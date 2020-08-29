2 отзыва оставили туристы

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Завораживающие окрестности Сочи

Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии

5
2 отзыва
Ирина
Ирина – Гид из Сочи
Приглашаю отдохнуть от курортного шума и провести день, наслаждаясь тишиной и удивительными горными ⛰️ пейзажами! Вы исследуете похожую на сюрреалистический лес 🌳 Воронцовскую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагнатами, поучаствуете в чудесном чаепитии с блинчиками и вареньем и познакомитесь с местной древней историей 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи

Что вас ожидает

Магическая Воронцовская пещера
Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле 🚘 — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории 📖 Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А еще в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.

Уютная и полезная чайная дегустация
Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, но часть пути (примерно 1 км туда и обратно) от парковки до пещеры нужно пройти пешком по оборудованной тропинке с небольшим уклоном
  • Максимальное число людей в машине — 4 взрослых и 2 ребенка
  • Входные билеты 🎫 в пещеру не включены в стоимость: 350 рублей с человека 300 рублей с группы за сопровождение гида пещеры
  • Чайная дегустация оплачивается дополнительно: 300—350 рублей с человека (в зависимости от количества порций блинов и варенья)
Начало и место завершения
🚩 на Курортном проспекте
Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи
Завораживающие окрестности Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
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2 отзыва оставили туристы

29 августа 2020
Экскурсию (любую) делает интересной и запоминающейся именно гид!!! И данная экскурсия - тому подтверждение))) Ирина - замечательный гид, интересный рассказчик, с удовольствием занимающийся своим делом. Вся информация подаётся слушателям с душевным участием говорящего, что очень ценно))) Спасибо Ирине за интересно проведенное время! С этого момента чаепитие приобрело для нас иной смысл)))
14 июля 2020
В Сочи были впервые, посетили индивидуальную экскурсию "Завораживающие окрестности Сочи" и остались очень довольны, не пожалели. Гид Ирина очень общительный, жизнерадостный человек, отлично знает историю Сочи. При посещении Воронцовской пещеры были впечатлены её видом и окружающим лесом на горных склонах. Побывали на чайных плантациях, попробовали очень вкусный сочинский чай. Вернулись с массой положительных эмоций.

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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