Прогулка по заповеднику Мюссера

Экспедиция в начало двадцатого столетия

Экспедиция в начало двадцатого столетия.

10 км новейшей истории с умопомрачительными видами, пустынными пляжами и активным постижением мира!
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера
Прогулка по заповеднику Мюссера

Что вы увидите 🤩

  • ✅ Объект N 27 "Чайка М"
  • ✅ Вилла Лианозова
  • ✅ Храм Амбара
  • ✅ Мертвый город Мысра (Мюссера)
Трекинг 10-15 км или пешеходно-автомобильная на ваш выбор.
Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем!
Любители исторических «заброшек» пополнят свою коллекцию фотографиями на фоне виллы римско-греческого стиля конца 19 века, «мертвый город» пощекочет нервы тем, кто вздрагивает при виде летучих мышей, храм Амбара даст ответы на вопросы о вечном, а путь обратно, в лагерь, по узкой полосе пляжа, ограниченного отвесным скалистым берегом, будет наградой за непростое начало путешествия.
Дендропарк 400 гектаров в заповеднике, а мы в дендропарке! Зачем сажали в лесу мандарины? Почему этого места нет на картах?

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию. Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Заповедник Мюссера с трансфером
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на весь день.
  • С трансфером от границы Псоу (Россия – Абхазия) и обратно – 10000 рублей/машина до 6 человек.
  • От 45 км Сухумского шоссе – 6000 рублей/1-6 человек.
Что не входит
  • Обед по вкусу: пикник, национальная кухня или вегетарианский изысканный – оговаривается заранее.
  • Возможна ночевка в EcoCamp.
Место начала и завершения
Граница Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Татьяна К.
Татьяна К.
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🎩Индивидуальные🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На целый день#АбхазияТреккинг и походы#Домбай

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