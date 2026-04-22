Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Абхазия — это не только руинированные крепости и древние храмы. Главная достопримечательность края — его удивительная природа.
Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники. Я расскажу о местной культуре и традициях, об истории республики и ее героях.
По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную. Во время прогулки я расскажу о затонувшем городе Диоскурия, покажу визитные карточки столицы и знаменитое кафе «Брехаловка», где варят самый лучший кофе на песке. Мы вспомним легендарные кинокартины, снятые в республике, поговорим о современной жизни Сухума и полюбуемся умиротворяющим морским пейзажем.
Секретное ущелье и село Мерхеул
Черниговка — это маленькая точка на карте, которой гордится вся Абхазия. Край горных рек, целебных источников и вкуснейшей кухни. Вы исследуете эко-тропу и насладитесь удивительными природными памятниками, а также познакомитесь с национальными традициями. А после мы навестим минеральный источник Мерхеул в одноименном селе, где родился Лаврентий Берия. Минеральная вода поступает из глубины в сто метров, ее температура постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что она обладает рядом полезных свойств — например, помогает выводить камни из почек.
Сероводородно-радоновые горячие источники Кындыг
В селе Кындыг находится самый известный термальный ключ Абхазии — горячий гейзер с одноименным названием. Местные жители построили на гейзере термальный комплекс «Кындыгский источник» под открытым небом, и теперь круглогодично сюда приезжают тысячи туристов. Горячие минеральные воды Кындыга прописаны людям с заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, страдающим от гинекологических и урологических, дерматологических заболеваний, людям с проблемами с ЖКТ, нервной системой, а также тем, кто столкнулся с последствиями радиоактивного облучения (в том числе и облучения при лечении онкологии).
Организационные детали
Я заберу вас в удобном вам месте в Сочи и привезу обратно
Дополнительные расходы: — входные билеты к источнику Кындыг — 300 ₽ за чел. — входные билеты в парк Черниговка — 200 ₽ за чел. — обед — примерно от 500 ₽ за чел.
Возьмите с собой плавательные принадлежности для купания в бассейнах источника
По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 ₽ или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5354 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый мужчина. Я обязательно расскажу своим друзьям не только про ваш сайт, но и саму экскурсию. Ещё раз СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
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Ольга
Всё прошло как по маслу. Нас забрали от отеля точно в назначенное время. После границы нас уже ждал экскурсовод с машиной. Ехали комфортно, пожелания остановки не игнорировали. Мы проехали почти читать дальшеуменьшить
всю Абхазию,что нет больше ни в одной экскурсии. На источниках открыли цивильную купальни - вход 500 рублей. Наши ожидания оправдались полностью. После экскурсии нас также подвезли к границе,мы быстренько перешли,а там нас уже ждал водитель. Всё супер!
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Дмитрий
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне. Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в холодный сезон самое то, полный восторг, особенно у подрастающего поколения. Отдельно хочется отметить кафешку по дороге в Черниговку, вкусно и недорого. Все супер, в общем, рекомендую.
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Оксана
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
+2
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О
Оксана
Экскурсия нестандартная, с большими переездами. Но! Оно того стоит! Красивые пейзажи, интересный рассказ гида, приправленный тонким юмором. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Сергею за наше путешествие!
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Е
Елена
Замечательная экскурсия, нестандартный маршрут. Тем, кто не в первый раз едет в Абхазию и видел все знаковые места, очень рекомендую. Несмотря на сильный дождь, впечатления остались очень хорошие. Гамлет - приятный собеседник, грамотный экскурсовод и прекрасный водитель. Хорошо чувствует настроение группы, тактичен. Минивэн был очень удобным для компании из 5 человек, даже были свободные места. Рекомендую.
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