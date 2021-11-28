Самые топовые места Абхазии за день

В нашем путешествии главными будут ваши приятные разнообразные эмоции! Я за дружеский подход: можно корректировать

Индивидуально
для 7 чел.
В нашем путешествии главными будут ваши приятные разнообразные эмоции! Я за дружеский подход: можно корректировать маршрут, устроить пикник с дивным видом, задавать вопросы.

За 11 часов вы полюбуетесь озером Рица, скалами у моря и каньоном, побываете в Гагре и Новом Афоне, по желанию исследуете покинутые дачи-дворцы, узнаете о статусе Абхазии — и полюбите этот край.
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день
Самые топовые места Абхазии за день

Что вы увидите 🤩

  • Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, Юпшарский кань
  • Погуляем по мховому лесу тому лесу и доберемся до Рицы
  • Дача Сталина по желанию
  • Смотровая Птичий клюв, 1332 м. н.у. м
  • Абхазские заброшки и места без туристов
  • Белые скалы на побережье Черного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Абхазия с открыток

В Страну души путешественники едут в первую очередь за сказочными пейзажами и памятными объектами — и я, конечно, покажу их вам.
Мы посмотрим на колоннаду в Гагре, проедем через узкий Юпшарский каньон со стенами-великанами, погуляем по мшистому лесу и доберемся до Рицы.
На этом горном озере у вас будет время отдохнуть и пофотографироваться, а еще по желанию покататься на надувной лодке, которую я возьму с собой (если позволит погода). 1,5 часа от Рицы — и мы окажемся в Новом Афоне. Вы увидите величественный монастырь и рукотворный водопад, а я расскажу главное об обители.
Абхазские заброшки и места без туристов
Вас ждет индивидуальный формат, а значит — завораживающие места, где никогда не останавливаются автобусные туры. Вы полюбуетесь Белыми скалами на побережье Черного моря и бывшей станцией Псырцха, пройдете по подвесному мосту и по желанию оцените покинутые здания Абхазии. Бывшие дачи князей и партийных секретарей, секретные лаборатории СССР и по-прежнему нарядный дворец принца Ольденбургского. Маршрут всегда можно корректировать по вашим интересам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фото сопровождение на мобильный телефон
  • Трансфер от отеля проживания
  • Дождевики в случае плохой погоды
  • Кофе в турке,посуда для пикника,назовая горелка
  • Бинокль, карта, компас
  • Современный минивэн 4х4 2016года выпуска.
Что не входит
  • Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 350 руб.
  • дети 8-12 лет — 100 руб.
  • дети до 8 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля клиента
Завершение: Отель клиента
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Вход в Рицинский реликтовый заповедник: взрослые — 350 руб., дети 8-12 лет — 100 руб., дети до 8 лет — бесплатно
  • Питание: по желанию организуем пикник, для которого вы можете купить любые продукты.
  • С собой у меня будет газовая горелка и всё необходимое оборудование.
  • Либо возможен обед в кафе/ресторане (около 500-600 руб. на человека, в среднем дешевле на 20-30%, чем в Сочи).
  • Вход в замок принца Ольденбургского — 150 руб. с человека (заезжаем по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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