Трекинг 10-15 км или пешеходно-автомобильная на ваш выбор.

Прогулка по заповеднику Мюссера - это живописный и насыщенный впечатлениями маршрут, который понравится всем!

Любители исторических «заброшек» пополнят свою коллекцию фотографиями на фоне виллы римско-греческого стиля конца 19 века, «мертвый город» пощекочет нервы тем, кто вздрагивает при виде летучих мышей, храм Амбара даст ответы на вопросы о вечном, а путь обратно, в лагерь, по узкой полосе пляжа, ограниченного отвесным скалистым берегом, будет наградой за непростое начало путешествия.

Дендропарк 400 гектаров в заповеднике, а мы в дендропарке! Зачем сажали в лесу мандарины? Почему этого места нет на картах?

Важно знать: