Через горы к морю. Маршрут №30 по Адыгее и Краснодарскому краю
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Удивительный поход по горной части Кавказского природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Легендарная Тридцатка. Через горы Адыгеи к морю
Начало: Краснодар
«Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника (время в пути 3,5 часа)»
18 июл в 10:00
1 авг в 10:00
42 400 ₽ за человека
Тропа Волка. Кольцо западного Кавказа
Начало: Г. Сочи
«Двухнедельный поход по кордонам биосферного заповедника и природным достопримечательностям Адыгеи»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Солохаулу в категории «Заповедники»
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