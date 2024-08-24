Встречаем Новый Год 2025 в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Сочи, цены от 2500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
SUP-прогулки
3 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 9 чел.
Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно: (VIP индивидуально) 06:30, 08:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 за человека
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Отправиться со старым фонарщиком по нарядным улицам за волшебством и праздничным настроением
Начало: У комплекса «Гранд Марина»
«Достоверные повести и традиции празднования Нового года, странные находки, неожиданные запахи, звуки, угощения, что раскроют секреты главного праздника»
25 дек в 19:00
26 дек в 19:00
2500 за человека
Новый год в Сочи
На машине
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый год в Сочи
Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Начало: В центре Сочи
«Именно здесь стоит главная новогодняя красавица-ёлка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100009000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
    Ааа, ребята это восторг! Прогулка оставила массу положительных эмоций! Организация на высоте, забрали от отеля туда же и вернули. Инструктору
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    Антону, отдельная благодарность,за профессионализм и вкусный чай с конфетками! А какая там природа! Птицы поют и рыбки плавают! Однозначно рекомендую! Не пожалеете! А мы еще обязательно вернемся!

  • А
    Антон
    30 июля 2024
    Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
    Ездили от Владимира. Экскурсия оставила массу только положительных впечатлений! Виды просто сногсшибательные! Отличный вариант провести время с удовольствием и насладиться красотой природы. Спасибо, обязательно вернемся в следующий отпуск!
  • С
    Сергей
    7 июля 2024
    Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
    Безумно красивое место,

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
  2. Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
  3. Новый год в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Зимний Театр
  7. Олимпийский Парк
  8. Юпшарский каньон
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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