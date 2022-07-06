Мои заказы

Знакомство с Абхазией

Маршрут для тех, кто хочет увидеть всё и сразу
Хотели бы вы отправится в увлекательное путешествие по самым атмосферным уголкам Абхазии? Мы едем маленькой группой до 8-х человек на комфортной машине — никакой спешки, вы останавливаетесь в самых красивых местах и попутно знакомитесь с богатой историей и культурой Абхазии.

В нашей программе — природные достопримечательности, религиозные и архитектурные памятники, национальная кухня и многое другое. Поехали?)
4.8
25 отзывов
Описание экскурсии

История, культура и традиции

Вы побываете в исторических местах Абхазии — там, где римляне разбивали лагеря, адыги строили защитные крепости, а греки активно налаживали торговлю. Я расскажу вам о культуре и быте современных абхазов, их традициях и нравах. Вы попробуете традиционные блюда местной кухни, доставшиеся абхазам от древних обитателей этих мест. Сможете почувствовать себя настоящим защитником древнего замка и проникнуться атмосферой тех времен. Из далекого прошлого вы переместитесь в советскую эпоху и обнаружите переплетения с памятниками средневековья. Вы увидите, что осталось от былого величия советской эпохи, посетите некогда роскошные санатории и гостиницы, построенные специально для партийной элиты. В результате вы получите объемное представление об Абхазии и станете лучше понимать историю этой земли.

Золотое кольцо Абхазии

Мы стартуем из Сочи, первый город на нашем пути — Гагра, знаменитый в советские времена курорт. Вы увидите вековой ресторан Гагрипш, парк принца Ольденбургского, о котором будет особый разговор, и подниметесь на смотровую площадка на горе Мамзышка, с которой взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. После этого отправимся в сторону озера Рица. Дорога на озеро идет вдоль бурной горной реки, через ущелье, мимо водопадов и озер. Около всех живописных мест мы обязательно остановимся, чтобы поговорить о старинных легендах и историях, и сделать прекрасные снимки. Далее вас ждет встреча с сокровищем Абхазии — озером Рица, окруженным вековыми лесами и могучими горами. Следующей важной остановкой будет древняя святыня — Новый Афон. Вы посетите мужской монастырь, имперскую гидроэлектростанцию, заброшенный вокзал, самые большие в Европе пещеры и горную крепость 9 века. Отведав фантастически вкусные хачапури, поедем к финальной точке нашего маршрута — Пицунде. В городе вы обнаружите шикарные пляжи, погуляете в тени сосновых рощ и увидите храм с действующим органом. На обратном пути сможем заехать в магазин беспошлинной торговли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в пещеры — 500 рублей с человека; билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей с человека. Также с собой стоит взять деньги на обед.

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 8 часов
Иван
Иван — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 283 туристов
Здравствуйте, меня зовут Иван, мне 37 лет. Живу и работаю в Сочи. Люблю этот город, его климат и атмосферу, а близость моря и гор наполняют мою душу радостью каждый день.
За это время я изучил все достопримечательности, которые есть в Сочи и Абхазии, побывал в труднодоступных точках и узнал много исторических фактов. А теперь я готов поделиться всем этим багажом знаний с вами! Присоединяйтесь ко мне и вы увидите Сочи и Абхазию с необычного ракурса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
В
Виктория
6 июл 2022
Экскурсия очень понравилась! Иван - отличный рассказчик, надёжный водитель (что важно в Абхазии); показал все интересные достопримечательности и вкусные кафе:)
Елена
Елена
25 апр 2022
Оличная прогулка по основным знаковым местем Абхазии. Нет гонки, суеты и обязаловки. При этом все посмотрели спокойно, везде успели. Осталось впечатление не только интересного, но и приятно проведенного времени.
А
Антон
24 мар 2022
Огромное спасибо Ивану за экскурсию, он выбрал самый удачный для нас формат: остановки в лучших местах для прогулок и информация об Абхазии, интересные подробности и детали при перемещениях между локациями. Едем - слушаем, остановились - гуляем, смотрим, фотографируемся, радуемся. Рекомендую.
Лариса
Лариса
21 сен 2021
Вчера мы познакомились с Абхазией в компании интересного гида и прекрасного человека Ивана. Мы в восторге!!! Море веселья, впечатлений, заряда и отличного настроения!!! Большое, человеческое тебе спасибо, Иван, за эти эмоции!!! В следующий раз только с тобой!!!
И
Илья
18 авг 2021
Были на экскурсии вчетвером, с детьми 4 и 11 лет. Иван приехал вовремя, забрал нас от крыльца дома. Экскурсия проходила в спокойном темпе в режиме беседы. Иван рассказывал, мы задавали
вопросы, получали исчерпывающие ответы. Посетили пещеру в Новом Афоне, монастырь, озеро Рицу. Где нам было интересней - там задерживались на более длительное время. Иван с легкостью подстраивал маршрут под наши пожелания. Захотелось настоящего абхазского хачапури - гид отвёл в заведение, где при нас испекли в дровяной печи очень вкусный и сытный хачапури. Были планы искупаться в море, но просто не успели. Побывали везде где хотели и даже больше. Иван останавливался в интересных местах, дети успели покормить лебедей, погладить лошадок, погуляли по подвесному мосту. Рекомендуем Ивана - у него получилось организовать прекрасный день в солнечной Абхазии.

