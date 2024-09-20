Туры со скидкой в Сочи до 15%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Сочи, цены от 29 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
5 дней
9 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Начало: Ж/д станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэр...
30 апр в 08:00
7 мая в 08:00
29 500 ₽ за человека
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
5 дней
4 отзыва
Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
Пожить в экодоме в окружении субтропического леса, послушать шум прибоя и обновиться
Начало: Сочи, ж/д станция Якорная Щель, до 9:00. Можно зае...
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
29 500 ₽ за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
5 дней
-
15%
1 отзыв
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
23 июн в 14:00
30 июн в 14:00
51 900 ₽61 058 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    20 сентября 2024
    Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
    Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
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    поездку столько бы не собрали скорее всего. Проживание в отличных домиках на тихой огороженной территории тоже понравилось. Хочу обратить внимание будущих путешественников - это не экскурсионный тур в том плане, что вас не будут погружать в историю и постоянно что-то рассказывать. Немного информации можно получить от водителя, остальное либо искать самим либо расслабиться и получать удовольствие от видов. По достопримечательностям - очень понравились заброшенные города и гейзер. Абхазское застолье понравилось меньше, но тут просто на любителя. Тур рекомендую однозначно.

  • В
    Виолетта
    22 июля 2024
    Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
    Прекрасный, продуманный, вариант отдыха! Гостеприимство, забота впечатляют! Познавательно!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2024
    Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
    Здравствуйте. Я очень благодарная организаторам этого тура "Женское счастье…" за проведение такого отдыха. Каждый день был интересным, полезным и информативным.
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    Я получила массу незабываемых впечатлений от местной природы, а самое главное от людей, которые это организовали. Спасибо Мадину и Марии за организацию отдыха и демократичные цены! Я осталась очень довольна этим туром и поэтому рекомендую!

  • Н
    Наталья
    14 июня 2024
    Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
    Замечательный тур, корректная организация расселения, удобный распорядок дня. Утренняя зарядка - грамотно подобранные упражнения, помогают проснутся и быть бодрой целый день. Питание:
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    очень вкусно, энергия в течение дня сочетается с правильным количеством коллодий. Комфортный номер с видом на виноградники и горы. Засыпаешь под шум реки и птичьи трели. На море на машине, огромное спасибо Мадину за вежливое общение и корректное вождение. И отдельная благодарность за экскурс в историю адыгского народа и всего края. Путешествие получилось познавательным, увлекательным необыкновенно легким и запоминающимся. Энергии на год! Огромное спасибо, Мария и Мадин!

  • В
    Вера
    8 июня 2024
    Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
    На этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! Утренние занятия йогой дающие заряд
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    на весь день и очень вкусное, правильное питание,отличные условия для проживания, горы, реки, водопады, пещеры и дольмены и конечно чистое ласковое море. Но самое главное,это люди, хозяева этого гостеприимного дома,без них счастье небыло бы полным. Мадин,просто супер рассказчик,который знает и сохраняет историю своего края и народа, путешествия с ним были незабываемые приключения, в которых он щедро делился своими знаниями! Огромное спасибо за организацию тура! Сюда хочется вернуться!

    На этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! УтренниеНа этот тур наткнулась случайно, но счастье получила в полной мере. Отдых был просто замечательный! Утренние
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
    Абсолютно случайно нашла этот тур, пока искала для себя какой-нибудь оптимальный вариант на отпуск от своей городской жизни. Очень хотелось
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    погулять на природе, но при этом спать в комфорте. И не хотелось больших групп и спешки, чтобы спокойно насладиться созерцанием весенней природы. Данный тур оптимально мне подошёл. Если вы ищете того же, очень рекомендую. Места волшебные, а по весне особенно хороши за счёт разнообразного цветения. Мария и Мадин очень постарались сделать такую программу, чтобы всё успеть, но не бежать. Я немного переживала, что еду в одиночку к незнакомым людям, но всё сомнения развеялись в первый же день - мне было уютно и душевно, как будто я приехала погостить к своим друзьям или родственникам. И при этом было достаточно времени побыть наедине с собой и восстановить силы.

  • К
    Ксения
    7 декабря 2023
    Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
    Нам всё очень понравилось! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Скидки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
  2. Перезагрузка в горах и на море в мини-группе
  3. Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в марте 2025
Сейчас в Сочи в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 29 500 до 51 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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