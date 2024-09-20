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погулять на природе, но при этом спать в комфорте. И не хотелось больших групп и спешки, чтобы спокойно насладиться созерцанием весенней природы. Данный тур оптимально мне подошёл. Если вы ищете того же, очень рекомендую. Места волшебные, а по весне особенно хороши за счёт разнообразного цветения. Мария и Мадин очень постарались сделать такую программу, чтобы всё успеть, но не бежать. Я немного переживала, что еду в одиночку к незнакомым людям, но всё сомнения развеялись в первый же день - мне было уютно и душевно, как будто я приехала погостить к своим друзьям или родственникам. И при этом было достаточно времени побыть наедине с собой и восстановить силы.