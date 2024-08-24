2 часа
Фотопрогулка
до 9 чел.
Новогодние прогулки на Сапах Сочи в каньоне у Чертовых ворот
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно: (VIP индивидуально) 06:30, 08:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие по Сочи с Фаролеро»
Отправиться со старым фонарщиком по нарядным улицам за волшебством и праздничным настроением
Начало: У комплекса «Гранд Марина»
«Достоверные повести и традиции празднования Нового года, странные находки, неожиданные запахи, звуки, угощения, что раскроют секреты главного праздника»
25 дек в 19:00
26 дек в 19:00
2500₽ за человека
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый год в Сочи
Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Начало: В центре Сочи
«Именно здесь стоит главная новогодняя красавица-ёлка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100009000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 августа 2024Ааа, ребята это восторг! Прогулка оставила массу положительных эмоций! Организация на высоте, забрали от отеля туда же и вернули. Инструктору
- ААнтон30 июля 2024Ездили от Владимира. Экскурсия оставила массу только положительных впечатлений! Виды просто сногсшибательные! Отличный вариант провести время с удовольствием и насладиться красотой природы. Спасибо, обязательно вернемся в следующий отпуск!
- ССергей7 июля 2024Безумно красивое место,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Новогодние 2025»
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