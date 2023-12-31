• Салат оливье • Ачапа из фасоли • Нарезки: фруктовая, сырная и овощная • Солёные огурцы и маслины Горячие блюда:

• Жареная курица • Жареная форель • Шашлык Другое:

• Хачапури • Лаваш • Соусы: из алычи, из томата Десерт:

• Торт Напитки:

• Компот, соки, минеральная вода • Вино • Водка • Шампанское Важная информация:

Поездка состоится в любую погоду;

Наш диспетчер свяжется с вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00). Будьте готовы сообщить ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для вас точку сбора;

Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана;

Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями (или одним из них).

Что вас ожидает: Подарите себе незабываемый Новый год в Абхазии Приглашаем в Гагры на ёлку! Зимнее море, новогодние мандарины и самый лучший день. Чем кормят в Абхазии? Если турист приехал в эту маленькую страну под Новый год, то у него сложится впечатление, что главной местной едой являются мандарины. Впрочем, одними мандаринами в праздничную ночь сыт не будешь, а потому мы предлагаем много национальную кухню, которой славится Абхазия, будут довольны все. Праздничное меню Закуски: