3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по главным монастырям и храмам древней колыбели христианства

Денис
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Денис – ваш гид
Абхазия по праву считается одной из древнейших цитаделей христианства на Черноморском побережье.

В этом паломническом путешествии вы сможете прикоснуться к христианским святыням в святых Каманах, посетить одну из древнейших святынь Абхазии — храм Ипатия Гагрского, побывать в монастырском комплексе Нового Афона и глубже познакомиться с православной историей этого края.
9400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча От Вашего отеля ( кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии

Что вас ожидает

Посетить древние православные святыни
В удивительной Абхазии расположено больше сотни действующих храмов, несколько наскальных монастырей, часовен, чтимых гротов и святых источников. Мы проедем по самым известным и значимым из них:

  • Остановимся у крепости Абаата и рассмотрим древние греческие кресты в храме Ипатия Гагрского, которому оказались нипочем многочисленные сражения у крепости и пребывание в роли порохового погреба.
  • Вы побываете на востоке Абхазии, в месте, где в разное время были погребены святой мученик Василиск и Святитель Иоанн Златоуст.
  • Зайдете в маленькую деревянную часовню мученика Святого Василиска, найдете целебный источник и узнаете связанную с ним легенду.
  • Посетите Храм Иоанна Златоуста, который был отстроен на руинах древнего храма 11 века.
  • По желанию посетите грот, где в 850 году произошло третье обретение главы святого Иоанна Предтечи (здесь же можно увидеть её нерукотворное изображение).
  • Отобедав, мы отправимся в Новый Афон и посетим святой источник, который чудесным образом вытекает прямо из вершины горы у Анакопийского храма, где всё дышит глубокой древностью, умиротворением и покоем. По ущелью реки Псырцзха вы дойдете до грота, где жил один из 12 апостолов Христа, прибывший в Абхазию в качестве миссионера.

История христианства в Абхазии
Во время нашего паломнического тура вы узнаете, как на землю Абхазии пришло христианство и как строились и восстанавливались храмы после лихолетья войн. Мы поговорим о том, чем на протяжении веков привлекали людей церковные службы и как они проходили. И конечно, я расскажу, какие легенды и предания в народной памяти абхазцев связаны с храмами или монастырями, которые мы посетим в этом путешествии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (приблизительно 300-500руб./чел), плата за вход на территорию Анакопийской крепости (200 руб./взрослый, 100 руб./ребенок).
  • Женщинам для посещения храмов необходимы юбка или платье ниже колен и платок на голову.
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии
Православные святыни Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура От Вашего отеля ( кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 июля 2018
Денис- это ВРАГ. ВРАГ №1 своего автомобиля, ну нельзя же на паркетнике джиппинг устраивать ;)

А, если без шуток, то огромное спасибо Денису за экскурсию. У нас были личные пожелания по изменению маршрута, все было выполнено - все цели достигнуты, эмоции получены (отдельное спасибо за джиппинг на паркетнике).

P.S. Передай хозяйке (не помню как звать) спасибо за вкуснейший хачапури, все в восторге. В Сочи перепробовали кучу всяких хачапури, но они были "всякие".
3 мая 2018
Хочу выразить свое восхищение нашим гидом Денисом и самой поездкой по Абхазии.
Это был один из прекраснейших дней отдыха. Денис отличный гид-внимательный, деликатный, заботливый. Интересно рассказывал об этой прекрасной стране. В его словах чувствуется уважение к этому краю и к людям,которые там живут. Легенды, сказания, быт, обычаи и традиции этого края создают живую картину Абхазии. Денис старался выполнить все наши пожелания, создал такую удивительную атмосферу отдыха. Огромная ему благодарность. Рекомендую Дениса всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество и с командой и Денисом. Планируем еще посетить эту чудесную страну. БЛАГОДАРИМ!
25 апреля 2018
Замечательная экскурсия, ги Денис очень много рассказал об Абхазии, ее истории , о памятниках

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