Отправляемся в край солнца, гор и моря, чтобы провести зимние каникулы с шумными застольями, душевными тостами и головокружительными пейзажами.Вы побываете в секретных локациях и пройдётесь по улицам городов-призраков, увидите заброшенную

ж/д станцию и заберётесь на сторожевую башню Анакопийской крепости, чтобы насладиться бескрайними просторами. Расслабимся в диком горячем источнике прямо под звёздами и погрузимся в культуру абхазцев вместе с местным гидом — Баталом. В стоимость включён национальный ужин, на котором вы отведаете не только шашлыки, но и соленья, мамалыгу, акуд и вкуснейший сыр. Ну а алкоголь будет литься рекой — чача и вино в этот вечер безлимитные!

Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.

