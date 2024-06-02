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это очень важно. Так, например, я не смогла дойти до пика Бзерпи… не хватило "дыхалки"… Но смогла взойти на Табунную ☺️ Анна провела по лучшему пути! Нам открылись невероятные виды 🤩 Анна так увлечённо и увлекательно рассказывала о природе заповедника, что очень хочется вернуться: и ни один раз! Чтобы увидеть все времена года в горах. Буду готовиться 💪 всю зиму, чтобы вернуться и всё-таки взойти на сам пик 😅 И увидеть цветущие рододендроны. Осенние горы - бесподобны! Теперь нужно увидеть их весной. И обязательно пройти этот путь с Анной