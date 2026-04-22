Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Абхазия — это не только руинированные крепости и древние храмы. Главная достопримечательность края — его удивительная природа. Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники. Я расскажу о местной культуре и традициях, об истории республики и ее героях.

Описание экскурсии

Столичный променад

По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную. Во время прогулки я расскажу о затонувшем городе Диоскурия, покажу визитные карточки столицы и знаменитое кафе «Брехаловка», где варят самый лучший кофе на песке. Мы вспомним легендарные кинокартины, снятые в республике, поговорим о современной жизни Сухума и полюбуемся умиротворяющим морским пейзажем.

Секретное ущелье и село Мерхеул

Черниговка — это маленькая точка на карте, которой гордится вся Абхазия. Край горных рек, целебных источников и вкуснейшей кухни. Вы исследуете эко-тропу и насладитесь удивительными природными памятниками, а также познакомитесь с национальными традициями. А после мы навестим минеральный источник Мерхеул в одноименном селе, где родился Лаврентий Берия. Минеральная вода поступает из глубины в сто метров, ее температура постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что она обладает рядом полезных свойств — например, помогает выводить камни из почек.

Сероводородно-радоновые горячие источники Кындыг

В селе Кындыг находится самый известный термальный ключ Абхазии — горячий гейзер с одноименным названием. Местные жители построили на гейзере термальный комплекс «Кындыгский источник» под открытым небом, и теперь круглогодично сюда приезжают тысячи туристов. Горячие минеральные воды Кындыга прописаны людям с заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, страдающим от гинекологических и урологических, дерматологических заболеваний, людям с проблемами с ЖКТ, нервной системой, а также тем, кто столкнулся с последствиями радиоактивного облучения (в том числе и облучения при лечении онкологии).

Организационные детали

Я заберу вас в удобном вам месте в Сочи и привезу обратно

Дополнительные расходы:

— входные билеты к источнику Кындыг — 300 ₽ за чел.

— входные билеты в парк Черниговка — 200 ₽ за чел.

— обед — примерно от 500 ₽ за чел.

— входные билеты к источнику Кындыг — 300 ₽ за чел. — входные билеты в парк Черниговка — 200 ₽ за чел. — обед — примерно от 500 ₽ за чел. Возьмите с собой плавательные принадлежности для купания в бассейнах источника

По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 ₽ или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)

Пересечение границы