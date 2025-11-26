Вы побываете в секретных локациях и пройдётесь по улицам городов-призраков, увидите заброшенную
Описание тура
Организационные детали
Деньги с собой.
Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.
Условия отмены.
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается
Проживание. Будем жить в комфортном отеле 3* в Гудауте или Гагре, 2-местные номера с удобствами. Есть 3 возможных варианта, окончательный выбор отеля организаторы делают ближе к датам тура. За доплату возможно 1-местное проживание.
- Если вы приезжаете парой, то в номере будет 1 двуспальная кровать.
- Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
- Семейное/трёхместное размещение для семей и друзей обсуждается индивидуально
Питание. В программу включены завтраки в отеле, и дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра и мяса. А также национальное застолье: шашлыки, мамалыга, акуд, хлеб, лаваш, сыр, овощи, фрукты, абхазские соленья и соусы, вода, лимонад и безлимитный алкоголь: вино белое/красное, чача. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Передвигаться будем на УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест: 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном — это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Абхазию
Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 15:00 и отправляемся в Гагру или Гудауту. По дороге заедем на Белые скалы и сделаем фотографии на фоне белоснежных камней и лазурных вод.
Заселимся в отель, отдохнём, а затем поужинаем в местном ресторане. Вечером у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять.
Секретные локации Нового Афона и национальное застолье
После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон. С вершины Иверской горы полюбуемся морскими просторами, а ещё осмотрим развалины Анакопийской крепости. За 14 столетий никому так и не удалось её захватить!
Рядом с цитаделью увидим сторожевую башню со смотровой площадкой, часовню и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой. Побываем на заброшенной ж/д станции «Псцырха», где сохранился павильон с колоннами, лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу. Погуляем у рукотворного водопада, пройдёмся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита и заброшенную ГЭС.
Вечером нас ждёт национальное абхазское застолье. Будем наслаждаться вкуснейшей едой и безлимитным алкоголем, слушать тосты и танцевать. А ещё поздравить нас с уже наступившим Новым годом заглянут Дед Мороз и Снегурочка.
В отель вернёмся к вечеру.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, которые когда-то были развитыми промышленными поселениями. Здесь сохранились интерьеры квартир, где можно увидеть фотографии, книги, мебель. На экскурсии мы расскажем, почему люди покинули свои дома.
Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне. А ещё сегодня вас ждут местные угощения: заедем на дегустации сыра, вина и мёда.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Пообедаем в местном кафе и пройдёмся вдоль озера Рица, в глади которого отражаются леса и скалы. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зиплайне.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и под весёлую музыку с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.
Вечером вернёмся в Гагру, заберём вещи и поедем к границе. На КПП прибудем к 19:00. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00 или продлить отдых ещё на день и переночевать в Адлере.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 520 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Национальное абхазское застолье с национальной программой
- Сопровождение местным гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Дополнительные развлечения по желанию (катание на катамаране или зиплайне)