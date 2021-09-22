Что вас ожидает

Плантации, лес, чаепитие — отдохнуть душой

Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом. Напитавшись видами, продолжим путешествие уже по лесу и неспешно добредём до каньона Царские ворота. Здесь будем купаться, делать кадры на память и отдыхать. На обратном пути до автомобиля остановимся на поляне, чтобы выпить чая с домашним пирогом и подготовиться к следующей точке. Весь первый маршрут занимает 1, 5-2 часа.

Охладиться в пещерах

Побудем немного спелеотуристами и нырнём в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Пока вы гуляете по подземным лабиринтам, для вас приготовят обед. После еды движемся дальше.

Побыть наедине с каньонами

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота — последние две природные достопримечательности, куда мы едем. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, но здесь можно снова искупаться и сделать фотографии. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты. Чистейший воздух и прохлада каньона задобрят самого прихотливого гостя в жаркий сочинский день.

Организационные детали