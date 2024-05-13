В целом всё супер. Интересно и понятно, нескучно было прогуляться по парку. Единственное, на момент 12-го мая 2024-го года, пункты 18, 19 неактуальны, к ним не подобраться. Из-за строительных работ всё перегородили. 286342:

L La.penel

Природа,и сам парк очень впечатляют. Маршрут у нас не получилось пройти правильно. Аудиогид удобно,но хотелось побольше интересных подробностей и каких то историй. Для меня информация была скудноватой. Но в общем. . спасибо!