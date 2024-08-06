Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Сочи, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
На машине
8 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
27 авг в 08:30
30 авг в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
«Космические» места Сочи
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Космические» места Сочи
Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты
Начало: У памятника Гагарину
11 авг в 15:00
13 авг в 15:00
4 500 за всё до 10 чел.
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде
На велосипеде
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде
Проехать по живописному маршруту, который не доступен на другом транспорте (в мини-группе)
Начало: На улице Энергетиков
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
12 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 августа 2024
    Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
    Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места! Маршрут мы составили такой,
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    как нам хотелось. В итоге все было очень комфортно, наполнено незабываемых эмоций и впечатлений! Огромное спасибо за наше путешествие! В следующий раз - только с Вами!

    Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места!Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места!Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места!Провели отличный день в Абхазии! Николай прекрасный гид, рассказал много интересных историй про страну, людей, места!
  • А
    Анна
    8 июня 2024
    Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
    Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!
    Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!Очень понравилось. Весело. Не стандартный маршрут! Все было так как захотим! Подсказывал куда еще можно съездить. Супер!
  • Е
    Екатерина
    4 января 2024
    Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
    Ездили на 2 дневную экскурсию по Абхазии! Это было лучшее решение на праздники, море впечатлений! Ездили 3 взрослых и 2
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    детей, все в восторге, море впечатлений! Николай составил для нас потрясающий индивидуальный маршрут! Николай очень приятный, тактичный, эрудированный экскурсовод! В следующий раз поедем только с ним! Обязательно вернемся

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Самый северный чай в мире: путешествие на электровелосипеде
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Юпшарский каньон
  6. Чайная плантация
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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