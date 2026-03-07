За один день вы побываете: На горе Ахун, где у вас возникнет необыкновенное чувство парения. Прочувствовать это и сделать впечатляющие фотографии вы сможете, прокатившись на колесе обозрения. С него открывается панорама от вершин Главного Кавказского хребта до мыса Адлер и центра Сочи. На Большой Ахун ведет автомобильная дорога. Ее 11-километровый серпантин вьется по крутому, но очень живописному склону до самой знаменитой смотровой башни Ахун — памятник сталинской эпохи, построенный в романском стиле из белого известняка. Вид башни на фоне предгорий настолько хорош, что сам по себе является отличным поводом для посещения этого места. В самой Южной резиденции Деда Мороза. На ее территории есть:

оленья ферма — сделаете мимимишные фото и видео, и покормите оленей;

усадьба Деда Мороза — покажете свои умения и получите сладкий приз;

почтовое отделение — напишете и отправите письмо Деду Морозу;

настоящая юрта народов Севера и нарты — транспортное средство Деда Мороза;

мастерская Деда Мороза. На даче Сталина в Сочи. Вы осмотрите ее снаружи и при желании посетите музейный комплекс, в котором по сей день старательно сохранена вся обстановка тех времен, когда на отдых приезжал И. В. Сталин. Узнаете, как была построена дача, каких гостей принимал здесь Иосиф Виссарионович и как был устроен его быт. За рабочим столом расположена его восковая фигура, рядом стоит кожаный диван, изготовленный в то время по спецзаказу, полы и потолок из редких сортов древесины. В «сердце» Сочи — центральной улице Курортного проспекта. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта. В морском порту Сочи. Живописная набережная и белоснежные яхты создают романтический колорит. Пройдете по территории, полюбуетесь великолепным архитектурным стилем главного здания морпорта и пополните коллекцию панорамными фотографиями визитной карточки Сочи. Организационные детали:.

