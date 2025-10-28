6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🏛 Древние храмы
- 🍷 Дегустации вин
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🌊 Купание в море
- 📜 Исторические места
Что можно увидеть
- Озеро Рица
- Новоафонский монастырь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слёзы»
Описание экскурсии
Трансфер из Сочи или Адлера (время уточняйте)
6:30 — переезд границы
7:30–7:50 — дорога в Гагру
7:50–8:00 — ресторан «Гагрипш». Легендарное здание из норвежской сосны, собранное без гвоздей. Здесь бывали Николай II, Чехов, Горький. Часы внутри застыли на 13:45 — момент последнего визита Романовых
8:05–8:20 — колоннада в Гагре. Символ курорта: полукруглая белоснежная арка в стиле сталинского ампира. Тут же начало Приморского парка с пальмами и цветущими аллеями
8:40–9:30 — лёгкий завтрак и дегустация абхазских специалитетов. В уютном винном доме среди виноградников попробуете:
— вина: «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»
— сыры: сулугуни, ашвлагуан, творожный с мятой
— мясо, зелень и грецкие орехи — гастрономический акцент региона
9:40–10:10 — дегустация мёда. Горный мёд: каштановый, цветочный, с орехами. Натуральный вкус солнца и трав
10:10–10:20 — тарзанка (по желанию). Прыжок с высоты над горной рекой — для тех, кто ищет адреналин
10:15–10:35 — Голубое озеро. Озеро аквамаринового цвета, не замерзает зимой. Глубина — 49 м, вода абсолютно прозрачна
10:45–10:50 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»). Ущелье шириной 25 м и высотой до 300 м. Здесь даже днём царит полумрак — мощное впечатление от силы природы
11:10–12:10 — озеро Рица и обед. Главная природная жемчужина Абхазии. Высокогорное озеро с цветом воды от изумрудного до лазурного. Обед в кафе с отличным видом
12:20–12:30 — водопад «Мужские слёзы». Восхитимся силой мощного потока
13:30–14:05 — Новоафонский монастырь. Монастырь 19 века с золотыми куполами — духовный центр региона
14:25–14:35 — храм Симона Кананита. Святыня 9–10 веков на месте гибели одного из апостолов
14:35–14:45 — заброшенная станция Псырцха. Сталинский неоклассицизм, заросший плющом. Здесь снимали «Сталкера»
14:45–14:55 — святой источник. Родник у подножия горы с целебной водой. Абхазы верят, что она даёт силу
15:00–16:00 — купание в море. Финальный аккорд дня
16:00–19:30 — возвращение на границу
Организационные детали
- Экологический сбор оплачивается отдельно:
— 700 ₽ — взрослый
— 200 ₽ — детский (до 11 лет включительно)
— Обязательно взять с собой наличные деньги
- Трансфер забирает с остановок (Сочи / Адлер)
- На границе встречает гид (не забудьте паспорт)
- Транспорт — комфортабельный Mercedes-Benz Sprinter
В стоимость включено:
- лёгкий завтрак
- дегустации
Дополнительно:
- посещение новоафонской пещеры — 700 ₽
- посещение древнего села Лыхны — 300 ₽
- дача Сталина — 300 ₽
- обед в кафе — средний чек 700 ₽
- прыжок с тарзанкой — 1000 ₽
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
ежедневно в 05:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с выездом из Сочи
|1600 ₽
|Детский (до 11 лет включительно) с выездом из Сочи)
|1500 ₽
|Взрослый с выездом из Адлера/Сириуса
|1200 ₽
|Детский (до 11 включительно) из Адлера/Сириуса
|1100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Все было организованно просто великолепно с
Очень тактичный, эрудированный гид. В комплекс экскурсии было включено максимальное количество локаций. Времени на осмотр было достаточно.
С утра очень быстро прошли границу.
Амир очень много рассказывал
Благодаря экскурсии получила положительные эмоции и перезагрузилась: мы посетили интересные и красивые места, узнали много нового об Абхазии и всё это в спокойной обстановке без спешки, с возможностью насладиться моментом и природой
Были на экскурсии 6.11. В горах на высоте холодно,надо тепло одеваться! Маршрут понравился,на скорости по серпантину прокатились с удовольствием. Осенние горы переливаются всеми оттенками золота,багрянца и изумруда! Гид Амир просто красавчик,интересно проводит экскурсию,водитель Рубен лихо крутит баранку!