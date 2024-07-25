На автопрогулке вы посмотрите на одну из главных локаций города и посетите неизвестные уголки, которые любят местные, — те, где они «прячутся от туристов». И да! Если вы ждёте эдакую строгую даму-экскурсовода с датами и цифрами, то это не ко мне. Мои экскурсии — это про юмор, неформальное общение и живой диалог.

Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал, созданный архитектором Душкиным. Пока вы будете рассматривать этот парадный вход в город, я расскажу, как в Сочи появилось ж/д сообщение.

Чайные плантации на Мацесте. Чайное производство здесь было налажено ещё в советские годы, а качество продукции местной фабрики признавали даже японские чайные специалисты. Поделюсь с вами историей напитка и объясню, почему самый северный чай растёт именно в этих краях.

Сероводородный и родоновый источники. При желании вы сможете искупаться в них. Проверите на себе, действительно ли они благоприятно влияют на центральную нервную систему. А ещё узнаете, какую роль эти источники играли в становлении нашего города-курорта.

Организационные детали