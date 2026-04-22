Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)

Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Абхазия — это не только руинированные крепости и древние храмы. Главная достопримечательность края — его удивительная природа.

Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники. Я расскажу о местной культуре и традициях, об истории республики и ее героях.
5
11 отзывов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)

Описание экскурсии

Столичный променад

По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную. Во время прогулки я расскажу о затонувшем городе Диоскурия, покажу визитные карточки столицы и знаменитое кафе «Брехаловка», где варят самый лучший кофе на песке. Мы вспомним легендарные кинокартины, снятые в республике, поговорим о современной жизни Сухума и полюбуемся умиротворяющим морским пейзажем.

Секретное ущелье и село Мерхеул

Черниговка — это маленькая точка на карте, которой гордится вся Абхазия. Край горных рек, целебных источников и вкуснейшей кухни. Вы исследуете эко-тропу и насладитесь удивительными природными памятниками, а также познакомитесь с национальными традициями. А после мы навестим минеральный источник Мерхеул в одноименном селе, где родился Лаврентий Берия. Минеральная вода поступает из глубины в сто метров, ее температура постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что она обладает рядом полезных свойств — например, помогает выводить камни из почек.

Сероводородно-радоновые горячие источники Кындыг

В селе Кындыг находится самый известный термальный ключ Абхазии — горячий гейзер с одноименным названием. Местные жители построили на гейзере термальный комплекс «Кындыгский источник» под открытым небом, и теперь круглогодично сюда приезжают тысячи туристов. Горячие минеральные воды Кындыга прописаны людям с заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, страдающим от гинекологических и урологических, дерматологических заболеваний, людям с проблемами с ЖКТ, нервной системой, а также тем, кто столкнулся с последствиями радиоактивного облучения (в том числе и облучения при лечении онкологии).

Организационные детали

  • Я заберу вас в удобном вам месте в Сочи и привезу обратно
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты к источнику Кындыг — 300 ₽ за чел.
    — входные билеты в парк Черниговка — 200 ₽ за чел.
    — обед — примерно от 500 ₽ за чел.
  • Возьмите с собой плавательные принадлежности для купания в бассейнах источника
  • По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 ₽ или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5354 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Елена
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый мужчина. Я обязательно расскажу своим друзьям не только про ваш сайт, но и саму экскурсию. Ещё раз СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
Сегодня была в Абхазии, супер всё понравилось. Наш гид Даниэль, очень компетентен, спокойный, приятный и вежливый
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Ольга
Всё прошло как по маслу. Нас забрали от отеля точно в назначенное время. После границы нас уже ждал экскурсовод с машиной. Ехали комфортно, пожелания остановки не игнорировали. Мы проехали почти
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всю Абхазию,что нет больше ни в одной экскурсии. На источниках открыли цивильную купальни - вход 500 рублей. Наши ожидания оправдались полностью. После экскурсии нас также подвезли к границе,мы быстренько перешли,а там нас уже ждал водитель. Всё супер!

Всё прошло как по маслу. Нас забрали от отеля точно в назначенное время. После границы нас
Всё прошло как по маслу. Нас забрали от отеля точно в назначенное время. После границы нас
Всё прошло как по маслу. Нас забрали от отеля точно в назначенное время. После границы нас
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Дмитрий
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
Природа шикарная, с погодой нам повезло, термальные источники в холодный сезон самое то, полный восторг, особенно у подрастающего поколения. Отдельно хочется отметить кафешку по дороге в Черниговку, вкусно и недорого. Все супер, в общем, рекомендую.
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
Сергей - ходячая энциклопедия по истории региона. Организация поездки на высшем уровне.
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Оксана
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну и знает ее историю. Везде успели побывать и даже бонусом посетили один из древнейших храмов 6 век.
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну+2
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
Действительно сказочная. Замечательная экскурсия. Узнали много интересной информации. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется что любит свою страну
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О
Экскурсия нестандартная, с большими переездами. Но! Оно того стоит! Красивые пейзажи, интересный рассказ гида, приправленный тонким юмором. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Сергею за наше путешествие!
Экскурсия нестандартная, с большими переездами. Но! Оно того стоит! Красивые пейзажи, интересный рассказ гида, приправленный тонким
Экскурсия нестандартная, с большими переездами. Но! Оно того стоит! Красивые пейзажи, интересный рассказ гида, приправленный тонким
Экскурсия нестандартная, с большими переездами. Но! Оно того стоит! Красивые пейзажи, интересный рассказ гида, приправленный тонким
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Е
Замечательная экскурсия, нестандартный маршрут. Тем, кто не в первый раз едет в Абхазию и видел все знаковые места, очень рекомендую. Несмотря на сильный дождь, впечатления остались очень хорошие. Гамлет - приятный собеседник, грамотный экскурсовод и прекрасный водитель. Хорошо чувствует настроение группы, тактичен. Минивэн был очень удобным для компании из 5 человек, даже были свободные места.
Рекомендую.
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