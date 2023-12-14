Сочи — один из самых известных курортов со множеством интересных достопримечательностей.
В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое.
В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое.
Ближайшие даты:
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Ахун
- Дача Сталина
- Мацестинский водопад
- Дерево дружбы
- Дендрарий
- Парк Ривьера
- Храм Михаила Архангела
- Зимний театр
- Летний театр
- Дольмен
- Уголок Фитофантазии
Описание
Что вас ожидает: Мы заберем вас от отеля и поднимемся на гору Ахун, посетим дачу Сталина, чайную плантацию и Змейковский водопад. В центре Сочи увидим:
- Дендрарий;
- Парк Ривьера;
- морской и железнодорожный вокзалы;
- храм Михаила Архангела (место, откуда начинался строиться Сочи);
- виллу Вера;
- парки: Русско-японской дружбы, Поцелуевский, Приморский, им. Фрунзе;
- Художественный музей;
- Зимний и Летний театры;
- дольмен в центре Сочи;
- уголок фитофантазии;
- Дерево Дружбы народов и еще много интересного!
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
- Въезд в нац. парк горы Ахун — 200 руб.
- Подъем на колесе обозрения горы Ахун — 450 руб.
- Мацестинский водопад — 200 руб.
- Дача Сталина — 500 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
- Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие туры из Сочи
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Впервые в Сочи
Дружеская обзорная прогулка-поездка по курорту Мацеста и дачам Сталина и Квитко
Зимний театр или Жд вокзал Сочи. Трансфер из отеля...
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
88888 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
5 100₽ за всё до 5 чел.