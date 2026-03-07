Сочи — самый популярный курорт на берегу Черного моря. Но какой он на самом деле? Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города.
За 6 часов мы посетим основные места притяжения Сочи — дачу Сталина, Курортный проспект, увидим Морской порт и Зимний театр. На экскурсию забираем не только из Сочи, но и Адлера.
Описание экскурсии
За один день вы побываете: На горе Ахун, где у вас возникнет необыкновенное чувство парения. Прочувствовать это и сделать впечатляющие фотографии вы сможете, прокатившись на колесе обозрения. С него открывается панорама от вершин Главного Кавказского хребта до мыса Адлер и центра Сочи. На Большой Ахун ведет автомобильная дорога. Ее 11-километровый серпантин вьется по крутому, но очень живописному склону до самой знаменитой смотровой башни Ахун — памятник сталинской эпохи, построенный в романском стиле из белого известняка. Вид башни на фоне предгорий настолько хорош, что сам по себе является отличным поводом для посещения этого места. В самой Южной резиденции Деда Мороза. На ее территории есть:
- оленья ферма — сделаете мимимишные фото и видео, и покормите оленей;
- усадьба Деда Мороза — покажете свои умения и получите сладкий приз;
- почтовое отделение — напишете и отправите письмо Деду Морозу;
- настоящая юрта народов Севера и нарты — транспортное средство Деда Мороза;
мастерская Деда Мороза. На даче Сталина в Сочи. Вы осмотрите ее снаружи и при желании посетите музейный комплекс, в котором по сей день старательно сохранена вся обстановка тех времен, когда на отдых приезжал И. В. Сталин. Узнаете, как была построена дача, каких гостей принимал здесь Иосиф Виссарионович и как был устроен его быт. За рабочим столом расположена его восковая фигура, рядом стоит кожаный диван, изготовленный в то время по спецзаказу, полы и потолок из редких сортов древесины. В «сердце» Сочи — центральной улице Курортного проспекта. Вдоль магистрали расположено основное количество достопримечательностей: памятники истории и архитектуры, театры, парки отдыха. Перед вами предстанут современные высотки и исторические особняки курорта. В морском порту Сочи. Живописная набережная и белоснежные яхты создают романтический колорит. Пройдете по территории, полюбуетесь великолепным архитектурным стилем главного здания морпорта и пополните коллекцию панорамными фотографиями визитной карточки Сочи. Организационные детали:.
- Наша экскурсия проходит ежедневно на комфортабельных автобусах с профессиональным экскурсоводом и аккуратным водителем.
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время. Важная информация: Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания. Морская прогулка проводится только в рамках экскурсии с отправлением из Адлера и Сириуса. Для прогулки на теплоходе нужен оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Важно для экскурсии из Центрального Сочи! Посадка начинается у ЖД вокзала — рекомендуем начинать именно оттуда, чтобы занять удобные места и услышать рассказ гида с самого начала, включая виды на ЖД вокзал и Морской порт. По желанию присоединяйтесь на ближайшей остановке, но тогда пропустите эти живописные локации и часть Курортного проспекта. Морской порт Сочи и Зимний театр (Театральная площадь) - точки сбора гостей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача Сталина
- Центральный район г. Сочи (Курортный Проспект)
- Морской порт Сочи
- Театральная площадь
- Зимний театр
- Гора Ахун (для экскурсии с отправлением из Центрального Сочи)
- Парк Ривьера (для экскурсии с отправлением из Адлера и Сириуса)
- Агурское ущелье, Агурский водопад (в летнее время может быть пересохшим (экскурсия с отправлением из Центрального Сочи) )
Что включено
- Трансфер
- Услуги экскурсовода
- Дегустации меда и вина
Что не входит в цену
- Обед
- Дача Сталина: 800 руб. /взр., 350 руб. /дет.
- Агурское ущелье, Агурский водопад: 250 руб. /чел., дети до 18 лет - бесплатно (экскурсия с отправлением из Центрального Сочи)
- Посещение горы Ахун 250 руб. /чел., дети до 18 лет - бесплатно (экскурсия с отправлением из Центрального Сочи)
- На горе Ахун, по желанию: Сказочная деревня: 1000 руб. /взр., 800 руб. /дет., Колесо обозрения: 550 руб. /взр, 450 руб. /дет., Музей микроминиатюр: 400 руб. /взр., 300 руб. /дет.