А
Александра
1 апр 2021
Лучше почитать заранее информацию про места маршрута. Возможно, тогда картинка сложится более объемная. Иван классный, легкий, но всё-таки от гида ожидаешь более активную позицию и большее желание делиться знаниями.
экскурсия проходила в формате вопрос-ответ. Если спросили, вам ответили. Если ничего не заинтересовало, просто вместе посмотрим по сторонам и повосхищаемся природой.
Мы довольно часто берем индивидуальные экскурсии, и понимаем, как должно быть, чтобы турист остался под впечатлением.
С Иваном был трансфер по точкам. Приятный, лайтовый, с юмором, но без погружения в предмет.
И это не плохо. Каждому своё.
Просто на фоне других экскурсий за 9-12тыс от тарифа 15 000р ожидаешь чего-то невероятного.
Экскурсия подойдет тем, кто не любит историческую составляющую и много болтовни.

Я
Ярослав
26 мар 2021
Это был мой первый опыт на tripster, очень переживал.
Все получилось идеально!
Иван - отличный гид на очень комфортной машине, замечательный собеседник. Не грузил историей, мифами и легендами (это все можно итак прочитать в интернете), рассказывал по делу - интересные факты, относящиеся к деталям маршрута.
Рекомендую!
Елена
20 фев 2021
20 февраля с друзьями были на экскурсии "Знакомьтесь, Абхазия". Получили массу впечатлений. Огромная благодарность гиду за внимание, терпение и профессионализм, несмотря на экстремальные погодные условия (30 см снега на озере Рица)
Роман
14 янв 2020
Был на экскурсии 12.01. Сразу после новогодних каникул. Посмотрел на образ жизни и достопримечательности Абхазии. Иван, как гид рассказал и показал всё самое интересное. Отведал национальную кухню…. Понравился шашлык и вино)
Озеро Рица достойно восхищения.
Думаю, что летом ещё раз приеду в Абхазию и скорее всего попрошу Ивана провести для меня новую экскурсию.
Светлана
10 янв 2020
Экскурсия понравилась.
Нашим гидом по Абхазии был Иван. приятный в общении человек, рассказал много интересных фактов из истории и настоящей жизни Абхазии. Некоторые факты не общеизвестные.
Он забирал нас из аэропорта и
пройти всю программу мы не успевали. Он предложил вариант сокращения и получилось очень хорошо. Мы получили удовольствие от поездки.
Отдельно хочется отметить его терпимость. Он нас не поторопил и не подгонял, когда мы хотели что то дополнительно посмотреть или задержаться где то.
Большое ему спасибо!

Константин
8 янв 2020
Ездили на экскурсию 8 января 2020г. Два взрослых, двое детей 2 и 12 лет. Машина комфортабельная, детское кресло было предоставлено, но очень странной конструкции, так и не поняли до конца,
как она защищает ребёнка, ремни не фиксировались.
Все начиналось очень хорошо. Иван рассказал маршрут, и мы счастливые поехали в ожидании новых впечатлений. Границу прошли быстро, заехали в Гагры, погуляли в заброшенном санатории, пообедали, зашли в пещеры, на дачу Сталина, водопады, Ново Афонский монастырь. Все очень понравилось, Иван интересно и доступно рассказывает. И когда мы были в предвкушении того, что вот-вот увидим, то ради чего все туристы ездят в Абхазию-озеро Рица, Иван сказал, что уже темнеет и мы там ничего не увидим. Мы, честно говоря очень расстроились, так как ехали именно из-за него. Всю экскурсию мы гуляли в лайтовом режиме, так как думали, что экскурсовод контролирует время.
Попросили сделать в таком случае скидку, т. к. дорога до Рицы занимает 40 км, договорились на 530р)))))) но того, что мы не посетили озеро Рица нам эти 530 р не восполнят. Не советуем этого экскурсовода!

Elena
9 ноя 2019
Замечательная поездка по Абхазии! Иван отличный водитель и рассказчик. Информации было ровно столько сколько нужно. Увидели много красивых мест, вкусно поели, покатались на катамаране. Рекомендуем экскурсию всем независимо от пола и возраста)
Сергей
13 окт 2019
Обслуживание со стороны типстера замечательно, а вот Абхазия производит скорбное впечатление бедной страны, который, видимо, Россия должна очень сильно помочь
Татьяна
10 окт 2019
08.10.2019 мы провели чудесный и незабываемый день на экскурсии « Знакомтесь,Абхазия!» с гидом Иваном. Хотим выразить огромное спасибо Ивану за чудесную и очень интересную поездку по Абхазии. Мы побывали в
красивых и сказочных местах, особенно озеро Рица, оставила у нас в душе частичку Абхазии. Иван очень приятный в общении человек и как водитель большой профессионал. Надеюсь, что в следующем году мы продолжим своё изучение Абхазии и конечно обратимся к Ивану!

Евгения
10 окт 2019
Спасибо большое Ивану за экскурсию! Спокойный, несуетливый, ненавязчивый экскурсовод. В силу ряда обстоятельств смогли осилить только половину экскурсии. Абхазия никого из нашей разновозрастной компании не оставила равнодушной.

