Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера

Путешествие в Абхазию - это возможность увидеть уникальные природные и культурные достопримечательности за один день. Откройте для себя магию Кавказа
Экскурсия в Абхазию - это идеальный маршрут для знакомства с самыми яркими местами страны. За один день можно увидеть озеро Рица, древние храмы Нового Афона и живописные уголки Гагры. Путешествие сопровождается местным гидом, который расскажет о традициях и истории региона. Дегустации местных специалитетов добавят гастрономический акцент в ваше приключение. Удобный трансфер из Сочи и Адлера сделает поездку комфортной и незабываемой
5
381 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды
  • 🏛 Древние храмы
  • 🍷 Дегустации вин
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 🌊 Купание в море
  • 📜 Исторические места
Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера© Амир
Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера© Амир
Абхазия с открытки - из Сочи и Адлера© Амир

Что можно увидеть

  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слёзы»

Описание экскурсии

Трансфер из Сочи или Адлера (время уточняйте)

6:30 — переезд границы

7:30–7:50 — дорога в Гагру

7:50–8:00 — ресторан «Гагрипш». Легендарное здание из норвежской сосны, собранное без гвоздей. Здесь бывали Николай II, Чехов, Горький. Часы внутри застыли на 13:45 — момент последнего визита Романовых

8:05–8:20 — колоннада в Гагре. Символ курорта: полукруглая белоснежная арка в стиле сталинского ампира. Тут же начало Приморского парка с пальмами и цветущими аллеями

8:40–9:30 — лёгкий завтрак и дегустация абхазских специалитетов. В уютном винном доме среди виноградников попробуете:
— вина: «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»
— сыры: сулугуни, ашвлагуан, творожный с мятой
— мясо, зелень и грецкие орехи — гастрономический акцент региона

9:40–10:10 — дегустация мёда. Горный мёд: каштановый, цветочный, с орехами. Натуральный вкус солнца и трав

10:10–10:20 — тарзанка (по желанию). Прыжок с высоты над горной рекой — для тех, кто ищет адреналин

10:15–10:35 — Голубое озеро. Озеро аквамаринового цвета, не замерзает зимой. Глубина — 49 м, вода абсолютно прозрачна

10:45–10:50 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»). Ущелье шириной 25 м и высотой до 300 м. Здесь даже днём царит полумрак — мощное впечатление от силы природы

11:10–12:10 — озеро Рица и обед. Главная природная жемчужина Абхазии. Высокогорное озеро с цветом воды от изумрудного до лазурного. Обед в кафе с отличным видом

12:20–12:30 — водопад «Мужские слёзы». Восхитимся силой мощного потока

13:30–14:05 — Новоафонский монастырь. Монастырь 19 века с золотыми куполами — духовный центр региона

14:25–14:35 — храм Симона Кананита. Святыня 9–10 веков на месте гибели одного из апостолов

14:35–14:45 — заброшенная станция Псырцха. Сталинский неоклассицизм, заросший плющом. Здесь снимали «Сталкера»

14:45–14:55 — святой источник. Родник у подножия горы с целебной водой. Абхазы верят, что она даёт силу

15:00–16:00 — купание в море. Финальный аккорд дня

16:00–19:30 — возвращение на границу

Организационные детали

  • Экологический сбор оплачивается отдельно:
    — 700 ₽ — взрослый
    — 200 ₽ — детский (до 11 лет включительно)
    — Обязательно взять с собой наличные деньги
  • Трансфер забирает с остановок (Сочи / Адлер)
  • На границе встречает гид (не забудьте паспорт)
  • Транспорт — комфортабельный Mercedes-Benz Sprinter

В стоимость включено:

  • лёгкий завтрак
  • дегустации

Дополнительно:

  • посещение новоафонской пещеры — 700 ₽
  • посещение древнего села Лыхны — 300 ₽
  • дача Сталина — 300 ₽
  • обед в кафе — средний чек 700 ₽
  • прыжок с тарзанкой — 1000 ₽

