1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«Главная достопримечательность заповедника — озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Увидеть красоты волшебной Рицы: Голубое озеро, вековые тисы и самшиты, старинные артефакты
Начало: В Сочи или Адлере
«Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжёлых рюкзаков
Начало: На горнолыжном курорте Газпром
«Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сочи к символам Абхазии
Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря
Начало: В центральном районе Сочи
«Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику»
Расписание: ежедневно в 05:30
9 июня в 05:30
10 июня в 05:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Семейный поход по Сочи и Красной поляне
Прогуляться по Национальному парку и Биосферному заповеднику и увидеть лучшие природные памятники
«Мы отправимся в путешествие по Национальному парку и Биосферному заповеднику, чтобы отыскать главные природные достопримечательности курортной столицы России»
9 июня в 17:00
10 июня в 12:00
9 950₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Мы посетим самый красивый заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый национальный парк, где вы сможете вдоволь погулять»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
«Шлыпра — небольшая бухта, которая находится у подножья склонов Мюссерских холмов на берегу Пицундо-Мюссерского заповедника»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 июня 2024Экскурсия отличная гид замечательный всё прошло лучше чем представляла, как соберусь ещё раз обязательно поеду с командой Трипстер
- ККсения30 мая 2024Влюбились в Абхазию! Гид Хмыч провел нас по живописным местам Гагры, сопровождал наше путешествие историческими справками, рассказами о традициях абхазского народа. Также посетили дегустацию вин и необычайной красоты озеро Рица. Все понравилось, спасибо!
- ППолина23 мая 2024Отличная экскурсия! Гид, он же водитель, Рустам хороший рассказчик и приятный человек. Вы узнаете и об истории, и о местных традициях, и сможете увидеть потрясающие пейзажи, природа этого места удивляет. По организационным моментам (тайминг, локации, машина) всё было очень комфортно!
- ГГалина22 мая 2024Очень все понравилось, познавательно, интересно, очень внимательный молодой человек.
- ЕЕвгений9 мая 2024Организованно, очень вежливо, подробно. Почти все понравилось. Единственное стиль вождения, но я вижу, что в Абхазии абсолютно все так водят.
- ггалина1 марта 2024Добрый день! Экскурсия отличная! Азамат🔥. Грамотный, воспитанный, красиво говорит, не навязчивый. Очень хорошо соблюдает тайминг. Водитель тоже молодец. Порадовал завтрак)
- ААнастасия15 ноября 2023Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
- ААлина5 ноября 2023Огромная благодарность нашему гиду Анне за восхождение с нами! Организация продумана до мелочей! Анна душевный, открытый человек. Подход индивидуальный -
- ААлексей14 октября 2023Отличная организация, гид, обширная программа.
- ИИлья28 сентября 2023Огромное спасибо Анне, за замечательный день! Огромное количество впечатлений получено, невероятные виды увидены, вкуснейшие чай выпит.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Заповедники»
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