Вы отправитесь к Воронцовским пещерам — подземной системе в глубине биосферного заповедника. По пути вас ждут реликтовые растения, смотровые площадки на высоте 550 м и чаепитие в горах.
А по гротам и тоннелям вас сопроводит гид-спелеолог и расскажет не только древние легенды, но и научные факты.
А по гротам и тоннелям вас сопроводит гид-спелеолог и расскажет не только древние легенды, но и научные факты.
Описание экскурсии
Секреты сочинских гор
Благодаря удобному расположению среди гор Большого Кавказского хребта Сочи может похвастаться уникальными природными зонами. Здесь растёт самый северный в мире чай, в субтропических зарослях встречаются локальные виды растений, а горы скрывают глыбы известняка, замёрзшие реки и каменные колонны. Всё это вы увидите во время треккинга к Воронцовским пещерам.
Программа поездки
Это путешествие подойдёт даже новичкам — маршрут не сложный, но увлекательный:
- Покинув микрорайон Хоста, откуда начинается поездка, вы поразитесь контрасту между городской частью Сочи и его дальними пригородами. Здесь ощущается настоящий колорит сельской жизни!
- В филиале Хостинской чайной фабрики вы попробуете чай вприкуску с вареньем из местных растений (фейхоа и лавровишни), а также услышите о полезных свойствах бодрящего напитка.
- В горном посёлке Воронцовка (20-25 минут езды) начинается треккинг протяжённостью 1,5 км к пещерам. Спешить никуда не будем: идём прогулочным шагом, по пути делаем остановки на смотровых площадках.
- Чтобы позаботиться об обеде, зайдём в кафе, где местные готовят чанахи, картошку в мундире с салом и форель в тандыре. Если закажете еду заранее, на обратном пути вас будут ждать блюда с пылу с жару.
- Возле пещеры вас встретит гид-спелеолог и расскажет легенду о богине Деметре. Затем вы приступите к исследованию пещер: по подземному лабиринту проложены безопасные пешеходные дорожки с подсветкой.
- На обратном пути после обеда в заповеднике вы попадёте в гости к фермеру — он проведёт для вас дегустацию вин, даст попробовать мёд и местные фрукты (инжир, лавровишню и фейхоа).
Организационные детали
- На протяжении всей поездки с вами будет один из гидов нашей команды, а прогулку по пещерам проведёт гид-спелеолог
- Выезд осуществляется только с территории пгт. Сириус, из Адлерского и Хостинского районов
- Вам пригодятся удобная одежда по погоде и крепкая обувь
Дополнительные расходы
- Экологический сбор заповедника: детям до 10 лет проход бесплатный, остальным 300 ₽/чел.
- Вход в пещеру: детям до 10 лет проход бесплатный, с 7-12 лет — 350 ₽/чел., взрослые — 500 ₽ (есть льготы)
- Дегустация чая: 100 ₽/чел.
- Обед: от 500 ₽/чел.
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Сириус, Адлерском и Хостинском районах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Врам — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провели экскурсии для 2016 туристов
Привет! Меня зовут Врам, я профессиональный гид-экскурсовод. Мне 29 лет, 12 из них я посвятил своей профессии. Я организую туры, экскурсии, треккинги. В моей команде 12 профессиональных экскурсоводов, каждый из которых является спецом своего дела. Если вам нравится активный отдых, то нам по пути!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень впечатлили пещеры. Безумно красиво, отличный гид. По пути к пещерам потрясающий лес. Всем советую посетить, равнодушных не будет.
Из минусов: как и на всех экскурсиях в Сочи и Абхазии, без
Из минусов: как и на всех экскурсиях в Сочи и Абхазии, без
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Удобная обувь обязательна на этой экскурсии! Дорога к пещере требует устойчивую подошву как и ступени в пещере, так как они влажные.
Большое спасибо за такую экскурсию гиду Ирине и аккуратному водителю
Большое спасибо за такую экскурсию гиду Ирине и аккуратному водителю
+1
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восприятие экскурсии во многом зависит от вашего настроя: я была настроена получить позитивные эмоции - я из получила.
в группе царила достаточно дружеская атмосфера, меня не покидало ощущение, будто я приехала
в группе царила достаточно дружеская атмосфера, меня не покидало ощущение, будто я приехала
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к сведению тех, кто собирается на экскурсию.,обязательно удобная обувь!!!! подъемы крутые с камнями и булыжниками, в самих пещерах очень скользкие камни! Получается, что смотришь под ноги, чем на пещеру. Теплые
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Экскурсия была очень интересной, экскурсовод Ирина была внимательна, добра и рассказывала много интересного. В этом путешествие было всего понемногу: и про чай узнали попробывали и по лесу прогулялись, и пещеру
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Супер экскурсия. Очень понравилось с сыном ходить по пещере. До пещеры добирались на микроавтобусе. Заехали на дегустацию чая. Все круто. Никто ничего не навязывает. Захотел купить - купил. Дальше кафе.
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