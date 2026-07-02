Вы отправитесь к Воронцовским пещерам — подземной системе в глубине биосферного заповедника. По пути вас ждут реликтовые растения, смотровые площадки на высоте 550 м и чаепитие в горах. А по гротам и тоннелям вас сопроводит гид-спелеолог и расскажет не только древние легенды, но и научные факты.

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Описание экскурсии

Секреты сочинских гор

Благодаря удобному расположению среди гор Большого Кавказского хребта Сочи может похвастаться уникальными природными зонами. Здесь растёт самый северный в мире чай, в субтропических зарослях встречаются локальные виды растений, а горы скрывают глыбы известняка, замёрзшие реки и каменные колонны. Всё это вы увидите во время треккинга к Воронцовским пещерам.

Программа поездки

Это путешествие подойдёт даже новичкам — маршрут не сложный, но увлекательный:

Покинув микрорайон Хоста, откуда начинается поездка, вы поразитесь контрасту между городской частью Сочи и его дальними пригородами. Здесь ощущается настоящий колорит сельской жизни!

В филиале Хостинской чайной фабрики вы попробуете чай вприкуску с вареньем из местных растений (фейхоа и лавровишни), а также услышите о полезных свойствах бодрящего напитка.

В горном посёлке Воронцовка (20-25 минут езды) начинается треккинг протяжённостью 1,5 км к пещерам. Спешить никуда не будем: идём прогулочным шагом, по пути делаем остановки на смотровых площадках.

Чтобы позаботиться об обеде, зайдём в кафе, где местные готовят чанахи, картошку в мундире с салом и форель в тандыре. Если закажете еду заранее, на обратном пути вас будут ждать блюда с пылу с жару.

Возле пещеры вас встретит гид-спелеолог и расскажет легенду о богине Деметре. Затем вы приступите к исследованию пещер: по подземному лабиринту проложены безопасные пешеходные дорожки с подсветкой.

На обратном пути после обеда в заповеднике вы попадёте в гости к фермеру — он проведёт для вас дегустацию вин, даст попробовать мёд и местные фрукты (инжир, лавровишню и фейхоа).

Организационные детали

На протяжении всей поездки с вами будет один из гидов нашей команды, а прогулку по пещерам проведёт гид-спелеолог

Выезд осуществляется только с территории пгт. Сириус, из Адлерского и Хостинского районов

Вам пригодятся удобная одежда по погоде и крепкая обувь

Дополнительные расходы