Через горы к морю. Маршрут №30 по Адыгее и Краснодарскому краю
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Обед на высокогорье в знаменитом кафе у Ашота»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Начало: Краснодар
«На приюте оборудованы крытые шатры-кухни, есть кострища, можно принять летний душ на улице или заказать баню»
18 июл в 10:00
1 авг в 10:00
42 400 ₽ за человека
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Начало: Г. Сочи
«По приходу в лагерь паримся в уютной баньке на берегу горной реки и пожарим шашлыки»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Солохаулу в категории «Гастрономические»
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