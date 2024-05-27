1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
«Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан»
20 окт в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Начало: г. Сочи
«Побываете в Олимпийском парке, историческом центре города и на Красной Поляне»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сочинский эксклюзив
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Начало: г. Сочи
«Побываете в Олимпийском парке, историческом центре города и на Красной Поляне»
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
«Вернувшись в город, пройдёмся по Олимпийскому парку, вы познакомитесь с историей Имеретинской низменности и подробно узнаете об Олимпийских дворцах»
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
Олимпийский Парк – отличное место для прогулок и фотосессий. Кроме того, на территории находится множество интерактивных музеев, а гостям предлагаются разные активности: прогулки на велосипедах, катание на электрокарах, спортивные марафоны, мастер-классы в тематических студиях. Вокруг парка находится трасса «Формулы – 1». Сейчас вы можете лично проехаться по ней на личном автомобиле или на арендованным спорткаре, кабриолете, мотоцикле. Для детей на территории функционируют дополнительные зоны отдыха в виде игровых центров, открытых площадок. Рядом находится «Сочи Парк», в состав которого входят современные аттракционы, дельфинарий, совариум, колесо обозрения. Сюда можно смело отправляться на экскурсию на весь день. В самом парке работает фудкорт, а вдоль Имеретинской набережной расположено большое количество заведений на любой вкус: от сетевых столовых до ресторанов авторской кухни
Если вы планируете посетить Олимпийский Парк летом, не забудьте взять головные уборы, защищающие от солнца. Лучшее решение – поездка в вечерние и утренние часы, когда солнце еще не так активно. Территория парка открыта и тени здесь очень мало. В обед может быть очень жарко и некомфортно. Еще один повод отдать предпочтение вечерней прогулки – шоу-поющих фонтанов у чаши Олимпийского огня. Представление начинается в 19:00. По отзывам туристов, шоу на самом деле стоит того, чтобы посетить его лично!
До 2007 года на территории парка находилось сравнительно небольшое поселение староверов - несколько десятков домов. После того, как Сочи был выбран столицей Зимних Игр 2014, на территории начались масштабные строительные работы. Однако, местные жители были крайне возмущены вынужденным переселением и, в частности, остро стоял вопрос о том, что будет с кладбищем. Совместно с властями курорта, было принято решение о том, чтобы оставить его на прежнем месте. Так что сегодня в самом центре Олимпийского парка находится кладбище староверов. От посторонних глаз оно скрыто за зелеными насаждениями, но попасть на его территорию может любой желающий
Олимпийский Парк – прекрасное место для семейного отдыха. Лучшее решение – это визит сюда вместе с экскурсионной группой или гидом, ведь каждый стадион имеет свою собственную увлекательную историю, о которой обязательно нужно знать. Кроме того, в рамках индивидуального тура вы сможете увидеть гораздо больше интересных мест, чем в рамках самостоятельной экскурсии. Например, совместить посещение Олимпийского парка с поездкой в Красную Поляну или однодневным туром в Абхазию
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ВВалентина16 апреля 2024Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ННикита17 октября 2023Сочинский осенне-зимний эксклюзивНикогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
- ААнна30 сентября 2023Сочинский осенне-зимний эксклюзивМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностями ещё одного региона России. Узнали
- ИИрина1 августа 2023Программа тура очень понравилась. Может, стоит оставить один свободный день для моря. Большое спасибо всем, кто проводил экскурсии и походы. Было интересно.
- ААнна16 мая 2023Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
- ЕЕкатерина17 ноября 2022Тур необычный в той части, что достаточно интенсивная физическая нагрузка. Но эмоции при этом зашкаливают, те ощущения, которые я испытала, возможно, были в моей жизни в первый раз. В целом я очень довольна, спасибо. Рекомендую. Но учитывайте свои силы.
- ННаталья7 ноября 2022Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Олимпийский Парк»
Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сочи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Олимпийский Парк" можно забронировать 5 авторских туров от 47 600 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по Олимпийскому Парку – обязательная часть отдыха в Сочи в 2022 году. Место с богатой историей и позитивной энергетикой, которое отлично подходит для семейного времяпрепровождения и активного отдыха. Неторопливые прогулки или поездки на велосипедах, участие в марафонах и мастер-классах, посещение музеев и объектов Олимпийского наследия – каждый найдет здесь что-то свое