В нашей программе — природные достопримечательности, религиозные и архитектурные памятники, национальная кухня и многое другое. Поехали?)
Описание экскурсии
История, культура и традиции
Вы побываете в исторических местах Абхазии — там, где римляне разбивали лагеря, адыги строили защитные крепости, а греки активно налаживали торговлю. Я расскажу вам о культуре и быте современных абхазов, их традициях и нравах. Вы попробуете традиционные блюда местной кухни, доставшиеся абхазам от древних обитателей этих мест. Сможете почувствовать себя настоящим защитником древнего замка и проникнуться атмосферой тех времен. Из далекого прошлого вы переместитесь в советскую эпоху и обнаружите переплетения с памятниками средневековья. Вы увидите, что осталось от былого величия советской эпохи, посетите некогда роскошные санатории и гостиницы, построенные специально для партийной элиты. В результате вы получите объемное представление об Абхазии и станете лучше понимать историю этой земли.
Золотое кольцо Абхазии
Мы стартуем из Сочи, первый город на нашем пути — Гагра, знаменитый в советские времена курорт. Вы увидите вековой ресторан Гагрипш, парк принца Ольденбургского, о котором будет особый разговор, и подниметесь на смотровую площадка на горе Мамзышка, с которой взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. После этого отправимся в сторону озера Рица. Дорога на озеро идет вдоль бурной горной реки, через ущелье, мимо водопадов и озер. Около всех живописных мест мы обязательно остановимся, чтобы поговорить о старинных легендах и историях, и сделать прекрасные снимки. Далее вас ждет встреча с сокровищем Абхазии — озером Рица, окруженным вековыми лесами и могучими горами. Следующей важной остановкой будет древняя святыня — Новый Афон. Вы посетите мужской монастырь, имперскую гидроэлектростанцию, заброшенный вокзал, самые большие в Европе пещеры и горную крепость 9 века. Отведав фантастически вкусные хачапури, поедем к финальной точке нашего маршрута — Пицунде. В городе вы обнаружите шикарные пляжи, погуляете в тени сосновых рощ и увидите храм с действующим органом. На обратном пути сможем заехать в магазин беспошлинной торговли.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в пещеры — 500 рублей с человека; билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей с человека. Также с собой стоит взять деньги на обед.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
А наша
Все получилось идеально!
Иван - отличный гид на очень комфортной машине, замечательный собеседник. Не грузил историей, мифами и легендами (это все можно итак прочитать в интернете), рассказывал по делу - интересные факты, относящиеся к деталям маршрута.
Рекомендую!
Озеро Рица достойно восхищения.
Думаю, что летом ещё раз приеду в Абхазию и скорее всего попрошу Ивана провести для меня новую экскурсию.
Нашим гидом по Абхазии был Иван. приятный в общении человек, рассказал много интересных фактов из истории и настоящей жизни Абхазии. Некоторые факты не общеизвестные.
