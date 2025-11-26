Мои заказы

Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии

Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Отправляемся в край солнца, гор и моря, чтобы провести зимние каникулы с шумными застольями, душевными тостами и головокружительными пейзажами.

Вы побываете в секретных локациях и пройдётесь по улицам городов-призраков, увидите заброшенную
читать дальше

ж/д станцию и заберётесь на сторожевую башню Анакопийской крепости, чтобы насладиться бескрайними просторами.

Расслабимся в диком горячем источнике прямо под звёздами и погрузимся в культуру абхазцев вместе с местным гидом — Баталом.

В стоимость включён национальный ужин, на котором вы отведаете не только шашлыки, но и соленья, мамалыгу, акуд и вкуснейший сыр. Ну а алкоголь будет литься рекой — чача и вино в этот вечер безлимитные!

Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии

Описание тура

Организационные детали

Деньги с собой.
Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.

Условия отмены.
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается

Проживание. Будем жить в комфортном отеле 3* в Гудауте или Гагре, 2-местные номера с удобствами. Есть 3 возможных варианта, окончательный выбор отеля организаторы делают ближе к датам тура. За доплату возможно 1-местное проживание.

  • Если вы приезжаете парой, то в номере будет 1 двуспальная кровать.
  • Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
  • Семейное/трёхместное размещение для семей и друзей обсуждается индивидуально

Питание. В программу включены завтраки в отеле, и дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра и мяса. А также национальное застолье: шашлыки, мамалыга, акуд, хлеб, лаваш, сыр, овощи, фрукты, абхазские соленья и соусы, вода, лимонад и безлимитный алкоголь: вино белое/красное, чача. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Передвигаться будем на УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест: 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном — это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Абхазию

Встречаемся на КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия) в 15:00 и отправляемся в Гагру или Гудауту. По дороге заедем на Белые скалы и сделаем фотографии на фоне белоснежных камней и лазурных вод.

Заселимся в отель, отдохнём, а затем поужинаем в местном ресторане. Вечером у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять.

Добро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в АбхазиюДобро пожаловать в Абхазию
2 день

Секретные локации Нового Афона и национальное застолье

После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон. С вершины Иверской горы полюбуемся морскими просторами, а ещё осмотрим развалины Анакопийской крепости. За 14 столетий никому так и не удалось её захватить!
Рядом с цитаделью увидим сторожевую башню со смотровой площадкой, часовню и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой. Побываем на заброшенной ж/д станции «Псцырха», где сохранился павильон с колоннами, лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу. Погуляем у рукотворного водопада, пройдёмся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита и заброшенную ГЭС.

Вечером нас ждёт национальное абхазское застолье. Будем наслаждаться вкуснейшей едой и безлимитным алкоголем, слушать тосты и танцевать. А ещё поздравить нас с уже наступившим Новым годом заглянут Дед Мороз и Снегурочка.

В отель вернёмся к вечеру.

Секретные локации Нового Афона и национальное застольеСекретные локации Нового Афона и национальное застольеСекретные локации Нового Афона и национальное застольеСекретные локации Нового Афона и национальное застолье
3 день

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике

Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, которые когда-то были развитыми промышленными поселениями. Здесь сохранились интерьеры квартир, где можно увидеть фотографии, книги, мебель. На экскурсии мы расскажем, почему люди покинули свои дома.

Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.

Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источникеПутешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
4 день

Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд

После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне. А ещё сегодня вас ждут местные угощения: заедем на дегустации сыра, вина и мёда.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Пообедаем в местном кафе и пройдёмся вдоль озера Рица, в глади которого отражаются леса и скалы. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зиплайне.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и под весёлую музыку с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.

Вечером вернёмся в Гагру, заберём вещи и поедем к границе. На КПП прибудем к 19:00. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00 или продлить отдых ещё на день и переночевать в Адлере.

Озеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъездОзеро Рица, Гегский водопад и отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Национальное абхазское застолье с национальной программой
  • Сопровождение местным гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Дополнительные развлечения по желанию (катание на катамаране или зиплайне)
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15:00
Завершение: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 19,00-19:30. Рекомендуем брать билеты на рейсы не раньше 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 133 туристов
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально
читать дальше

и теперь хотим показать чудесный мир вам! Когда-то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий! Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны, от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну — значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть, попробовать и за что влюбиться!

Тур входит в следующие категории Сочи

Похожие туры из Сочи

От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
На машине
5 дней
1 отзыв
От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур
Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
32 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Сочи
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Сочи
Начало: Краснодарский край, Сочи
4 янв в 10:00
22 000 ₽ за человека
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
На машине
2 дня
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
Сегодня в 09:00
29 ноя в 09:00
39 000 ₽ за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи