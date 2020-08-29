2 отзыва оставили туристы

Магическая Воронцовская пещера Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле 🚘 — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории 📖 Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А еще в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.
Уютная и полезная чайная дегустация Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!
Организационные детали
Экскурсия автомобильная, но часть пути (примерно 1 км туда и обратно) от парковки до пещеры нужно пройти пешком по оборудованной тропинке с небольшим уклоном
Максимальное число людей в машине — 4 взрослых и 2 ребенка
Входные билеты 🎫 в пещеру не включены в стоимость: 350 рублей с человека 300 рублей с группы за сопровождение гида пещеры
Чайная дегустация оплачивается дополнительно: 300—350 рублей с человека (в зависимости от количества порций блинов и варенья)
Начало и место завершения
🚩 на Курортном проспекте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
Экскурсию (любую) делает интересной и запоминающейся именно гид!!! И данная экскурсия - тому подтверждение))) Ирина - замечательный гид, интересный рассказчик, с удовольствием занимающийся своим делом. Вся информация подаётся слушателям с душевным участием говорящего, что очень ценно))) Спасибо Ирине за интересно проведенное время! С этого момента чаепитие приобрело для нас иной смысл)))
Ольга
14 июля 2020
В Сочи были впервые, посетили индивидуальную экскурсию "Завораживающие окрестности Сочи" и остались очень довольны, не пожалели. Гид Ирина очень общительный, жизнерадостный человек, отлично знает историю Сочи. При посещении Воронцовской пещеры были впечатлены её видом и окружающим лесом на горных склонах. Побывали на чайных плантациях, попробовали очень вкусный сочинский чай. Вернулись с массой положительных эмоций.