Хотели бы вы отправится в увлекательное путешествие по самым атмосферным уголкам Абхазии? Мы едем маленькой группой до 8-х человек на комфортной машине — никакой спешки, вы останавливаетесь в самых красивых местах и попутно знакомитесь с богатой историей и культурой Абхазии. В нашей программе — природные достопримечательности, религиозные и архитектурные памятники, национальная кухня и многое другое. Поехали?)

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

История, культура и традиции

Вы побываете в исторических местах Абхазии — там, где римляне разбивали лагеря, адыги строили защитные крепости, а греки активно налаживали торговлю. Я расскажу вам о культуре и быте современных абхазов, их традициях и нравах. Вы попробуете традиционные блюда местной кухни, доставшиеся абхазам от древних обитателей этих мест. Сможете почувствовать себя настоящим защитником древнего замка и проникнуться атмосферой тех времен. Из далекого прошлого вы переместитесь в советскую эпоху и обнаружите переплетения с памятниками средневековья. Вы увидите, что осталось от былого величия советской эпохи, посетите некогда роскошные санатории и гостиницы, построенные специально для партийной элиты. В результате вы получите объемное представление об Абхазии и станете лучше понимать историю этой земли.

Золотое кольцо Абхазии

Мы стартуем из Сочи, первый город на нашем пути — Гагра, знаменитый в советские времена курорт. Вы увидите вековой ресторан Гагрипш, парк принца Ольденбургского, о котором будет особый разговор, и подниметесь на смотровую площадка на горе Мамзышка, с которой взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. После этого отправимся в сторону озера Рица. Дорога на озеро идет вдоль бурной горной реки, через ущелье, мимо водопадов и озер. Около всех живописных мест мы обязательно остановимся, чтобы поговорить о старинных легендах и историях, и сделать прекрасные снимки. Далее вас ждет встреча с сокровищем Абхазии — озером Рица, окруженным вековыми лесами и могучими горами. Следующей важной остановкой будет древняя святыня — Новый Афон. Вы посетите мужской монастырь, имперскую гидроэлектростанцию, заброшенный вокзал, самые большие в Европе пещеры и горную крепость 9 века. Отведав фантастически вкусные хачапури, поедем к финальной точке нашего маршрута — Пицунде. В городе вы обнаружите шикарные пляжи, погуляете в тени сосновых рощ и увидите храм с действующим органом. На обратном пути сможем заехать в магазин беспошлинной торговли.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в пещеры — 500 рублей с человека; билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей с человека. Также с собой стоит взять деньги на обед.

