Из Сочи - к каньонам Хашупсе и заповеднику Мюссера
Насладиться дикой природой Абхазии: погулять по каньонам и отдохнуть на лучшем пляже
Вас утомил курортный Сочи? Давайте устроим день перезагрузки в Абхазии! Прогуляемся по каньонам Хашупсе с бирюзовой водой, съездим на два пляжа: для фото — на Белые скалы, а для релакса — на тот, где любили отдыхать советские вожди. По пути полюбуемся природой в заповеднике Мюссера и пообедаем в национальной апацхе. Не сомневайтесь: перезагрузка пройдёт успешно!
Мы посетим два каньона Хашупсе — Большой и Малый. К Большому доберёмся на багги — вас ждёт увлекательный спуск! Путь по самому каньону частично проходит прямо по воде: температура воды +18°, протяжённость пути — 300 м, максимальная глубина — 1.2 м. При желании вы можете взять в аренду сап и прокатиться по каньону на нём.
Малый каньон действительно небольшой, и вода в нём настолько прозрачна, что не верится глазам! Полюбовавшись на первозданную природу каньонов, мы отправимся на пляж Белые скалы — возле его причудливых известняковых изваяний получаются классные фото.
Заповедник Мюссера и пляж
После прогулки по каньонам вас ждёт традиционный абхазский обед в национальной апацхе. Подкрепившись, мы отправимся в заповедник Мюссера. Там вы полюбуетесь храмом 6 века возле моря и сможете прокатиться на качелях, наслаждаясь красивыми видами. Вишенкой нашей прогулки станет релакс на одном из лучших пляжей Абхазии — недалеко от него находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где отдыхать!
Организационные детали
Я заберу вас из отеля. Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы
Вход в два каньона — 300 ₽ с чел.
Поездка на багги — 200 ₽ с чел.
Аренда сапов (по желанию) — цена по запросу
Обед
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 435 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью читать дальшеуменьшить
берусь за каждый заказ.
Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина.
Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Нам безумно все понравилось, отдельное спасибо за рекомендацию одеться в гидрокостюмы) было весело и интересно) после спалааа отправились почилить на пляже)
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Е
Елена
08 июля 2025 года отправились на экскурсию «Из Сочи — к каньонам Хашупсе и заповеднику Мюссера», и это было одно из самых запоминающихся приключений! Мы начали с живописного каньона реки Хашупсе читать дальшеуменьшить
— это просто рай для любителей природы. Узкие ущелья, обилие зелени и потрясающие виды на скалы оставили неизгладимое впечатление. Заповедник Мюссера поразил своей нетронутой красотой: древние деревья, чистый воздух и умиротворяющая атмосфера создавали ощущение, будто ты попал в другой мир. Особое впечатление произвела базилика Амбара — древнее храмовое сооружение V - VIII веков. Этот загадочный храм, расположенный в устье одноимённой реки, поражает своей атмосферой. Обед в местном ресторане стал настоящим гастрономическим открытием! Нас угостили традиционными блюдами абхазской кухни: ароматным хачапуром, острым мамалыгом, вкуснейшей ачапой. Организация экскурсии на высоте: комфортный транспорт, профессиональный гид. Время пролетело незаметно, хотя маршрут довольно насыщенный. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую Абхазию, её природные красоты и заповедные места. Это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание активного отдыха и знакомства с уникальной природой региона. Однозначно стоит того, чтобы потратить на неё время!
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Н
Наталья
Экскурсия в каньоны и пляжи Абхазии стала самым ярким событием нашего отпуска. Незабываемые впечатления будоражат до сих пор. Фотографии разлетелись на заставки и аватарки. У нас была цель познакомиться с читать дальшеуменьшить
Абхазией, проплыть каньон и накупаться. Всё было реализовано в лучшем виде. Влад - молодец! Каньон мы посетили не в совсем спокойную погоду. Влад помогал на всем пути и еще делал прекрасные снимки. Представление об Абхазии мы тоже составляли, благодаря пояснениям Влада и посещением нац кафе. Однозначно рекомендуем экскурсию всем для посещения.
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Евгения
Влад сделал экскурсию невероятно комфортной. Приехали раньше всех на каньонах были одни, что создало ощущение девственной природы. Прекрасно контактировал с ребёнком и помогал во всем. Отличные условия поездки, замечательный кофе, читать дальшеуменьшить
ехали мягко везде успевали первыми. Побывать в такой красоте только в составе семьи это здорово. Влад сделал прекрасные видео, давал советы, что и где имеет смысл посмотреть и приобрести, если нужно. Спасибо ему за открытость, честность, знания и отличное отношение к людям. Рекомендую!!!
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Е
Елена
Нам очень понравилась эта поездка. Проход по каньону в гидрокостюме (было прохладно, октябрь!!!) непривычен, но для обретения опыта необходим. Каньон грандиозен, а приготовленное хачапури до сих пор загадка для кулинаров!!! Пляж на Мюссера сказочный с лазурно-голубой водой, чистейшим песком. Влад очень внимательный к туристам, быстро нашли общий язык, время пролетело незаметно!!! Всем рекомендуем!!!
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Е
Елена
Это было супер путешествие!!! Очень интересный маршрут, а главное - мы были везде первыми!! почувствовали и увидели красоту каньенов и сделали просто невероятные фото! Владу отдельное спасибо за позитив и профессионализм во всем!
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