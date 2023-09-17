Из Сочи - к каньонам Хашупсе и заповеднику Мюссера
Насладиться дикой природой Абхазии: погулять по каньонам и отдохнуть на лучшем пляже
5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Вас утомил курортный Сочи? Давайте устроим день перезагрузки в Абхазии! Прогуляемся по каньонам Хашупсе с бирюзовой водой, съездим на два пляжа: для фото — на Белые скалы, а для релакса — на тот, где любили отдыхать советские вожди. По пути полюбуемся природой в заповеднике Мюссера и пообедаем в национальной апацхе. Не сомневайтесь: перезагрузка пройдёт успешно!
Ближайшие даты:
13 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
23 окт
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Описание
Что вас ожидает
Каньоны и Белые скалы
Мы посетим два каньона Хашупсе — Большой и Малый. К Большому доберёмся на багги — вас ждёт увлекательный спуск! Путь по самому каньону частично проходит прямо по воде: температура воды +18°, протяжённость пути — 300 м, максимальная глубина — 1.2 м. При желании вы можете взять в аренду сап и прокатиться по каньону на нём.
Малый каньон действительно небольшой, и вода в нём настолько прозрачна, что не верится глазам! Полюбовавшись на первозданную природу каньонов, мы отправимся на пляж Белые скалы — возле его причудливых известняковых изваяний получаются классные фото.
Заповедник Мюссера и пляж
После прогулки по каньонам вас ждёт традиционный абхазский обед в национальной апацхе. Подкрепившись, мы отправимся в заповедник Мюссера. Там вы полюбуетесь храмом 6 века возле моря и сможете прокатиться на качелях, наслаждаясь красивыми видами. Вишенкой нашей прогулки станет релакс на одном из лучших пляжей Абхазии — недалеко от него находятся дачи Сталина и Горбачева. Вожди знали, где отдыхать!
Организационные детали
Я заберу вас из отеля. Трансфер входит в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы
Вход в два каньона — 300 руб. С человека
Поездка на багги — 200 руб. с человека
Аренда сапов (по желанию) — цена по запросу
Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 96 туристов
Провожу экскурсии по Сочи, Красной Поляне и Абхазии. Вожу как по типичным туристическим местам, так и по безлюдным локациям, где вы можете насладиться единением с природой. Для меня экскурсии — это не работа, а любимое дело. Дарю яркие эмоции и лучший день вашего отпуска! Поездки проходят в дружеской, позитивной обстановке, без зазубренных текстов, в то же время готов ответить на любые вопросы об истории мест, которые мы будем посещать.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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А
Алёна
17 сен 2023
Приехали очень рана на каньон, людей нет, мы одни, что очень большой плюс. Были с маленьким ребенком, чтоб не мерзнуть брали сап, одного для троих было достаточно. Заповедник Мюссера красивый, народу не много, можно покупаться, можно погулять по побережью. С Владом комфортно, машина удобная, ну по крайней мере для троих места было достаточно.
Евгения
12 сен 2023
Влад сделал экскурсию невероятно комфортной. Приехали раньше всех на каньонах были одни, что создало ощущение девственной природы. Прекрасно контактировал с ребёнком и помогал во всем. Отличные условия поездки, замечательный кофе, ехали мягко везде успевали первыми. Побывать в такой красоте только в составе семьи это здорово. Влад сделал прекрасные видео, давал советы, что и где имеет смысл посмотреть и приобрести, если нужно. Спасибо ему за открытость, честность, знания и отличное отношение к людям. Рекомендую!!!
Н
Наталья
5 сен 2023
Экскурсия в каньоны и пляжи Абхазии стала самым ярким событием нашего отпуска. Незабываемые впечатления будоражат до сих пор. Фотографии разлетелись на заставки и аватарки. У нас была цель познакомиться с Абхазией, проплыть каньон и накупаться. Всё было реализовано в лучшем виде. Влад - молодец! Каньон мы посетили не в совсем спокойную погоду. Влад помогал на всем пути и еще делал прекрасные снимки. Представление об Абхазии мы тоже составляли, благодаря пояснениям Влада и посещением нац кафе. Однозначно рекомендуем экскурсию всем для посещения.