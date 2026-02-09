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Индивидуальный гастротур по Абхазии

Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймете, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.

Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
5
39 отзывов
Индивидуальный гастротур по Абхазии
Индивидуальный гастротур по Абхазии
Индивидуальный гастротур по Абхазии

Описание экскурсии

Главное в нашем путешествии — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

  • Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
  • Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
  • Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копченые сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
  • Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как ее есть). Пока вы ждете заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендуется для тех, кто впервые в Абхазии
  • Экскурсия начинается на границе с Абхазией (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане
  • Покупка специалитетов (по желанию)
  • Тарзанка через реку (по желанию) — 1000 ₽ с чел.
  • Аренда детского кресла — 500 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На границе с Абхазией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова
Вова — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Ф
Дата посещения: 9 фев 2026
Хочу выразить огромную благодарность за чудесно проведённое время! Это было великолепно! Очень интересный, много знающий гид Дамей! Как он интересно всё рассказывает и при этом очень внимательный человек с хорошим
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чувством юмора! К местам проведения экскурсии нас доставлял комфортабельный микроавтобус. Много нового и интересного узнали, увидели, попробовали. Абхазия очень понравилась и обязательно вернёмся туда летом! Ещё раз сердечное спасибо всем причастным к этому туру!🙏👍❤️

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Олеся
Абхазия прекрасна и еще прекраснее ее делают люди! Самое лучшее решение, отправится на экскурсию с местным жителем, нашу экскурсию проводил Дамей. Впечатления самые лучшие, рассказы самые интересные, время пролетает незаметно.
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Ребята с винодельни тут просто без слов, мы тут уже четвертый раз, уезжаем с лучшим вином, оставляйте место в чемодане заранее, уйти без покупок невозможно! вкуснейшее мясо и сыр просто в самое сердечко ♥️ спасибо огромное, за ваше гостеприимство! Мы обязательно вернемся! Ҳаибабоит ирласны🙏

Абхазия прекрасна и еще прекраснее ее делают люди! Самое лучшее решение, отправится на экскурсию с местным
Абхазия прекрасна и еще прекраснее ее делают люди! Самое лучшее решение, отправится на экскурсию с местным
Абхазия прекрасна и еще прекраснее ее делают люди! Самое лучшее решение, отправится на экскурсию с местным
Абхазия прекрасна и еще прекраснее ее делают люди! Самое лучшее решение, отправится на экскурсию с местным
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Эля
Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
Очень доброжелательный и знающий гид!
Брали эту экскурсию для знакомства со страной. Теперь очень хотим туда вернуться на более долгий срок))
Нам показали интересные места по
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маршруту и дали время прогуляться, полюбоваться и сделать фото.
Вкусняшки в туристических местах ожидаемо были дороговаты, но всё настолько дружелюбно обставлено, что уехать без небольших покупок «на память» невозможно!
Обедать привезли в очень приличное заведение с большим выбором блюд, всё понравилось!
Немного дольше обозначенного времени катались, и переживали за детей, но они остались довольны.
Виды потрясающие, природа сказочная, сыр и вино сделаны с любовью))
Вобщем, рекомендую к посещению туристам с детьми, как ознакомительно-дегустационную поездку!

Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
Спасибо огромное за экскурсию и отличное настроение!
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М
замечательный тур и отличный гид. все понравилось
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Дарья
Мы посетили экскурсию гастро тур по Абхазии)сказать,что нам понравилось,ни сказать ничего,нас было двое взрослых и ребенок 12 лет,путешествовали мы с Владимиром,очень вежливый,обходительный,а главное прекрасный рассказчик! Никакого навязчивого сервиса,что очень нам
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понравилось,все проходило очень спокойно и комфортно,заехали на обед в прекрасный ресторан на реке,неописуемой красоты и на удивление очень вкусной кухней! огромное спасибо,за такой прекрасный день! я однозначно рекомендую к посещению этот тур,и данного организатора🫶

Мы посетили экскурсию гастро тур по Абхазии)сказать,что нам понравилось,ни сказать ничего,нас было двое взрослых и ребенок
Мы посетили экскурсию гастро тур по Абхазии)сказать,что нам понравилось,ни сказать ничего,нас было двое взрослых и ребенок
Мы посетили экскурсию гастро тур по Абхазии)сказать,что нам понравилось,ни сказать ничего,нас было двое взрослых и ребенок
Мы посетили экскурсию гастро тур по Абхазии)сказать,что нам понравилось,ни сказать ничего,нас было двое взрослых и ребенок
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Юлия
На выходные прилетели с друзьями в Сочи. Решили съездить в Абхазию, забронировали тур. За нами приехал комфортабельный микроавтобус, гидом был Дамей. По нашему пожеланию немного скорректировали программу. Абхазия - душевное
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место, все остались в большом восторге от этого региона - виды шикарные и незабываемые. С удовольствием продегустировали вино, сыр, мясо. На обед заехали в чудесный ресторанчик на берегу горной реки. Во время поездки ознакомились с особенностями культуры и традициями местного населения. Также Дамей помог сделать множество интересных фото с необычных ракурсов. Поездка оказалось непринужденной и очень запоминающейся! Спасибо!

На выходные прилетели с друзьями в Сочи. Решили съездить в Абхазию, забронировали тур. За нами приехал
На выходные прилетели с друзьями в Сочи. Решили съездить в Абхазию, забронировали тур. За нами приехал
На выходные прилетели с друзьями в Сочи. Решили съездить в Абхазию, забронировали тур. За нами приехал
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Входит в следующие категории Сочи

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