Экскурсия в Абхазию - это идеальный маршрут для знакомства с самыми яркими местами страны. За один день можно увидеть озеро Рица, древние храмы Нового Афона и живописные уголки Гагры. Путешествие сопровождается местным гидом, который расскажет о традициях и истории региона. Дегустации местных специалитетов добавят гастрономический акцент в ваше приключение. Удобный трансфер из Сочи и Адлера сделает поездку комфортной и незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Трансфер из Сочи или Адлера (время уточняйте)

6:30 — переезд границы

7:30–7:50 — дорога в Гагру

7:50–8:00 — ресторан «Гагрипш». Легендарное здание из норвежской сосны, собранное без гвоздей. Здесь бывали Николай II, Чехов, Горький. Часы внутри застыли на 13:45 — момент последнего визита Романовых

8:05–8:20 — колоннада в Гагре. Символ курорта: полукруглая белоснежная арка в стиле сталинского ампира. Тут же начало Приморского парка с пальмами и цветущими аллеями

8:40–9:30 — лёгкий завтрак и дегустация абхазских специалитетов. В уютном винном доме среди виноградников попробуете:

— вина: «Апсны», «Лыхны», «Букет Абхазии»

— сыры: сулугуни, ашвлагуан, творожный с мятой

— мясо, зелень и грецкие орехи — гастрономический акцент региона

9:40–10:10 — дегустация мёда. Горный мёд: каштановый, цветочный, с орехами. Натуральный вкус солнца и трав

10:10–10:20 — тарзанка (по желанию). Прыжок с высоты над горной рекой — для тех, кто ищет адреналин

10:15–10:35 — Голубое озеро. Озеро аквамаринового цвета, не замерзает зимой. Глубина — 49 м, вода абсолютно прозрачна

10:45–10:50 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»). Ущелье шириной 25 м и высотой до 300 м. Здесь даже днём царит полумрак — мощное впечатление от силы природы

11:10–12:10 — озеро Рица и обед. Главная природная жемчужина Абхазии. Высокогорное озеро с цветом воды от изумрудного до лазурного. Обед в кафе с отличным видом

12:20–12:30 — водопад «Мужские слёзы». Восхитимся силой мощного потока

13:30–14:05 — Новоафонский монастырь. Монастырь 19 века с золотыми куполами — духовный центр региона

14:25–14:35 — храм Симона Кананита. Святыня 9–10 веков на месте гибели одного из апостолов

14:35–14:45 — заброшенная станция Псырцха. Сталинский неоклассицизм, заросший плющом. Здесь снимали «Сталкера»

14:45–14:55 — святой источник. Родник у подножия горы с целебной водой. Абхазы верят, что она даёт силу

15:00–16:00 — купание в море. Финальный аккорд дня

16:00–19:30 — возвращение на границу

Организационные детали

Экологический сбор оплачивается отдельно:

— 700 ₽ — взрослый

— 200 ₽ — детский (до 11 лет включительно)

— Обязательно взять с собой наличные деньги

— 700 ₽ — взрослый — 200 ₽ — детский (до 11 лет включительно) — Обязательно взять с собой наличные деньги Трансфер забирает с остановок (Сочи / Адлер)

На границе встречает гид (не забудьте паспорт)

Транспорт — комфортабельный Mercedes-Benz Sprinter

В стоимость включено:

лёгкий завтрак

дегустации

Дополнительно:

посещение новоафонской пещеры — 700 ₽

посещение древнего села Лыхны — 300 ₽

дача Сталина — 300 ₽

обед в кафе — средний чек 700 ₽

прыжок с тарзанкой — 1000 ₽

Пересечение границы