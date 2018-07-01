3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Посетить древние православные святыни

В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников. Мы проедем по самым известным и значимым из них:

Остановимся у крепости Абаата и рассмотрим древние греческие кресты в храме Ипатия Гагрского, которому оказались нипочем многочисленные сражения у крепости и пребывание в роли порохового погреба.

Вы побываете на востоке Абхазии, в месте, где в разное время были погребены святой мученик Василиск и Святитель Иоанн Златоуст.

Зайдете в маленькую деревянную часовню мученика Святого Василиска, найдете целебный источник и узнаете связанную с ним легенду.

Посетите Храм Иоанна Златоуста, который был отстроен на руинах древнего храма 11 века.

По желанию посетите грот, где в 850 году произошло третье обретение главы святого Иоанна Предтечи (здесь же можно увидеть её нерукотворное изображение).

Отобедав, мы отправимся в Новый Афон и посетим святой источник, который чудесным образом вытекает прямо из вершины горы у Анакопийского храма, где всё дышит глубокой древностью, умиротворением и покоем. По ущелью реки Псырцзха вы дойдете до грота, где жил один из 12 апостолов Христа, прибывший в Абхазию в качестве миссионера.

История христианства в Абхазии

Во время нашего паломнического тура вы узнаете, как на землю Абхазии пришло христианство и как строились и восстанавливались храмы после лихолетья войн. Мы поговорим о том, чем на протяжении веков привлекали людей церковные службы и как они проходили. И конечно, я расскажу, какие легенды и предания в народной памяти абхазцев связаны с храмами или монастырями, которые мы посетим в этом путешествии.