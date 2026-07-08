Вас утомил курортный Сочи? Давайте устроим день перезагрузки в Абхазии! Прогуляемся по каньонам Хашупсе с бирюзовой водой, съездим на два пляжа: для фото — на Белые скалы, а для релакса — на тот, где любили отдыхать советские вожди. По пути полюбуемся природой в заповеднике Мюссера и пообедаем в национальной апацхе. Не сомневайтесь: перезагрузка пройдёт успешно!

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Описание экскурсии

Каньоны и Белые скалы

Мы посетим два каньона Хашупсе — Большой и Малый. К Большому доберёмся на багги — вас ждёт увлекательный спуск! Путь по самому каньону частично проходит прямо по воде: температура воды +18°, протяжённость пути — 300 м, максимальная глубина — 1.2 м. При желании вы можете взять в аренду сап и прокатиться по каньону на нём.

Малый каньон действительно небольшой, и вода в нём настолько прозрачна, что не верится глазам! Полюбовавшись на первозданную природу каньонов, мы отправимся на пляж Белые скалы — возле его причудливых известняковых изваяний получаются классные фото.

Заповедник Мюссера и пляж

После прогулки по каньонам вас ждёт традиционный абхазский обед в национальной апацхе. Подкрепившись, мы отправимся в заповедник Мюссера. Там вы полюбуетесь храмом 6 века возле моря и сможете прокатиться на качелях, наслаждаясь красивыми видами. Вишенкой нашей прогулки станет релакс на одном из лучших пляжей Абхазии — недалеко от него находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где отдыхать!

Организационные детали

Я заберу вас из отеля. Трансфер входит в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы

Вход в два каньона — 300 ₽ с чел.

Поездка на багги — 200 ₽ с чел.

Аренда сапов (по желанию) — цена по запросу

Обед

Пересечение границы