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной

ежедневно в 05:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с выездом из Сочи1600 ₽
Детский (до 11 лет включительно) с выездом из Сочи)1500 ₽
Взрослый с выездом из Адлера/Сириуса1200 ₽
Детский (до 11 включительно) из Адлера/Сириуса1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С ближайшей к вам остановки в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир
Амир — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1782 туристов
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни увозят из Абхазии только фотографии у озера Рица, а другие — истории, которые рассказывают годами? Меня зовут Амир. Я не просто гид — я создатель впечатлений. Я и моя команда, сделаем всё, чтобы вы уехали наполненные позитивными эмоциями. Нас объединяет страсть к природе, энергия и желание показать вам Абхазию без шаблонов и клише.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 381 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
374
4
4
3
2
2
1
1

Р
Рустам
28 окт 2025
Наша первая с женой ознакомительная поездка по Абхазии. Амир со своей задачей, как организатор и гид справился на отлично, плюс водителю Эдуарду отдельный респект. В принципе всё, что мы хотели от этой поездки мы получили.Спасибо Амир 👍🤝
Дата посещения: 24 октября 2025
В
Виктория
18 ноя 2025
Очень рады, что воспользовалась услугами такого компетентного и отзывчивого специалиста как Амир☺️ - его рассказы про сказочную Абхазию очень интересно, и в целом душевный человек!
Все было организованно просто великолепно с
читать дальше

самого утра нашей поездки, забрали в нужное время, и доставили в целости и сохранности на место! 😅и от поездки получили большое удовольствие, и море впечатлений.
На Рице также была не в первый раз, но озеро с другой стороны и потрясающие красивые места со смотровой площадкой, ребята первые, кто нам показал их. Очень довольны экскурсией!!!
Нам понравилась история вашей Абхазии! Хочется поехать с вами летом☀️🌊
Отдельная благодарность нашему водителю Арут☺️нужно иметь большое терпение столько времени за рулем проводить, ваши шутки самые самые 🥹💪Желаем побольше туристов и процветания! Мы остались очень довольны! 🍊☺️

Анна
Анна
15 ноя 2025
Были с мужем на экскурсии 15 ноября 2025 года. Сказать, что нам понравилось -ничего не сказать! Все было настолько организовано и спланировано, за что спасибо гиду Амиру и водителю Аруту,
читать дальше

профессионалам, каждому в своем ремесле. Парни с юмором рассказывали и показывали самые красивые места, Амир подсказывал где лучше открывается вид для фото, даже фотографировал👏
Мы посетили дополнительные маршруты, при этом все достопримечательности осмотрели без спешки, времени хватило и на погулять и на по фотографироваться и насладиться красотами. Амир заранее предупреждает обо всех соблазнах и мошенниках, как вести себя в разных ситуациях, а также предупредил о теплых вещах, которые понадобились в горах. В общем экскурсия с заботой о туристах 👍

Огромное еще раз спасибо, рекомендую выбрать именно эту команду для ознакомления с Абхазией, у вас останутся в памяти только положительные эмоции.

Красникова
Красникова
12 ноя 2025
Были на экскурсии 10 ноября. Остались в большом восторге. Великолепная природа, масса положительных эмоций. И самое главное - прекрасная организация экскурсии. Всё чётко, всё с заботой о гостях. Гид Амир и водитель Рубен - настоящие профессионалы своего дела и просто очень хорошие люди. Спасибо Вам огромное. Надеемся на встречу на экскурсиях с вами еще не раз.
Снежана
Снежана
12 ноя 2025
Была на экскурсии по золотому кольцу Абхазии 10 ноября. Осталась в большом восторге😍Столько посетили локаций, были всегда впереди других групп и не попадали в толпы туристов. Границу проходили тоже одни
читать дальше

из первых,без очередей. Большое спасибо нашему прекрасному гиду Амиру за столько познавательной информации,очень эрудированный, вежливый гид,который заботится о комфорте своей группы. Помогал делать красивые фотографии,огромное спасибо🤩
Наполнение экскурсии шикарное, по допам можете не беспокоиться,доверьтесь гиду,что стоит брать,а что не стоит и тогда впечатления останутся только положительные👍🏼 Времени на посещение каждой локации было достаточно,успевали и фото сделать и насладиться местом))
Забрали четко по времени,без всяких опозданий и переносов. Также большая благодарность водителю Рубену,очень спокойный и вежливый,аккуратное вождение. Ваша команда супер! Советую всем к посещению🫶🏼

