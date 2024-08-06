12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 авг в 08:30
30 авг в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Космические» места Сочи
Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты
Начало: У памятника Гагарину
11 авг в 15:00
13 авг в 15:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде
Проехать по живописному маршруту, который не доступен на другом транспорте (в мини-группе)
Начало: На улице Энергетиков
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
12 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 августа 2024Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места! Маршрут мы составили такой,
- ААнна8 июня 2024Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!
- ЕЕкатерина4 января 2024Ездили на 2 дневную экскурсию по Абхазии! Это было лучшее решение на праздники, море впечатлений! Ездили 3 взрослых и 2
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь