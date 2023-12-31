Создайте свой новогодний сказочный момент в Гаграх.
Приглашаем вас на уникальную новогоднюю ёлку, где вас ждут волшебство, зимнее море и атмосфера праздничной радости. Абхазия встречает Новый год особенно тепло и весело!
Приглашаем вас на уникальную новогоднюю ёлку, где вас ждут волшебство, зимнее море и атмосфера праздничной радости. Абхазия встречает Новый год особенно тепло и весело!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Зимний театр
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Озеро Рица (фотосессия у главной ёлки)
- Горная река Бзыбь
Описание
Что вас ожидает: Подарите себе незабываемый Новый год в Абхазии Приглашаем в Гагры на ёлку! Зимнее море, новогодние мандарины и самый лучший день. Чем кормят в Абхазии? Если турист приехал в эту маленькую страну под Новый год, то у него сложится впечатление, что главной местной едой являются мандарины. Впрочем, одними мандаринами в праздничную ночь сыт не будешь, а потому мы предлагаем много национальную кухню, которой славится Абхазия, будут довольны все. Праздничное меню Закуски:
• Салат оливье • Ачапа из фасоли • Нарезки: фруктовая, сырная и овощная • Солёные огурцы и маслины Горячие блюда:
• Жареная курица • Жареная форель • Шашлык Другое:
• Хачапури • Лаваш • Соусы: из алычи, из томата Десерт:
• Торт Напитки:
• Компот, соки, минеральная вода • Вино • Водка • Шампанское Важная информация:
- Поездка состоится в любую погоду;
- Наш диспетчер свяжется с вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00). Будьте готовы сообщить ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для вас точку сбора;
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана;
- Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями (или одним из них).
31 декабря, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
- Дегустация мёда, сыра и вина
- Фотосессия у главной Новогодней ёлки
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 700 руб. /чел., детский (8-12 лет) — 200 руб. /чел., дети до 8 лет бесплатно
- Новогоднее меню: взрослый — 5 000 руб. /чел., детский — 4500 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабря, 12:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Здравствуйте, вы сделали правильный выбор!
- У вас бронь на Новогодний тур в Абхазию. И она состоится в любую погоду!
- Наш диспетчер свяжется с вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00)
- Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для вас точку сбора.
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана.
- Несовершенно летние дети допускаются только с родителями (или одним из них)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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