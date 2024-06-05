Развлечения в Сочи

Найдено 42 экскурсии в категории «Развлечения» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
«Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
30001 350 за человека
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
«Мы отвезем вас в аквапарк, созданный самой природой»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
187 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«А в Скайпарке пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
48 отзывов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля
«высокогорный парк развлечений Skypark»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
15 345 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
«Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
1383 отзыва
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи
Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«А также увидите и по желанию посетите комплекс олимпийских трамплинов «Русские Горки»»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1000500 за человека
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели
«Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и великолепный каньон»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 200 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«комплекс трамплинов «Русские горки» (без остановки)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Туры на самых быстрых квадроциклах по заповедным местам Сочи
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Увлекательные туры на квадроциклах по живописным местам Сочи
Почувствуйте адреналин и насладитесь красотами Сочи, управляя квадроциклом по горным тропам. Подходит как новичкам, так и опытным путешественникам
Начало: По договоренности
«Познакомитесь со Скайпарком, Ивановским водопадом, мокрым каньоном реки»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 33 чел.
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Лучшие ракурсы и панорамы Сочи
Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей
Начало: в центре Сочи
«В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта»
Завтра в 14:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
По дороге с облаками: Скайпарк, Красная Поляна и вечерняя Лаура
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры
Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры
Начало: Ваш отель
«Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром»
Расписание: Ежедневно по договоренности
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к трем водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Треккинг к трем водопадам
Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов
Начало: В селе Ореховка
«По пути я расскажу о флоре и фауне экопарка и поделюсь любопытными фактами об этом месте»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи
Начало: Место вашего проживания
«Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны»
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
«Вы увидите самые интересные и зрелищные объекты Олимпийского парка: приморскую набережную, стадион Фишт, где проходило открытие и закрытие Олимпийских игр, ледовые дворцы, Сочи-парк и трассу Формулы-1»
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
4 отзыва
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Начало: Сочи, ул. Казачья, 64
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
«Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.
Красная поляна - горы и море
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом
Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре
Начало: Заберу на авто
«Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер
Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене
Начало: В Адлере
«Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
700 за человека
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Park – экстремальный парк аттракционов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Музей Гарри Поттера
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Музей Гарри Поттера
Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4
«фантастические аттракционы и магические мастер-классы»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 290 за человека
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
«А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
К сказочным водопадам Ажек
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
К сказочным водопадам Ажек
Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами
Начало: на остановке Ореховка
«Билеты в экопарк не включены в стоимость — 150 рублей с человека»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
257 отзывов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«Вы побываете:— на смотровой площадке в Ахштырском каньоне под веревочным мостом Skypark,— в ущелье Кавказского заповедника Ахцу,»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500 за человека
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека
Парк приключений Skypark
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Парк приключений Skypark
«Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке»
Расписание: Четверг в 14:00
900 за человека
Парк приключений Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Парк приключений Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 22 000 за экскурсию
Красная Поляна и Skypark
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Красная Поляна и Skypark
«Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 20 000 за экскурсию
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м
Начало: Мы за вами заедем
«По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park»
Расписание: Ежедневно с 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 500 за человека
Тур в Дзыхринское ущелье
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • А
    Александра
    31 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
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    время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего за один день. Успели насладиться и Олимпийскими объектами, и величественной красотой гор. Побывали на Роза Хуторе, поднялись на подъемнике на 2320 метров. Заезжали в самые красивые места. Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами и приятными беседами. Арутюн довольно много рассказал о местах, которые мы посещали. И очень любезно соглашался на все, что мы просили. Приятным завершением стало посещение аквапарка «Галактика», с невероятным видом на горы. От всей души благодарим за такое знакомство с прекрасными местами.

    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
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    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге узнали много информации о
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    разных объектах. За время экскурсии Сергей рекомендовал и подсказывал на что обратить внимание и что пользуется спросом у посетителей. Большое спасибо. Рекомендую организатора.

    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дорогеСпасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Всё организовано на высоком уровне, были учтены наши пожелания. По дороге
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Забрали вовремя от отеля. Предварительно согласовали время и место встречи. Ехали на чистом комфортном автобусе. Гид Кристина рассказывала об объектах,
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    которые были построены к Олимпиаде. Маршрут хорошо организован. Это из плюсов. Из минусов. Экскурсия за указанные 500 руб-это, конечно, миф. На самом деле она обойдётся дороже больше, чем в 10 раз. Обед в специально отведённом месте+ билеты на канатную дорогу и родельбан (ну как без них) + там поесть и что-то купить. Так что 6000-10000-это вполне себе стандарты ценник

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Развлечения»

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