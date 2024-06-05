🏍 На мотоцикле 55% скидка Индивидуальная 30 минут 54 отзыва Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида «Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг» 3000 1 350 ₽ за человека

Мини-группа 6 часов 43 отзыва Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас Начало: На Курортном проспекте в Сочи «Мы отвезем вас в аквапарк, созданный самой природой» Расписание: ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии Начало: В Сириусе «Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г» 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 187 отзывов Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика» Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ... «Изюминка Скайпарка — самый протяженный в мире пешеходный подвесной мост над Ахштырским ущельем» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города «А в Скайпарке пройдете по знаменитому подвесному мосту и по желанию прокатитесь на экстремальных аттракционах» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 222 отзыва Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений Начало: Адлер «Захватывающие панорамы Скайпарка» 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 87 отзывов Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны Начало: От вашего отеля «Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы» 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Красная Поляна: путешествие из Сочи Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты Начало: Адлерский район или Сириус «Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м» 11000 9 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 48 отзывов Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля «высокогорный парк развлечений Skypark» 15 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 261 отзыв Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,... «Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем» Расписание: ежедневно в 09:15 900 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Чудеса долины реки Мзымта Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны Начало: В вашем отеле «Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте» 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 6 часов 1 отзыв Это каньонинг Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе Начало: У Агурских водопадов «Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой» Расписание: ежедневно в 10:00 7 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 1383 отзыва Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром: путеводитель по курортам Сочи Погрузитесь в мир горных вершин и олимпийской истории с экскурсией по лучшим курортам Сочи Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки «А также увидите и по желанию посетите комплекс олимпийских трамплинов «Русские Горки»» Расписание: Ежедневно в 09:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) от 1000 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Экзотический Сочи Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты Начало: На ул. Театральная 3 950 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 78 отзывов К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов) Начало: Сочи, Сириус, Адлер, остановки и отели «Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (с подвесным веревочным мостом), ущелье Кавказского заповедника и великолепный каньон» Расписание: Ежедневно в 10:30, 11:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 26 отзывов Красная Поляна. История и современность (из Сочи) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи «комплекс трамплинов «Русские горки» (без остановки)» 17 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Сочи: удивись перед отъездом Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки Начало: ж/д Сочи или Адлер «При желании вы посетите Скайпарк, где можно заняться бейсджампингом или прокатиться на зиплайне и качелях» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Увлекательные туры на квадроциклах по живописным местам Сочи Почувствуйте адреналин и насладитесь красотами Сочи, управляя квадроциклом по горным тропам. Подходит как новичкам, так и опытным путешественникам Начало: По договоренности «Познакомитесь со Скайпарком, Ивановским водопадом, мокрым каньоном реки» Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 от 4 500 ₽ за всё до 33 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Лучшие ракурсы и панорамы Сочи Большое, информативное и нескучное путешествие по самым красивым местам города и окрестностей Начало: в центре Сочи «В дополнение к панорамным площадкам и музеям вы сможете посетить знаменитый Скайпарк, форелевое хозяйство, закрытый источник живой минеральной воды, которая ежедневно меняет цвет и Дагомысские корыта» 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерняя велопрогулка по Имеретинке Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной 7 700 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 32 отзыва По дороге с облаками: от Скайпарка до вечерней Лауры Откройте для себя великолепие Сочи: от захватывающего Скайпарка до живописной Красной Поляны и таинственной вечерней Лауры Начало: Ваш отель «Кроме прекрасной панорамы и ярких фото у вас будет возможность воспользоваться аттракционами банджо и качели, освоить веревочный парк и скалодром» Расписание: Ежедневно по договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Треккинг к трем водопадам Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов Начало: В селе Ореховка «По пути я расскажу о флоре и фауне экопарка и поделюсь любопытными фактами об этом месте» 8 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Затерянный мир в долине Мзымты Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк Начало: В вашем отеле «Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах» 14 670 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Красная поляна, Скайпарк и Олимпийский Сочи Начало: Место вашего проживания «Посетим Олимпийский парк в прибрежном кластере Адлера, который включает в себя тематический парк аттракционов, стадионы, трассу формулы F1, поющие фонтаны» Расписание: В любой день, в любое время 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Вечерний Олимпийский парк Начало: Ваш отель в Сочи «Вы увидите самые интересные и зрелищные объекты Олимпийского парка: приморскую набережную, стадион Фишт, где проходило открытие и закрытие Олимпийских игр, ледовые дворцы, Сочи-парк и трассу Формулы-1» Расписание: Ежедневно 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 4 отзыва Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи Начало: Сочи, ул. Казачья, 64 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 690 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Сочи: вид сверху Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark «Здесь вы можете насладиться пейзажами субтропического колхидского леса среди горных хребтов и ущелий, прогуляться по подвесному мосту прямо над пропастью, и дать детям вволю поползать по аттракционам в Панда-парке» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

11% скидка Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Красная поляна: эксклюзивный тур с гидом Откройте для себя красоту Красной поляны, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными местами, доступными только в этом туре Начало: Заберу на авто «Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк)» Расписание: ежедневно,время договорное 17500 15 575 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 6 отзывов На автобусе из Адлера в Скайпарк: групповой трансфер Добраться до парка экстремальных приключений - быстро и по доступной цене Начало: В Адлере «Посещение Скайпарка Сочи может стать самым ярким впечатлением вашего путешествия» Расписание: ежедневно в 10:30 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 12 отзывов Достопримечательности Сочи: полное погружение Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта «Очень многие поднимаются вверх, в Скайпарк» 16 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «Park – экстремальный парк аттракционов» Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 1 отзыв Музей Гарри Поттера Начало: Г. Сочи, ул. Приморская, 6/4 «фантастические аттракционы и магические мастер-классы» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00 от 1 290 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Сочи четырёх стихий Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи «А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 7 отзывов К сказочным водопадам Ажек Погулять по лесу, насладиться свежим воздухом, каньонами, реками и водопадами Начало: на остановке Ореховка «Билеты в экопарк не включены в стоимость — 150 рублей с человека» от 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 257 отзывов Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу «Вы побываете:— на смотровой площадке в Ахштырском каньоне под веревочным мостом Skypark,— в ущелье Кавказского заповедника Ахцу,» Расписание: ежедневно в 10:30 1000 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки «Также в Олимпийской деревне есть множество аттракционов» 2 500 ₽ за человека

Групповая 4.5 часа 1 отзыв Парк приключений Skypark «Аттракцион Megatroll – одно из популярных развлечений в Скайпарке» Расписание: Четверг в 14:00 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Парк приключений Skypark «Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 22 000 ₽ за экскурсию

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Красная Поляна и Skypark «Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк» Расписание: Ежедневно в 08:00 от 20 000 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор Начало: на территории Скайпарка 590 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа На мотоцикле в горы или мотопрогулка в Роза Плато 1170м Начало: Мы за вами заедем «По дороге мы проедем ущелье Ахцу над которым расположился знаменитый Sky Park» Расписание: Ежедневно с 7:00 от 7 500 ₽ за человека