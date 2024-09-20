Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
30 апр в 08:00
7 мая в 08:00
29 500 ₽ за человека
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Пожить в экодоме в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
29 500 ₽ за человека
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Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
23 июн в 14:00
30 июн в 14:00
51 900 ₽
61 058 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра20 сентября 2024Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
- ВВиолетта22 июля 2024Прекрасный, продуманный, вариант отдыха! Гостеприимство, забота впечатляют! Познавательно!
- ННаталья16 июня 2024Здравствуйте. Я очень благодарная организаторам этого тура "Женское счастье…" за проведение такого отдыха. Каждый день был интересным, полезным и информативным.
- ННаталья14 июня 2024Замечательный тур, корректная организация расселения, удобный распорядок дня. Утренняя зарядка - грамотно подобранные упражнения, помогают проснутся и быть бодрой целый день. Питание:
- ВВера8 июня 2024На этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! Утренние занятия йогой дающие заряд
- ММария30 апреля 2024Абсолютно случайно нашла этот тур, пока искала для себя какой-нибудь оптимальный вариант на отпуск от своей городской жизни. Очень хотелось
- ККсения7 декабря 2023Нам всё очень понравилось! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Скидки»
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