Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Солохауле, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

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Туры по окрестностям Солохаула и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь