний Сочи раскрывает свои тайны: знаковые места, истории о прошлом и настоящем, закат на горе Ахун. Погрузитесь в атмосферу курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
Откройте для себя Сочи с новой стороны: от древних пещер до горных рек. Незабываемое приключение перед отъездом
Начало: ж/д Сочи или Адлер
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
10 000 ₽ за человека