2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Магическая Воронцовская пещера

Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле 🚘 — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории 📖 Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А еще в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.

Уютная и полезная чайная дегустация

Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!

Организационные детали