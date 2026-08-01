Гастрономические туры Солохаула

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Солохауле, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Через горы к морю. Маршрут №30 по Адыгее и Краснодарскому краю
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
На поезде
8 дней
5 отзывов
Через горы к морю. Маршрут №30 по Адыгее и Краснодарскому краю
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед на высокогорье в знаменитом кафе у Ашота»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Пешая
На автобусе
На микроавтобусе
7 дней
1 отзыв
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Начало: Краснодар
«На приюте оборудованы крытые шатры-кухни, есть кострища, можно принять летний душ на улице или заказать баню»
18 июл в 10:00
1 авг в 10:00
42 400 ₽ за человека
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На поезде
14 дней
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Начало: Г. Сочи
«По приходу в лагерь паримся в уютной баньке на берегу горной реки и пожарим шашлыки»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Солохаулу в категории «Гастрономические»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Через горы к морю. Маршрут №30 по Адыгее и Краснодарскому краю;
  2. Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю;
  3. Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа.
Сколько стоит тур в Солохауле в августе 2026
Сейчас в Солохауле в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Солохаула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026