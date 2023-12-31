Новогодний вечер в Гаграх

Индивидуальная экскурсия в Сочи
Создайте свой новогодний сказочный момент в Гаграх.

Приглашаем вас на уникальную новогоднюю ёлку, где вас ждут волшебство, зимнее море и атмосфера праздничной радости. Абхазия встречает Новый год особенно тепло и весело!
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Новогодний вечер в Гаграх
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Зимний театр
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица (фотосессия у главной ёлки)
  • Горная река Бзыбь

Описание

Что вас ожидает: Подарите себе незабываемый Новый год в Абхазии Приглашаем в Гагры на ёлку! Зимнее море, новогодние мандарины и самый лучший день. Чем кормят в Абхазии? Если турист приехал в эту маленькую страну под Новый год, то у него сложится впечатление, что главной местной едой являются мандарины. Впрочем, одними мандаринами в праздничную ночь сыт не будешь, а потому мы предлагаем много национальную кухню, которой славится Абхазия, будут довольны все. Праздничное меню Закуски:

• Салат оливье • Ачапа из фасоли • Нарезки: фруктовая, сырная и овощная • Солёные огурцы и маслины Горячие блюда:

• Жареная курица • Жареная форель • Шашлык Другое:

• Хачапури • Лаваш • Соусы: из алычи, из томата Десерт:

• Торт Напитки:

• Компот, соки, минеральная вода • Вино • Водка • Шампанское Важная информация:

  • Поездка состоится в любую погоду;
  • Наш диспетчер свяжется с вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00). Будьте готовы сообщить ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для вас точку сбора;
  • Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана;
  • Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями (или одним из них).

31 декабря, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Страховка
  • Дегустация мёда, сыра и вина
  • Фотосессия у главной Новогодней ёлки
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 700 руб. /чел., детский (8-12 лет) — 200 руб. /чел., дети до 8 лет бесплатно
  • Новогоднее меню: взрослый — 5 000 руб. /чел., детский — 4500 руб. /чел
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте, вы сделали правильный выбор!
  • У вас бронь на Новогодний тур в Абхазию. И она состоится в любую погоду!
  • Наш диспетчер свяжется с вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00)
  • Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для вас точку сбора.
  • Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана.
  • Несовершенно летние дети допускаются только с родителями (или одним из них)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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