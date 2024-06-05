1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
«Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
«Мы отвезем вас в аквапарк, созданный самой природой»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«А в Скайпарке пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«высокогорный парк развлечений Skypark»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
«Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«А также увидите и по желанию посетите комплекс олимпийских трамплинов «Русские Горки»»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и великолепный каньон»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«комплекс трамплинов «Русские горки» (без остановки)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательные туры на квадроциклах по живописным местам Сочи
Почувствуйте адреналин и насладитесь красотами Сочи, управляя квадроциклом по горным тропам. Подходит как новичкам, так и опытным путешественникам
Начало: По договоренности
«Познакомитесь со Скайпарком, Ивановским водопадом, мокрым каньоном реки»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 33 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к трем водопадам
Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов
Начало: В селе Ореховка
«По пути я расскажу о флоре и фауне экопарка и поделюсь любопытными фактами об этом месте»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«Вы увидите самые интересные и зрелищные объекты Олимпийского парка: приморскую набережную, стадион Фишт, где проходило открытие и закрытие Олимпийских игр, ледовые дворцы, Сочи-парк и трассу Формулы-1»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк)»
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Park – экстремальный парк аттракционов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
«фантастические аттракционы и магические мастер-классы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
К сказочным водопадам Ажек
Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами
Начало: на остановке Ореховка
«Билеты в экопарк не включены в стоимость — 150 рублей с человека»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«Вы побываете:— на смотровой площадке в Ахштырском каньоне под веревочным мостом Skypark,— в ущелье Кавказского заповедника Ахцу,»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500₽ за человека
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Парк приключений Skypark
«Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке»
Расписание: Четверг в 14:00
900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000₽ за экскурсию
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
«По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ААлександра31 мая 2024Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ААнастасия30 мая 202410 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
- ЛЛидия29 мая 2024Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
- ННадежда29 мая 2024Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
- ЕЕлена29 мая 2024Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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