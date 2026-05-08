Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в подземное царство по живописной горной дороге! Вас ждет путешествие в самую большую на Кавказе лабиринтовую систему — Воронцовские пещеры.



В сопровождении гида по оборудованной тропе вы увидите волшебные сталактиты и сталагмиты, причудливые каменные изваяния, подземную реку и стоянку древнего человека.

Олег Ваш гид в Сочи Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-8 человек На автомобиле

Описание экскурсии По следам древнего человека Путь к Воронцовским пещерам лежит по прекрасной асфальтированной горной дороге, где вы насладитесь потрясающими видами окружающей природы. Воронцовские пещеры имеют самую большую по площади лабиринтовую систему проходов — 12 км. Путешествую по ним, вы увидите сталактиты и сталагмиты, похожие на сказочных персонажей и животных. Экскурсия по пещере займёт 40 минут, вас будет сопровождать специально обученный гид. Сама тропа оборудована и существует электрическая подсветка, поэтому маршрут не представляет особых трудностей ни для пожилых людей, ни для детей. Воздух в пещере целебный, он уничтожает болезнетворную микрофлору в носоглотке и верхних дыхательных путях. Ещё пещера удивительна тем, что в ней протекает река, а температура, круглый год +12 градусов. Также вы увидите пристанище древнего человека.

Ежедневно с 8:00 до 12:00.