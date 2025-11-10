Мы — проект, созданный с любовью и о любви.
В нашем музее вас ожидает множество персонажей, выполненных из кедра одними из самых титулованных мастеров - Александром Ивченко и Александром Алфёровым. Каждая скульптура — это трогательная история, которая отправит вас в незабываемое путешествие по самым сокровенным уголкам вашей души.
Предисловие от авторов Здравствуйте, дорогие друзья!
В этой статье я хочу рассказать, кто мы такие есть — Аэро
Сани. Это Саня Ивченко и Саня Алфёров. Мы работали над этим куполом почти три года. Понятно, что наши персонажи появлялись на свет по одному, и лишь в куполе объединились в одну большую семью и историю (как и задумывалось изначально). Но до этого каждый прожил свою жизнь. Зачем мы придумали эту выставку? Говорят, однажды Ложь встретила Истину и предложила ей искупаться. Сбросив одежду Истина погрузилась в прохладную воду, а Ложь тем временем схватила её одежды и была такова. Теперь переодетая Ложь выдаёт себя за Истину. А к неприкрытой Истине мы не готовы. Она, как минимум, шокирует, и мы гоним её с глаз долой. Чем страшна переодетая Ложь? Своей похожестью на правду.
- Спроси, что такое успех, и тебе ответят: «Когда украл и тебя не посадили».
- Спроси про свободу, скажут: «Нецензурно высказываться со сцены перед миллиардной аудиторией и получать за это большие деньги».
А если спросить про любовь… Тут будет что-то розово-ванильное… А ведь любовь — она разная. Более того! Она — везде и во всём. В её присутствии — главная созидательная сила, в отсутствии — разрушительная. Подумайте, чем любовь, например, к пельменям отличается от любви к Родине. Или что бывает, когда место любви занимают деньги… Мы подумали. Над этим и еще много чем. И так получилась наша выставка. Без праздничных одежд. Может быть, найденные образы покажутся вам далёкими от классического понимания любви. Возможно, царапнут глаза или даже душу. Не пугайтесь и не прячьте взгляд в мещанском целомудрии! Ведь суть вещей и явлений не в их обёртке… Мы не можем обещать того, что в наших работах есть истина, глубина или даже ремесленное мастерство. Об этом судить не нам. Но мы гарантируем, что делали это с любовью. Важная информация:.
Покупая этот билет предполагается самостоятельное посещение музея гостями.
Музей «Про любовь» принимает гостей ежедневно без перерывов и без выходных! График работы с 11:00 до 19:00. (до 01.05.2025)
- Входной билет в музей
- Личные расходы
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Покупая этот билет предполагается самостоятельное посещение музея гостями
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
