Предисловие от авторов Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье я хочу рассказать, кто мы такие есть — Аэро

Сани. Это Саня Ивченко и Саня Алфёров. Мы работали над этим куполом почти три года. Понятно, что наши персонажи появлялись на свет по одному, и лишь в куполе объединились в одну большую семью и историю (как и задумывалось изначально). Но до этого каждый прожил свою жизнь. Зачем мы придумали эту выставку? Говорят, однажды Ложь встретила Истину и предложила ей искупаться. Сбросив одежду Истина погрузилась в прохладную воду, а Ложь тем временем схватила её одежды и была такова. Теперь переодетая Ложь выдаёт себя за Истину. А к неприкрытой Истине мы не готовы. Она, как минимум, шокирует, и мы гоним её с глаз долой. Чем страшна переодетая Ложь? Своей похожестью на правду.

Спроси, что такое успех, и тебе ответят: «Когда украл и тебя не посадили».

Спроси про свободу, скажут: «Нецензурно высказываться со сцены перед миллиардной аудиторией и получать за это большие деньги».

А если спросить про любовь… Тут будет что-то розово-ванильное… А ведь любовь — она разная. Более того! Она — везде и во всём. В её присутствии — главная созидательная сила, в отсутствии — разрушительная. Подумайте, чем любовь, например, к пельменям отличается от любви к Родине. Или что бывает, когда место любви занимают деньги… Мы подумали. Над этим и еще много чем. И так получилась наша выставка. Без праздничных одежд. Может быть, найденные образы покажутся вам далёкими от классического понимания любви. Возможно, царапнут глаза или даже душу. Не пугайтесь и не прячьте взгляд в мещанском целомудрии! Ведь суть вещей и явлений не в их обёртке… Мы не можем обещать того, что в наших работах есть истина, глубина или даже ремесленное мастерство. Об этом судить не нам. Но мы гарантируем, что делали это с любовью. Важная информация:.