- Морская прогулка: от 500 руб. /дет., от 1000 руб. /взр. (экскурсия с отправлением из Адлера и Сириуса)
Место начала и завершения?
Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
- Морская прогулка проводится только в рамках экскурсии с отправлением из Адлера и Сириуса. Для прогулки на теплоходе нужен оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Важно для экскурсии из Центрального Сочи! Посадка начинается у ЖД вокзала - рекомендуем начинать именно оттуда, чтобы занять удобные места и услышать рассказ гида с самого начала, включая виды на ЖД вокзал и Морской порт. По желанию присоединяйтесь на ближайшей остановке, но тогда пропустите эти живописные локации и часть Курортного проспекта. Морской порт Сочи и Зимний театр (Театральная площадь) - точки сбора гостей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 259 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 мар 2026
Экскурсия обзорная по Сочи,очень долгое время сбора всех желающих на всех остановках,пробки на дорогах,все эти переезды заняли большую часть экскурсии. Понравилась дача Сталина,но экскурсовод по даче очень тихо все рассказывала,
П
Павел
5 мар 2026
Рассказ был сухим.
Н
Настя
20 фев 2026
5 звезд ставлю экскурсоводу ирине,причина женщина,все показала и рассказала.
2 звезды организации
В описании экскурсиии стоят локации,которые мы не посещали. А хамоватые организаторы хотят красиво от них «отвертеться». Вы либо предупреждайте заранее или уберите эти локации из описания,либо принимайте замечания во внимание.
M
Mariya
20 фев 2026
Коротко о проблемах:
1. Срыв графика: время перенесли с 12:40 на 13:40, из-за чего весь день был потерян.
2. Отсутствие гида: профессионального сопровождения не было. Экскурсию вел водитель «в общих чертах», без
Т
Таисия
18 фев 2026
Хорошая экскурсия, замечательный гид Адель. Звезду снимаю за дегустацию. Вернее даже не за нее, а сбор заказов на обед. Был какой то дурдом. Несколько групп, стоишь и ждешь чуда. Как то плохо. Нивелировал негатив гид, который проводил дегустацию. Ну а хачапури было вкусным. Но все равно здесь стоит подумать как улучшить сервис.
Ю
Юлия
15 фев 2026
Смысл экскурсии, если нас привезли на дачу Сталина за отдельную плату и там был другой экскурсовод. Потом на никому не нужную дегустацию с невкусным вином и обедом таким же отвратительным
М
Мир
31 янв 2026
Отличная экскурсия! Довольно таки познавательная. Мне понравились такие места, как дача Сталина, дегустация местных вин, набережная с яхтами и обзор городских достопримечательностей. Своими ножками не посетишь все эти места. Не жалейте ни одной копейки. Экскурсовод Аделина, очень милая девушка, знающая всё про свой город.
О
Олеся
19 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, дача Сталина вообще что-то!!! В следующий приезд обязательно посетим другие экскурсии ♥️
А
Анна
8 янв 2026
Замечательная экскурсия. Доброжелательный и профессиональный экскурсовод. Приятно, интересно, рекомендую.
Д
Дмитрий
7 янв 2026
Прекрасно проведённый день. Много позитивных эмоций, новых открытий. И все это на свежем горном и морском воздухе.
Лариса - отличный экскурсовод, у которого все по полочкам и при этом по человечески, душевно.
Отличная компания, интересная экскурсия. Рекомендую!
Г
Галина
7 янв 2026
Экскурсия называется: Галопом по Европам)) Народу полный автобус, просто битком. Очень позднее начало, нас с забрали в 12:40, началась экскурсия уже около 13:30, полдня потепяно. На горе Ахун только дегустация
А
Антон
6 янв 2026
Отличная экскурсия, отличные гиды!!! Рекомендую 👍
А
Алмаз
24 дек 2025
Понравились все локации! Гид классная! Рекомендую!
А
Андрей
19 дек 2025
Это не обзорная по городу. Это поездка в окресности. Дача Сталина, потом дегустация мёда, вина и чачи с возможностью купить шашлык и пироги что бы потом съесть их на горе
В
Валентина
17 дек 2025
Хорошая лёгкая экскурсия. Посмотрели водопад. Он конечно не грандиозный, но красиво. Дегустировали вино, рассказ о вине был краток, информативен и с юмором. Понравилась экскурсия по даче Сталина. Хочется поблагодарить гида Дмитрия за интересный рассказ и доброжелательность
