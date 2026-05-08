Отправьтесь в подземное царство по живописной горной дороге! Вас ждет путешествие в самую большую на Кавказе лабиринтовую систему — Воронцовские пещеры.
В сопровождении гида по оборудованной тропе вы увидите волшебные сталактиты и сталагмиты, причудливые каменные изваяния, подземную реку и стоянку древнего человека.
Описание экскурсииПо следам древнего человека Путь к Воронцовским пещерам лежит по прекрасной асфальтированной горной дороге, где вы насладитесь потрясающими видами окружающей природы. Воронцовские пещеры имеют самую большую по площади лабиринтовую систему проходов — 12 км. Путешествую по ним, вы увидите сталактиты и сталагмиты, похожие на сказочных персонажей и животных. Экскурсия по пещере займёт 40 минут, вас будет сопровождать специально обученный гид. Сама тропа оборудована и существует электрическая подсветка, поэтому маршрут не представляет особых трудностей ни для пожилых людей, ни для детей. Воздух в пещере целебный, он уничтожает болезнетворную микрофлору в носоглотке и верхних дыхательных путях. Ещё пещера удивительна тем, что в ней протекает река, а температура, круглый год +12 градусов. Также вы увидите пристанище древнего человека.
Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в национальный парк и в пещеры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
