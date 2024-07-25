На автопрогулке вы посмотрите на одну из главных локаций города и посетите неизвестные уголки, которые любят местные, — те, где они «прячутся от туристов». И да! Если вы ждёте эдакую строгую даму-экскурсовода с датами и цифрами, то это не ко мне. Мои экскурсии — это про юмор, неформальное общение и живой диалог.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Железнодорожный вокзал, созданный архитектором Душкиным. Пока вы будете рассматривать этот парадный вход в город, я расскажу, как в Сочи появилось ж/д сообщение.
Чайные плантации на Мацесте. Чайное производство здесь было налажено ещё в советские годы, а качество продукции местной фабрики признавали даже японские чайные специалисты. Поделюсь с вами историей напитка и объясню, почему самый северный чай растёт именно в этих краях.
Сероводородный и родоновый источники. При желании вы сможете искупаться в них. Проверите на себе, действительно ли они благоприятно влияют на центральную нервную систему. А ещё узнаете, какую роль эти источники играли в становлении нашего города-курорта.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Peugeot 3008 и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются посещение чайной плантации — 350 ₽ за чел. или посещение чайного производства с экскурсией — 550 ₽ за чел. (по вашему выбору можно выбрать один из вариантов или оба)
- При чайной фабрике есть кафе с приемлемыми ценами. Средний чек — 500–800 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У жд/ вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваш гид в Сочи
Привет! Я Лейла. В 2017 году я приехала в Сочи на лето и осталась здесь жить. 7 лет я проработала экскурсоводом в туристической компании и провела больше тысячи экскурсий поЗадать вопрос
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