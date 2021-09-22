Сочи: по каньонам и подземельям

Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день

5
1 отзыв
В путешествии вы посетите пещеры и три каньона, искупаетесь в горных реках, прогуляетесь по чайным плантациям и отдохнёте в прохладе живописного леса.

Мы сделаем всё, чтобы поездка прошла без спешки и в комфортной обстановке, а также позаботимся, чтобы вы получили максимум впечатлений от всех локаций.
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям
Сочи: по каньонам и подземельям

Что вас ожидает

Плантации, лес, чаепитие — отдохнуть душой

Панорамы гор и сочные зелёные луга, поляны с самым северным чаем в мире и колорит природных пейзажей — это всё о чайных плантациях, куда мы отправимся первым делом. Напитавшись видами, продолжим путешествие уже по лесу и неспешно добредём до каньона Царские ворота. Здесь будем купаться, делать кадры на память и отдыхать. На обратном пути до автомобиля остановимся на поляне, чтобы выпить чая с домашним пирогом и подготовиться к следующей точке. Весь первый маршрут занимает 1, 5-2 часа.

Охладиться в пещерах

Побудем немного спелеотуристами и нырнём в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Пока вы гуляете по подземным лабиринтам, для вас приготовят обед. После еды движемся дальше.

Побыть наедине с каньонами

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота — последние две природные достопримечательности, куда мы едем. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, но здесь можно снова искупаться и сделать фотографии. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты. Чистейший воздух и прохлада каньона задобрят самого прихотливого гостя в жаркий сочинский день.

Организационные детали

  • Мы заберем вас у вашего отеля в Сочи. Трансфер включен в стоимость.
  • Дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Эдуард
Эдуард
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас. Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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1 реальный отзыв

М
22 сен 2021
Очень хорошая поездка и гиды, всем рекомендую!

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