Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
4 июн в 07:30
5 июн в 07:30
4500 ₽ за человека
Групповая
Соловецкая экспедиция - из Кеми
Исследовать древний остров и ощутить дух Русского Севера на побережье Белого моря
Начало: В г. Кемь
4 июн в 07:30
5 июн в 07:30
11 500 ₽ за человека
Групповая
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за один день
Начало: В Рабочеостровске на ул. Набережная
7 июн в 07:30
8 июн в 07:30
8500 ₽ за человека
Групповая
Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми
Разгадать загадки Немецкого Кузова, увидеть белух и прогуляться по Заяцкому острову
Начало: У ж/д вокзала г. Кемь
7 июн в 07:30
8 июн в 07:30
18 000 ₽ за человека
Групповая
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Начало: В Рабочеостровске на набережной
Расписание: в субботу в 10:30
6 июн в 10:30
13 июн в 10:30
34 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецким островам в категории «На выходные»
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