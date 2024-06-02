Экскурсии по заповедникам из Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Заповедники» в Сочи, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
46 отзывов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
«Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900 за человека
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Мы отправимся в путешествие по Национальному парку и Биосферному заповеднику, чтобы отыскать главные природные достопримечательности курортной столицы России»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950 за всё до 8 чел.
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Мы посетим самый красивый заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый национальный парк, где вы сможете вдоволь погулять»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
«Шлыпра — небольшая бухта, которая находится у подножья склонов Мюссерских холмов на берегу Пицундо-Мюссерского заповедника»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками, рассказами о традициях абхазского народа. Также посетили дегустацию вин и необычайной красоты озеро Рица. Все понравилось, спасибо!
    Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справкамиВлюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками
  • П
    Полина
    23 мая 2024
    Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! Гид, он же водитель, Рустам хороший рассказчик и приятный человек. Вы узнаете и об истории, и о местных традициях, и сможете увидеть потрясающие пейзажи, природа этого места удивляет. По организационным моментам (тайминг, локации, машина) всё было очень комфортно!
  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
    Очень все понравилось, познавательно, интересно, очень внимательный молодой человек.
    Очень все понравилось, познавательно, интересно, очень внимательный молодой человек
  • Е
    Евгений
    9 мая 2024
    Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
    Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось. Единственное стиль вождения, но я вижу, что в Абхазии абсолютно все так водят.
    Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилосьОрганизованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилосьОрганизованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось
  • г
    галина
    1 марта 2024
    Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
    Добрый день! Экскурсия отличная! Азамат🔥. Грамотный, воспитанный, красиво говорит, не навязчивый. Очень хорошо соблюдает тайминг. Водитель тоже молодец. Порадовал завтрак)
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    Не первый раз в Абхазии с экскурсией, но от этого было не менее интересно, хорошая подача, продуманный маршрут. Ну и конечно цена👍

  • А
    Анастасия
    15 ноября 2023
    Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
    Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
    Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
  • А
    Алина
    5 ноября 2023
    На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
    Огромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытый человек. Подход индивидуальный -
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    это очень важно. Так, например, я не смогла дойти до пика Бзерпи… не хватило "дыхалки"… Но смогла взойти на Табунную ☺️ Анна провела по лучшему пути! Нам открылись невероятные виды 🤩 Анна так увлечённо и увлекательно рассказывала о природе заповедника, что очень хочется вернуться: и ни один раз! Чтобы увидеть все времена года в горах. Буду готовиться 💪 всю зиму, чтобы вернуться и всё-таки взойти на сам пик 😅 И увидеть цветущие рододендроны. Осенние горы - бесподобны! Теперь нужно увидеть их весной. И обязательно пройти этот путь с Анной

    Огромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытыйОгромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытый
  • А
    Алексей
    14 октября 2023
    Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
    Отличная организация, гид, обширная программа.
  • И
    Илья
    28 сентября 2023
    На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
    Огромное спасибо Анне, за замечательный день! Огромное количество впечатлений получено, невероятные виды увидены, вкуснейшие чай выпит.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Заповедники»

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  1. Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
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  3. На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
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  5. Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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