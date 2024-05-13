Билеты
Сортавала, Рускеала, водопады - успеть всё на вашем авто
Увидеть самое интересное в окрестностях Сортавалы за 1 день
«Для льготных категорий (школьники, студенты, 60+) все билеты на 100 ₽ дешевле»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
1555 ₽ за билет
Билет в Музей деревянных скульптур «Про Любовь»
Начало: Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 1
«Покупая этот билет предполагается самостоятельное посещение музея гостями»
500 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 мая 2024В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили.
- LLa.penel1 октября 2023Природа,и сам парк очень впечатляют. Маршрут у нас не получилось пройти правильно. Аудиогид удобно,но хотелось побольше интересных подробностей и каких то историй. Для меня информация была скудноватой. Но в общем. . спасибо!
