Исцеляющие источники Кындыг из Сочи

Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, туда, где находится лучший термальный комплекс Абхазии

4.5
6 отзывов
Групповая
Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, туда, где находится лучший термальный комплекс Абхазии.

Летом в этих местах царит приятная прохлада, а в холодное время года — приятный контраст между морозной свежестью и теплом целебных ванн, укрепляющих иммунитет.

По пути нас ждут не менее интересные достопримечательности Абхазии.

Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов.

Экскурсия пройдет в приятной камерной атмосфере на небольшом минибусе.
Исцеляющие источники Кындыг из Сочи
Исцеляющие источники Кындыг из Сочи
Исцеляющие источники Кындыг из Сочи
Исцеляющие источники Кындыг из Сочи
Исцеляющие источники Кындыг из Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Сухум
  • Новый Афон
  • Ущелье Черниговка
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Термальный источник Кындыг
Уникальный термальный комплекс + место сказка Черниговка
Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше.
Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом.
Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже.
Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием.
Древний православных храм и ароматный кофе
По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв.
В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд.

Важная информация:

    По документам:

      1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР (других не впускают!)

      2. Нет судимостей

      3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
      4. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
      5. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
      6. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
      7. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
      8. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!

      По месту сбора и трансферу

      Трансфер бесплатно по Адлеру. В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице!
      Трансфер с центрального Сочи и с Красной Поляны нет!
      Если вы самостоятельно добираетесь до Адлера на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг
      Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Завтрак (в первом маршруте)
      • Комфортный транспорт
      • Страховка
      • Услуги экскурсовода
      • Трансфер по Адлеру
      Что не входит
      • Входной билет на термальные источники
      • Обед
      • Трансфер из центрального Сочи:
      • В первом маршруте добираемся самостоятельно до Адлера
      • Во второй маршруте трансфер из центрального Сочи, Хоста, Кудепста, от ЖД Сочи и по Курортному проспекту от остановок +200 руб.
      • Входные билеты на достопримечательности
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
      Важная информация
      • Возьмите с собой:
      • Закрытую одежду и платок. Мы посещаем действующий мужской монастырь, где не допустимы откровенная или открытая одежда. Если вам не комфортно в закрытой одежде всю поездку, возьмите вещи с собой. Женщинам еще необходимо иметь платок.
      • Купальные принадлежности и полотенце. Если вы не готовы мочить вашу обувь, то захватите еще резиновые тапочки.
      • Наличные деньги.
      • В поездке вам понадобятся документы:
      • Гражданам РФ, Республики Беларусь и Казахстан — паспорт
      • Гражданам ДНР и ЛНР — украинский паспорт с пропиской в регионах Донецка или Луганска
      • Несовершеннолетним детям с родителем — свидетельство о рождении
      • Несовершеннолетним детям без родителя (сопровождение взрослого обязательно) — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
      • Животным (обязательное наличие переноски) — паспорт прививок и справка от ветеринара.
      • Обратите внимание! На территорию Абхазии пропускают только туристов БЕЗ судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
      • Мы на связи:
      • Наш менеджер с вами связывается в WhatsApp ближе к дате тура. Ему вы можете задать любые вопросы по туру до его начала, а также на протяжении всей поездки.
      • Вечером перед экскурсией с вами свяжется водитель и обговорит еще раз детали места и время встречи. После в СМС вы получите марку и номер машины, которая приедет за вами
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Вы сами выбираете дату и время

      Отзывы от туристов

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