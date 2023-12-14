Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Сочи
Сочи — один из самых известных курортов со множеством интересных достопримечательностей.

В ходе нашей обзорной экскурсии вы увидите все основные локации: подниметесь на гору Ахун, побываете на даче Сталина и чайных плантациях, посетите Морской порт, городские парки и многое другое.
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гора Ахун
  • Дача Сталина
  • Мацестинский водопад
  • Дерево дружбы
  • Дендрарий
  • Парк Ривьера
  • Храм Михаила Архангела
  • Зимний театр
  • Летний театр
  • Дольмен
  • Уголок Фитофантазии

Описание

Что вас ожидает: Мы заберем вас от отеля и поднимемся на гору Ахун, посетим дачу Сталина, чайную плантацию и Змейковский водопад. В центре Сочи увидим:

  • Дендрарий;
  • Парк Ривьера;
  • морской и железнодорожный вокзалы;
  • храм Михаила Архангела (место, откуда начинался строиться Сочи);
  • виллу Вера;
  • парки: Русско-японской дружбы, Поцелуевский, Приморский, им. Фрунзе;
  • Художественный музей;
  • Зимний и Летний театры;
  • дольмен в центре Сочи;
  • уголок фитофантазии;
  • Дерево Дружбы народов и еще много интересного!

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
  • Въезд в нац. парк горы Ахун — 200 руб.
  • Подъем на колесе обозрения горы Ахун — 450 руб.
  • Мацестинский водопад — 200 руб.
  • Дача Сталина — 500 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
  • Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ИндивидуальныеНа машинеИстория и архитектураГорыПрирода и пейзажиПопулярные местаОбзорныеВодопадыИстория и культура

Похожие туры из Сочи

Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Впервые в Сочи
Дружеская обзорная прогулка-поездка по курорту Мацеста и дачам Сталина и Квитко
Зимний театр или Жд вокзал Сочи. Трансфер из отеля...
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
88888 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
79 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
1 000 за человека
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
в Морском порту Сочи
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
5 100 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