С
София
12 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Насладились прекрасными видами, получили массу положительных эмоций, услышали много интересной информации. Посетили все места указанные в программе, комфортный транспорт и очень удобно, что заберут с ближайшей для вас остановки. Большое спасибо за интересную экскурсию Амиру, а за комфортное вождение Эдуарду!
Д
Дина
12 ноя 2025
Рекомендую всем посетить экскурсию с Амиром.
Очень тактичный, эрудированный гид. В комплекс экскурсии было включено максимальное количество локаций. Времени на осмотр было достаточно.
С утра очень быстро прошли границу.
Амир очень много рассказывал
читать дальше

об Абхазии, делился личными впечатлениями, помогал делать фото и давал дельные советы в ходе всей экскурсии.
Хотелось бы отметить водителя, Рубена. Очень приятный спокойный мужчина. С ним в поездке было весьма комфортно.
Настоящие профессионалы своего дела! Ребята, желаю вам дальнейшего развития и процветания!
Абхазия навсегда в моем сердце! Особенно Рица 😂 Не забуду эту поездку никогда!!! Спасибо за все!!!!

Д
Ден
11 ноя 2025
Всем советую ехать с Амиром! Поездка из Сочи в Абхазию с этим гидом точно вас не разочарует! Увидите лучшие локации и отлично отдохнете! Водителю Рубену респект за профессионализм и отличное состояние салона!
Ю
Юлия
10 ноя 2025
Великолепная экскурсия, благодаря слаженной работе гида Амира и водителя Рубена. Продуманный до мелочей маршрут с максимальной заботой и участием к экскурсантам. Очень профессиональный подход. Спасибо🙏
И
Инна
10 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Надо ехать с позитивным настроем, тогда не особо что - то расстроит (например дегустации, дополнительные локации, и т. д.). Абхазия - это очень красивая республика! Природа прекрасная. В
читать дальше

качестве обзорной экскурсии по Абхазии можно выбрать эту. Я думаю, что в принципе вы останетесь довольны! Не стоит за такую цену ждать чего - то волшебного (цена более, чем доступная). Не смотря на некоторые недочеты не могу не уважить экскурсовода, который старался, и не выразить уважение мастерству водителя Арута.

Э
Эльвина
10 ноя 2025
Если вы ещё сомневаетесь, то больше не сомневайтесь)) Бегом в Абхазию с лучшим гидом и водителем - спасибо Амиру и Рубену за отличную организацию, положительный настрой и душевность 😌

Благодаря экскурсии получила положительные эмоции и перезагрузилась: мы посетили интересные и красивые места, узнали много нового об Абхазии и всё это в спокойной обстановке без спешки, с возможностью насладиться моментом и природой
Мария
Мария
9 ноя 2025
Здравствуйте
Были на экскурсии 6.11. В горах на высоте холодно,надо тепло одеваться! Маршрут понравился,на скорости по серпантину прокатились с удовольствием. Осенние горы переливаются всеми оттенками золота,багрянца и изумруда! Гид Амир просто красавчик,интересно проводит экскурсию,водитель Рубен лихо крутит баранку!
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Спасибо, Амиру за прекрасную экскурсию. Без спешки, всегда хватало времени насладиться локациями. Амир полностью погружается в свою работу и влюбляет Вас в Абхазию (меня уж точно). Очень рекомендую поехать именно с этим гидом (особенно если в первый раз).🔥🙃
М
Марина
8 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, мы только что вернулись полны впечатлений! Амир - замечательный гид, а Арут - супер водитель. От себя хотела бы отметить виды на озеро Рица. Дух захватывает! Всем рекомендую!
Г
Галина
7 ноя 2025
Экскурсия была прекрасной. Спасибо Амиру за чудесный день. Были очень красивые локации по маршруту. Очень хороший гид и водитель веселый😂. Выезжали рано утром, что очень облегчило проход границы, и увеличило время экскурсии.

